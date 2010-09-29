для тех кто выставил своего советника на чемпионат 2010 - страница 6
Ой, ой. Уже начинаю гнобить себя в собственном ничтожестве.... Куда уж мне с моим опытешкой грааляпостера... Толи дело великие Гуру, которые ничего не постят. Раз молчат - значит у них есть настоящая бомба форекса. Вот у них то действительно колоссальный опыт и понимания Великого рынка Форекс...
...
Теперь переходим ко второму вопросу. 10 лет. Все тики. Фиксированый лот (0.1). Те же параметры:
Сразу отвечаю на бесполезные вопросы, которые возникают в этом случае:
1. Нет. Показывать этот же график с капитализацией не буду. Мне лень, а может быть я просто не знаю как это делать.
2. Да. Действительно это те же самые параметры.
3. Нет. Оптимизации не проводилось, параметры не подгонялись (хотя откуда мне убогому знать что такое ловушки оптимизации...)
4. Нет. Идите к черту.
P.S. Троеточием показан процесс моего гнобления меня самого.
P.P.S. Вероятность разорения этой системы на чемпионате примерно 80%, из-за непомерных рисков которые необходимо нести.
P.P.P.S Шутку про EQU не понял.
Да ничего.. Не страшно.. Бывает..))
Просто Поздравляю Вас с Победой в Чемпионате2010;)
Это стратегия по прорыву волатильноости? Сколько сделок?
Здесь использованы две торговые тактики, одна из них действительно опосредовано связана с "пробоем волатильности". Количество сделок - около 2 100.
Просто Поздравляю Вас с Победой в Чемпионате2010;)
Спасибо.
ye и ладно уж я тоже в деле.
август:
Июль:
Июнь:
май:
Весь 2010:
Для меня тоже главное не победа а участие, и если мой советник удержится на чемпе, и не сольется, а заработает хотя бы 5 % в месяц = 15% за Весь чемп, для меня это будет достаточно.
Ха! Для меня 30% риск - это так, игрушки для маленьких. Настоящая круть это 50-60% как было замечено выше. Лично мой риск это 45%. Не много конечно, но для ограниченной торговли сойдет. Без ограничений на лот, мне при таком риске удавалось с начала года разогнать депо с 10 000 до 1 600 000 +- несколько десятков тысяч. Как видите жив, жаль что пока только на демо.