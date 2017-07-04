Если ли место девушкам в трейдинге ?
- Сколько здесь женщин?
- Помогите пожалуйста решить эту систему уравнений!!!Вопрос жизни и смерти!!Я эту курсовую уже пол года сдать не могу по корреляционному анализу!!
- Помогите научиться торговать!
Энжи, вы поменьше женских журналов читайте финансируемых на западные гранты и воспитывающих гендерное противостояние в нашем обществе. Цель очень простая - чтобы у нас дети не рождались.
Ваш опрос говорит мне о том, что вы находитесь в состоянии соперничества с противоположным полом. В действительности же какого пола трейдер - всех это интересует в последнюю очередь.
- Да, девушки могут торговать даже лучше мужчин
- Да, в трейдинге нет различия по половому признаку
- Не могу ответить
А где пункт "Нет"? Или вам изначально не интересно такое слово? Только "Да", "Может быть" и "Не знаю"?
Опрос не имеет никакого смысла, когда все предлагаемые варианты ответов на одной чаше весов, где противовес?
Так-то человек сам решает, подходит ему данный вид деятельности или нет, а если понадобилось чужое мнение, то наверное всё же стоит задуматься.
- Да, девушки могут торговать даже лучше мужчин
- Да, в трейдинге нет различия по половому признаку
- Не могу ответить
есть
Женщины более осторожны, чем мужчины. Поэтому вряд ли зайдут на все помидоры.
Хотя не всегда.
История про моего друга женщину-психолога. Как-то спрашивает, а чем ты занимаешься, объясни, как торгуют на форекс. Показыаю, открываю демку на свое имя по быстрому, спрашиваю, - какую тебе учебную сумму на счет?
Положили 100000 бачей. Поставил я ей трейлинг по безубытку и другие нужные сервис-программы, все настроил.
А она была такая гордая, типа, я психолог, лечу игровые и другие зависимости, мне типа выиграть, как два пальца ))
Продула все за двое суток. Вот так.
- Да, девушки могут торговать даже лучше мужчин
- Да, в трейдинге нет различия по половому признаку
- Не могу ответить
конечно есть для них место, кофе подносить трейдеру:
конечно есть для них место, кофе подносить трейдеру:
Отличное фото, редкое ))
Вспомнилось по теме. Пару лет назад у меня все все лето жила одна хорошая подруга. Временно не работала, так что все время были вместе.
А у меня стиль программирования такой: лягу, полежу, кровь к мозгам притечет, мысли возникнут, в прогу запишу. Само собой, отладка и анализ немного по другому
А она в это время стирает, варит, парит, ну и все прочее.
Она все удивлялась, - ты целыми днями лежишь и ничего не делаешь, откуда деньги??
Отличное фото, редкое ))
Вспомнилось по теме. Пару лет назад у меня все все лето жила одна хорошая подруга. Временно не работала, так что все время были вместе.
А у меня стиль программирования такой: лягу, полежу, кровь к мозгам притечет, мысли возникнут, в прогу запишу. Само собой, отладка и анализ немного по другому
А она в это время стирает, варит, парит, ну и все прочее.
Она все удивлялась, - ты целыми днями лежишь и ничего не делаешь, откуда деньги??
да, вот буквальный пример, как можно зарабатывать не только руками/ногами но и мозгами...
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