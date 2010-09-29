для тех кто выставил своего советника на чемпионат 2010 - страница 2

papaklass:

Такое ощущение, что Вы представили 2 разные системы. На одном и том же временном интервале разное количество сделок. У одной системы есть  входной параметр, а у другой отсутствует. Что смотреть не знаю. 

Наверно динамически рассчитываются стопы и т.п. в зависимости от баланса.
 
satop:
Мартином увлекаетесь))
Прибыльная? но жутко опасная штука с лотами больше 0.01, на мой взгляд...
 
mrProF:
Мартином увлекаетесь))
Прибыльная? но жутко опасная штука с лотами больше 0.01, на мой взгляд.


Да, Вы правы...

 

Что-то крайне вяло идет представление результатов тестирования.

Прошлый чемпионат эта ветка была одна из самых популярных.

 

Для меня стоит задача не выйграть, а оказаться в прибыли, не хочу из-а рискованного ММ слить весь депозит в начале чемпионата

 

 

 
sandex:

Что-то крайне вяло идет представление результатов тестирования.

Да еще и после установки 319 релиза результаты при локальном тестировании

и на входнм контроле уменьшились раз в 10. Котировки причесали опять? 

 

Это мой мультивалютник.

 

 

 
Вроде как на этом чемпионате мультивалютники должны порвать одновалютных экспертов. За предыдущие годы такого еще не было. Условия подрезают крылья одновалютным системам. Жаль. Теоретически, многовалютные системы должны быть впереди одновалютных, даже без подыгрывания им со стороны разработчиков. Видимо очень трудно собрать робастый портфель на одних валютах.
 
C-4:
Вроде как на этом чемпионате мультивалютники должны порвать одновалютных экспертов.

Сильно сомневаюсь. Какого-либо сравнительного анализа убытков одновалютных и многовалютных советников до сих пор не видел. Вижу только предположения уважаемых людей о возможных результатах.

