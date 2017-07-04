Если ли место девушкам в трейдинге ?

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Энжи, вы поменьше женских журналов читайте финансируемых на западные гранты и воспитывающих гендерное противостояние в нашем обществе. Цель очень простая - чтобы у нас дети не рождались.

Ваш опрос говорит мне о том, что вы находитесь в состоянии соперничества с противоположным полом. В действительности же какого пола трейдер - всех это интересует в последнюю очередь.

 
Lika1987:
  • Да, девушки могут торговать даже лучше мужчин
  • Да, в трейдинге нет различия по половому признаку
  • Не могу ответить


А где пункт "Нет"? Или вам изначально не интересно такое слово? Только "Да", "Может быть" и "Не знаю"?

Опрос не имеет никакого смысла, когда все предлагаемые варианты ответов на одной чаше весов, где противовес?

Так-то человек сам решает, подходит ему данный вид деятельности или нет, а если понадобилось чужое мнение, то наверное всё же стоит задуматься.

 
Lika1987:
  • Да, девушки могут торговать даже лучше мужчин
  • Да, в трейдинге нет различия по половому признаку
  • Не могу ответить

есть
 
 
Mesaoria:


Женщины более осторожны, чем мужчины. Поэтому вряд ли зайдут на все помидоры.

Хотя не всегда.

История про моего друга женщину-психолога. Как-то спрашивает, а чем ты занимаешься, объясни, как торгуют на форекс. Показыаю, открываю демку на свое имя по быстрому, спрашиваю, - какую тебе учебную сумму на счет?

Положили 100000 бачей. Поставил я ей трейлинг по безубытку и другие нужные сервис-программы, все настроил.

А она была такая гордая, типа, я психолог, лечу игровые и другие зависимости, мне типа выиграть, как два пальца ))

Продула все за двое суток. Вот так.

 
Lika1987:
  • Да, девушки могут торговать даже лучше мужчин
  • Да, в трейдинге нет различия по половому признаку
  • Не могу ответить


конечно есть для них место, кофе подносить трейдеру:

 
Denis Sartakov:


конечно есть для них место, кофе подносить трейдеру:



Отличное фото, редкое ))

Вспомнилось по теме. Пару лет назад у меня все все лето жила одна хорошая подруга. Временно не работала, так что все время были вместе.
А у меня стиль программирования такой: лягу, полежу, кровь к мозгам притечет, мысли возникнут, в прогу запишу. Само собой, отладка и анализ немного по другому

А она в это время стирает, варит, парит, ну и все прочее.
Она все удивлялась, - ты целыми днями лежишь и ничего не делаешь, откуда деньги??

 
Alexey Volchanskiy:


Отличное фото, редкое ))

Вспомнилось по теме. Пару лет назад у меня все все лето жила одна хорошая подруга. Временно не работала, так что все время были вместе.
А у меня стиль программирования такой: лягу, полежу, кровь к мозгам притечет, мысли возникнут, в прогу запишу. Само собой, отладка и анализ немного по другому

А она в это время стирает, варит, парит, ну и все прочее.
Она все удивлялась, - ты целыми днями лежишь и ничего не делаешь, откуда деньги??

да, вот буквальный пример, как можно зарабатывать не только руками/ногами но и мозгами...
 
Denis Sartakov:
да, вот буквальный пример, как можно зарабатывать не только руками/ногами но и мозгами...
Ну не так уж я и зарабатывал, но на простую жизнь вдвоем хватало. А по поводу полежать - я когда-то работал в офисе программером, меня всегда убивало, что нет послеобеденной сиесесты, как в Испании )) Видно, особенность организма, дома я продуктивнее в разы.
 
Тут смотря какая девушка, автора не знаю, так что все может быть
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