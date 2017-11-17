Улучшения в чатах: теперь вы сами выбираете, с кем общаться - страница 2
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Сергей, правила сервиса должны соответствовать законодательству, например:
Не охота подлостями заниматься, а так бы написал абы какому "недругу" и мне бы пришло сообщение о том что я какой-то не такой - далее СКРИНСЕЙВ и исковое заявление готово.
Даже Вконтакте кажется есть возможность писать "недрузьям", а MQL это не социальная сеть, а профессиональный ресурс. Это возмутительно.
Скажите честно, а вам часто пишут психоматы и гомики с просьбой приехать к вам домой и срочно подружиться? Мне часто, Питер большой и тут этого мусора хватает.
Смотря что подразумевать под словом "часто", кому-то раз в сутки мало, а кому раз в месяц часто.
Да, мне иногда пишут всякую чушь, после слияния форумов сыпется спам, и в основном с рекламой сервисов ребейтов, или какого-то другого ресурса.
Я отношусь к этому более чем "спокойно" - прочёл и забыл)
Скажите честно, а вам часто пишут психоматы и гомики с просьбой приехать к вам домой и срочно подружиться? Мне часто, Питер большой и тут этого мусора хватает.
Ахахах))) Веселый чат у вас)) Это просто у вас фотокарточка в профиле - солидный мужчина, вот и сводите с ума других))
Самый верный вариант, это добавить "Чёрный список", и сделать ограничение для новых пользователей. Далее, если пользователь добавлен в чёрный список, то должен получить уведомление о том, что получатель не может принимать сообщения. Всё.
Скажите честно, а вам часто пишут психоматы и гомики с просьбой приехать к вам домой и срочно подружиться? Мне часто, Питер большой и тут этого мусора хватает.
Представим ситуацию:
Вас тролит какой-то яша, вы решаете отключить чат выбрав пункт: "Писать только друзья". Далее, мы с вами активно общаемся, но при этом не находимся в друзьях(это сплошь и рядом, многие просто переписываются, но не в друзьях)
После того как вы ограничили приём сообщений, Я так-же вам не могу написать. Это НОРМАЛЬНО?
Сейчас есть только выбор, что в корне не правильно:
Смотря что подразумевать под словом "часто", кому-то раз в сутки мало, а кому раз в месяц часто.
Да, мне иногда пишут всякую чушь, после слияния форумов сыпется спам, и в основном с рекламой сервисов ребейтов, или какого-то другого ресурса.
Я отношусь к этому более чем "спокойно" - прочёл и забыл)
Про мое сообщение Вы то же забыли ?
...
Алексей, не нужно начинать...
Я о "колбасе".
Не стоит оно того.
Удалил.
Чёрный список или спам - да, это нормальный вариант, так как инициатива запрета идёт от пользователя, MQL в этом случае с себя ответственность снимает. Сейчас же инициатива запрета отправки сообщений идёт от MQL через по сути дискриминационные условия отправки личных сообщений, то есть через критерий "друзья-недрузья", а пользователю предоставлена возможность эту дискриминацию пресечь добавив "в друзья", а если не добавит - у пользователя руки чистые - дискриминация то изначально MQL создана.
Глупость. Пользователь сам настраивает, от кого получать сообщения. MQ здесь при чем?
Вот когда кто-то не сможет отправить сообщение другому пользователю у которого он не в друзьях и составит исковое о дискриминации, может быть тогда вы поймёте в чём именно здесь глупость.
У вас есть подобный опыт?
Я не юрист и не знаю тонкостей, но ваше заявление выглядит глупо. Хотя бы привязкой к УКРФ. К чему тут, на сайте MQ, законодательство РФ?