для тех кто выставил своего советника на чемпионат 2010 - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
По ходу возникает другой вопрос. Неужели народ не боится играть с риском в 30%?
Какие к дьяволу 30%?
на весь депо по всем парам и куда кривая вывезет
ИМХО с 180 лотами только так
А вот если у всех удача недостаточно прокачана окажется тогда уже появиться шанс у 30%
Эта глупость основана на малой вероятности выигрыша. В действительности вероятность выигрыша у "отрисовавших картинку" несколько выше, так как у тех, кто не "отрисовывает картинку" просто либо нет такой картинки (нет хорошего советника, не участвуют в чемпионате и пр. пр.) либо результат гораздо скромнее, а значит и в будущем он будет скорее всего скромным, так как скорее всего имеет место быть недоработка ММ.
ммм.. Поживём - увидим..;)
А в сети мона новый анекдот выложить - типо, у EQU нету бота..)))))
В действительности вероятность выигрыша у "отрисовавших картинку" несколько выше, так как у тех, кто не "отрисовывает картинку" просто либо нет такой картинки (нет хорошего советника, не участвуют в чемпионате и пр. пр.) либо результат гораздо скромнее, а значит и в будущем он будет скорее всего скромным, так как скорее всего имеет место быть недоработка ММ.
Все до единого слова что написано, пусть не глупость(что бы не переходить на личности), а скажем так, из за недостатка опыта...
Вот кто ту картинку отрисовал, пусть скинет такую же за год ранее, только по чесному, не меняя никаких параметров
Период 2010.02.01 - 2010.09.14, просадка 54% прибыльные сделки 97 %, советник в формате MQL 4 пока и одновалютный, если успею переделаю на 5 и сделаю мультивалютным ))))
Вот еще парочка скринов,
Период 2010.02.01 - 2010.09.14, показатели еще лучше.
Вот еще лучше ))) с 2010.02.01 по 2010.09.14.
Все до единого слова что написано, пусть не глупость(что бы не переходить на личности), а скажем так, из за недостатка опыта...
Вот кто ту картинку отрисовал, пусть скинет такую же за год ранее, только по чесному, не меняя никаких параметров
Ой, ой. Уже начинаю гнобить себя в собственном ничтожестве.... Куда уж мне с моим опытешкой грааляпостера... Толи дело великие Гуру, которые ничего не постят. Раз молчат - значит у них есть настоящая бомба форекса. Вот у них то действительно колоссальный опыт и понимания Великого рынка Форекс...
...
Теперь переходим ко второму вопросу. 10 лет. Все тики. Фиксированый лот (0.1). Те же параметры:
Сразу отвечаю на бесполезные вопросы, которые возникают в этом случае:
1. Нет. Показывать этот же график с капитализацией не буду. Мне лень, а может быть я просто не знаю как это делать.
2. Да. Действительно это те же самые параметры.
3. Нет. Оптимизации не проводилось, параметры не подгонялись (хотя откуда мне убогому знать что такое ловушки оптимизации...)
4. Нет. Идите к черту.
P.S. Троеточием показан процесс моего гнобления меня самого.
P.P.S. Вероятность разорения этой системы на чемпионате примерно 80%, из-за непомерных рисков которые необходимо нести.
P.P.P.S Шутку про EQU не понял.
1. Нет. Показывать этот же график с капитализацией не буду. Мне лень, а может быть я просто не знаю как это делать.
Я подскажу...:)
Вот как с начала года на первой страничке этой темы у Вас с капитализацией картинка на пол лимона, так же точно с теми же параметрами и запустите, только циферки смените на " с 2009.01.01 по 2009.08.01"
Я подскажу...:)
Вот как с начала года на первой страничке этой темы у Вас с капитализацией картинка на пол лимона, так же точно с теми же параметрами и запустите, только циферки смените на " с 2009.01.01 по 2009.08.01"
Может быть мне еще запустить советник с "этими же циферками" с 2008.06. - 2009.01? Я по Вашему совсем на голову отмороженный? А даже если запущу, потом Вы скажете: "Теперь запусти с 2007.01 - 2007.08", потом вообще исходный код потребуете (тогда см. ответ на 4 вопрос).
З.Ы. 500k - устаревшие данные, сейчас уже 1 600k.
Может быть мне еще... ..Я по Вашему совсем.... ..А даже если запущу... ..потом вообще... ..тогда...
Теперь переходим ко второму вопросу. 10 лет. Все тики. Фиксированый лот (0.1). Те же параметры:
arnautov:
Здорово. У меня такого никогда не получалось
Чамп покажет у кого что получится в итоге