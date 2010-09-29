для тех кто выставил своего советника на чемпионат 2010 - страница 2
Такое ощущение, что Вы представили 2 разные системы. На одном и том же временном интервале разное количество сделок. У одной системы есть входной параметр, а у другой отсутствует. Что смотреть не знаю.
Прибыльная? но жутко опасная штука с лотами больше 0.01, на мой взгляд...
Мартином увлекаетесь))
Да, Вы правы...
Что-то крайне вяло идет представление результатов тестирования.
Прошлый чемпионат эта ветка была одна из самых популярных.
Для меня стоит задача не выйграть, а оказаться в прибыли, не хочу из-а рискованного ММ слить весь депозит в начале чемпионата
Да еще и после установки 319 релиза результаты при локальном тестировании
и на входнм контроле уменьшились раз в 10. Котировки причесали опять?
Это мой мультивалютник.
Вроде как на этом чемпионате мультивалютники должны порвать одновалютных экспертов.
Сильно сомневаюсь. Какого-либо сравнительного анализа убытков одновалютных и многовалютных советников до сих пор не видел. Вижу только предположения уважаемых людей о возможных результатах.