Оптимизация в Тестере стратегий - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ура, теперь тестер работает с нормальной скоростью, вот если ещё снимете ограничения количества оптимизированных параметры, тогда может и подумаю стоит ли переходить к тестеру от MetaQuotes Software Corp :)
А чем Вас лично возможность оптимизации по 64-м параметрам не устраивает (это только явно указанных)?
Это же подумать страшно сколько вариантов можно получить для оптимизации...
А чем Вас лично возможность оптимизации по 64-м параметрам не устраивает (это только явно указанных)?
Это же подумать страшно сколько вариантов можно получить для оптимизации...
64? у меня уже на 10 пишет "Tester too many passes for optimization, please try to decrease optimized parameters amount or to increase parameters' values step"
при таких параметрах:
64? у меня уже на 10 пишет "Tester too many passes for optimization, please try to decrease optimized parameters amount or to increase parameters' values step"
при таких параметрах:
По заявлениям разработчиков параметров может быть гарантированно до 64.
Но тут (в вашем случае, как я понял) действует другое ограничение - на количество проходов тестера (правда точного значения я не помню).
Тестер вам об этом прямо и заявил (дополнительно выделив общее количество проходов красным).
При огромном количестве вариантов вместо прямого перебора используйте генетический оптимизатор. Он позволяет эффективно обрабатывать триллионы (любое количество) вариантов.
Так это так и при включенной генетики.
Разберемся и исправим.
уже было два или три апгрейда, а ограничения на "64" так и не сняли, сейчас буду писать один проект и хотелось бы знать точно, рассчитывать на стандартный тестер с неограниченным кол-во прогонов или сразу адаптировать код под тестер собственного приготовления.
Ошибки нет - максимальное поле просчета должно укладываться в unsigned int64 = 2^64-1 (18 446 744 073 709 551 615).
При выборе перебираемых параметров пользуйтесь разумной достаточностью.
Ошибки нет - максимальное поле просчета должно укладываться в unsigned int64 = 2^64-1 (18 446 744 073 709 551 615).
При выборе перебираемых параметров пользуйтесь разумной достаточностью.
Интересно, что вы подразумеваете под разумной достаточностью?
Вы переживаете что мой компьютер сожрЁт чуть больше электроэнергии?
Зачем искусственно ограничивать пользователей?
Опять надуманные проблемы.
Зачем искусственно ограничивать пользователей?
Опять надуманные проблемы.
Хорошо, давайте посчитаем. Пусть один проход в тестере занимает 1 секунду, тогда число проходов 2^64-1 разделим на 60 и получим время оптимизации в минутах: 18 446 744 073 709 551 615/60.
Далее, разделим это время на 8 (8 ядер на компьютере) и получим время оптимизации с таким количеством проходов на 8-ядернике. Сколько это займет в часах или днях?