С 15.07.2017 в Маркете, Фрилансе и Сигналах устанавливается минимальная цена в 30 USD - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я уже одно заметил ))
Из СД ->>
Начата: 2017.07.06 22:48,
Иии... Таадам...
В принципе логично - оборотные средства всем нужны ;)
Главное что б не попал Исполнитель, если Заказчик принял работу, а средства у него не прошли проверку...
В принципе логично - оборотные средства всем нужны ;)
Главное что б не попал Исполнитель, если Заказчик принял работу, а средства у него не прошли проверку...
Я им примерно так и ответил...
Я надеюсь, что вы понимаете, что такими действиями еще сильнее отталкиваете опытных разработчиков от пользования сервисом?Ведь истинная цель изменений, для смышленого человека, может быть только одна и думаю, что все разработчики ее понимают...
Лично для себя уже давно решил завязать с дешевыми продуктами в Маркете. MQ Маркет объективно не может брать массовостью, значит единственный путь к хорошему и стабильному заработку для разработчика, это поднимать среднюю стоимость своих продуктов.
Дрейф к демпингу со стороны разработчиков присутствует везде и всегда. К чему это приводит можно наблюдать на Android Play Market, где с монитизацией приложений просто мрак. MQ соответственно защищаются от этого, вводя минимальную планку. Но имхо, для сигналов она чрезмерна. Для Маркета на грани. А вот для Фриланса - просто обязательна.
Что касается Маркета, то планка 30$ отрежет мелкий планктон. На нем никто не зарабатывает, это понятно. Но на самом деле он тоже нужен. Он наполняет Маркет мелкими но полезными приложениями, благодаря которым привлекается больше пользователей, которые в свою очередь покупают более крупные продукты. Поэтому отмена дешевых программ может негативно сказаться на продажах крупных.
Более мягким решением было бы переложить затраты на плечи продавцов. Изменить комиссию с 20% на 20%, но не меньше 6$.
Популярность и обороты платных сервисов на mql5.com продолжают расти, и это не может не радовать. Трейдеры все чаще и охотнее оплачивают товары и услуги в Сигналах, Маркете и Фрилансе, а значит — растут доходы успешных продавцов, поставщиков сигналов и разработчиков программ.
В течение многих лет платежная система MQL5.community несёт расходы, связанные с комиссиями на микротранзакциях при оплате сервисов. Пришло время пересмотреть минимальные цены.
С 15.07.2017 в Маркете, Фрилансе и Сигналах устанавливается минимальная цена в 30 USD за продажу продукта, оформление подписки на сигналы, выполнение работы.
Изменения не коснутся текущих цен на продукты в Маркете и подписку в Сигналах, новое значение минимальной цены будет действовать только при редактировании или создании нового Продукта/Сигнала. При этом стоимость месячной аренды продукта в Маркете и аренды виртуального хостинга останется прежней — 10 USD. Зачисление денежных средств на MQL5-аккаунты по-прежнему будет происходить без комиссий.
Мы надеемся, что покупатели товаров и услуг с пониманием отнесутся к этим изменениям в ценовой политике
добрый день!
Невозможно установить новый заказ. Пробовал через другой браузер.
Ошибка видна на скрине
А если говорить про популярность сервиса, то в мировых маштабах все очень не популярно. Подписчиков на сервисе сигнала в разы стало меньше после движения ЕВРО. Так что надо ждать новых клиентов брокеров которым 30$ не будет резать глаз. а процентов 30% подписчиков за последние 3-6 месяцев уйдут из этих рядов навсегда.
Около 25 дней назад попытался выставить продукт в маркет за $14, потому что он больше не стОит
Спустя неделю пришёл ответ от модератора сервиса:
После этого нашлась ошибка в программе, и была исправлена.
Сегодня, спустя почти месяц от начала выставления продукта приходит сообщение:
Я же подавал заявку глубоко до повышения минимальной цены, это не моя вина что продукт затянули с выставлением.
Это вроде как с покупкой билета в цирк: покупаешь в кассе, потом переносят представление на месяц позже, а в день когда идёт представление, тебя не пускают в цирк, мол билет куплен по старой цене.
Прошу разобраться в сложившейся ситуации.
Спасибо!
У меня как раз такой вопрос. Цены на продукты ниже 30 так и останутся ниже, или же их стоимость автоматически поднимут до 30? Пока что на месте, по старой цене.
С 15.07.2017 в Маркете, Фрилансе и Сигналах устанавливается минимальная цена в 30 USD за продажу продукта, оформление подписки на сигналы, выполнение работы.
Изменения не коснутся текущих цен на продукты в Маркете и подписку в Сигналах, новое значение минимальной цены будет действовать только при редактировании или создании нового Продукта/Сигнала.
Изменения не коснутся текущих цен на продукты в Маркете и подписку в Сигналах, новое значение минимальной цены будет действовать только при редактировании или создании нового Продукта/Сигнала.
Уточните, пожалуйста, загрузка новой версии считается редактированием? Цена будет автоматически исправлена на 30 USD?