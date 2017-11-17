Улучшения в чатах: теперь вы сами выбираете, с кем общаться - страница 2

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Sergey Dzyublik:

Согласно регистрационным соглашениям сторон все сервисы предоставляются как есть: не нравится - не пользуйтесь.


Сергей, правила сервиса должны соответствовать законодательству, например:

КоАП РФ, Статья 5.62. Дискриминация

(введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
 
Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, -
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 162-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.


Не охота подлостями заниматься, а так бы написал абы какому "недругу" и мне бы пришло сообщение о том что я какой-то не такой - далее СКРИНСЕЙВ и исковое заявление готово. 

Даже Вконтакте кажется есть возможность писать "недрузьям", а MQL это не социальная сеть, а профессиональный ресурс. Это возмутительно.

Статья 5 / КонсультантПлюс
  • www.consultant.ru
Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4295, 4298; 2003, N 27, ст. 2700, 2708, 2717; N 46, ст. 4434; N 50, ст. 4847, 4855; 2004, N 31, ст. 3229; N 34, ст. 3529, 3533; N 44, ст. 4266; 2005, N 1, ст. 9, 13, 40, 45; N 10, ст. 763; N 13...
 
Alexey Volchanskiy:

Скажите честно, а вам часто пишут психоматы и гомики с просьбой приехать к вам домой и срочно подружиться? Мне часто, Питер большой и тут этого мусора хватает.

Смотря что подразумевать под словом "часто", кому-то раз в сутки мало, а кому раз в месяц часто.

Да, мне иногда пишут всякую чушь, после слияния форумов сыпется спам, и в основном с рекламой сервисов ребейтов, или какого-то другого ресурса.

Я отношусь к этому более чем "спокойно" - прочёл и забыл)

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Alexey Volchanskiy:

Скажите честно, а вам часто пишут психоматы и гомики с просьбой приехать к вам домой и срочно подружиться? Мне часто, Питер большой и тут этого мусора хватает.

Ахахах))) Веселый чат у вас)) Это просто у вас фотокарточка в профиле - солидный мужчина, вот и сводите с ума других))
 

Самый верный вариант, это добавить "Чёрный список", и сделать ограничение для новых пользователей. Далее, если пользователь добавлен в чёрный список, то должен получить уведомление о том, что получатель не может принимать сообщения. Всё.

 
Alexey Volchanskiy:

Скажите честно, а вам часто пишут психоматы и гомики с просьбой приехать к вам домой и срочно подружиться? Мне часто, Питер большой и тут этого мусора хватает.

Представим ситуацию:

Вас тролит какой-то яша, вы решаете отключить чат выбрав пункт: "Писать только друзья". Далее, мы с вами активно общаемся, но при этом не находимся в друзьях(это сплошь и рядом, многие просто переписываются, но не в друзьях)

После того как вы ограничили приём сообщений, Я так-же вам не могу написать. Это НОРМАЛЬНО?

Сейчас есть только выбор, что в корне не правильно:


 
Vitaly Muzichenko:

Смотря что подразумевать под словом "часто", кому-то раз в сутки мало, а кому раз в месяц часто.

Да, мне иногда пишут всякую чушь, после слияния форумов сыпется спам, и в основном с рекламой сервисов ребейтов, или какого-то другого ресурса.

Я отношусь к этому более чем "спокойно" - прочёл и забыл)


Про мое сообщение Вы то же забыли ?
 
Alexey Volchanskiy:
...

Алексей, не нужно начинать...

Я о "колбасе".

Не стоит оно того.

Удалил.

 
geratdc:

Чёрный список или спам - да, это нормальный вариант, так как инициатива запрета идёт от пользователя, MQL в этом случае с себя ответственность снимает. Сейчас же инициатива запрета отправки сообщений идёт от MQL через по сути дискриминационные условия отправки личных сообщений, то есть через критерий "друзья-недрузья", а пользователю предоставлена возможность эту дискриминацию пресечь добавив "в друзья", а если не добавит - у пользователя руки чистые - дискриминация то изначально MQL создана.

Глупость. Пользователь сам настраивает, от кого получать сообщения. MQ здесь при чем?
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Andrey Khatimlianskii:
Глупость. Пользователь сам настраивает, от кого получать сообщения. MQ здесь при чем?
Вот когда кто-то не сможет отправить сообщение другому пользователю у которого он не в друзьях и составит исковое о дискриминации, может быть тогда вы поймёте в чём именно здесь глупость. Я за отсутствие ограничений в отправке сообщений пользователям MQL.
 
geratdc:
Вот когда кто-то не сможет отправить сообщение другому пользователю у которого он не в друзьях и составит исковое о дискриминации, может быть тогда вы поймёте в чём именно здесь глупость.

У вас есть подобный опыт?

Я не юрист и не знаю тонкостей, но ваше заявление выглядит глупо. Хотя бы привязкой к УКРФ. К чему тут, на сайте MQ, законодательство РФ?

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