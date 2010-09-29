для тех кто выставил своего советника на чемпионат 2010

Интересно узанть сколько у кого профит на интервале 1.01.2010 по 01.08.2010 советников успешно прошедших тестирование для участия в чемпионате 2010

Если меньше 2000 процентов, то нет смысла ставить.
 
Для меня главное не победа, а участие :-)

 
это почему?
 
2000/8*3=750% за 3 месяца. Результат прошлого чемпионата для 1-й десятки 169585-61922$. А это примерно 1600-500%. Если меньше 2000% то мы уже в пятерку не попадаем.
 

161 trades, 322 deals, profit 144020.52

Но это же ни о чем не говорит - подгонка

под исторические данные. На тех же 7 месяцах

есть пара участков дней по 20 сплошных убытков.

По всем законам подлости и экономики именно

таким непредсказуемым рынок и будет во время

чемпионата.



 
а если советник зарабатывать начал только 3 месяца назад или меньше. )
Попробуйте протестировать с 01.06.2010. Можно попробовать период не за 2010, а скажем за 2009...
 
Кстати многие советники начали зарабатывать 3 мес. назад, видимо из-за выхода из кризиса.
Если ваш советник сольет с 01.01.2010 до сентября, его дисквалифицируют - как ущербный)
 

Чемпионат - это чистая лотерея. Для того что бы его выиграть нужно соблюдать простое правило: быть готовым к удаче, использовать ее на 100%. Думаю нет смысла выставлять на чемпионат советники с умеренным риском и нормой прибыли меньше результатов первой десятки. Результаты первой десятки предыдущих чемпионатов - это минимальный уровень, которым надо обладать, что бы надеятся, хоть на что-нибудь. Лично для меня этот критерий определяющий. Пока лучший мой результат на тестинге, это чуть больше 5000% с начала года:

 

 

Покажите график с лотом 0.1. По графику с переменным лотом трудно судить об эффективности стратегии.

 

