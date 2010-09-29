для тех кто выставил своего советника на чемпионат 2010
Интересно узанть сколько у кого профит на интервале 1.01.2010 по 01.08.2010 советников успешно прошедших тестирование для участия в чемпионате 2010
Если меньше 2000 процентов, то нет смысла ставить.
Для меня главное не победа, а участие :-)
это почему?
161 trades, 322 deals, profit 144020.52
Но это же ни о чем не говорит - подгонка
под исторические данные. На тех же 7 месяцах
есть пара участков дней по 20 сплошных убытков.
По всем законам подлости и экономики именно
таким непредсказуемым рынок и будет во время
чемпионата.
2000/8*3=750% за 3 месяца. Результат прошлого чемпионата для 1-й десятки 169585-61922$. А это примерно 1600-500%. Если меньше 2000% то мы уже в пятерку не попадаем.
а если советник зарабатывать начал только 3 месяца назад или меньше. )
Если ваш советник сольет с 01.01.2010 до сентября, его дисквалифицируют - как ущербный)
Чемпионат - это чистая лотерея. Для того что бы его выиграть нужно соблюдать простое правило: быть готовым к удаче, использовать ее на 100%. Думаю нет смысла выставлять на чемпионат советники с умеренным риском и нормой прибыли меньше результатов первой десятки. Результаты первой десятки предыдущих чемпионатов - это минимальный уровень, которым надо обладать, что бы надеятся, хоть на что-нибудь. Лично для меня этот критерий определяющий. Пока лучший мой результат на тестинге, это чуть больше 5000% с начала года:
