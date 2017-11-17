Улучшения в чатах: теперь вы сами выбираете, с кем общаться - страница 5
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Так нет запрета на общение как в системе "друзья-недрузья". Есть антиспам - 5 сообщений в день при рейтинге менее 100.
Может пороговый рейтинг я и загнул - я тут активничаю полтора месяца и рейтинга настрочил аж 500, то есть 1-2 недели - и человек будет рейтинг иметь 100 и сможет продолжить полноценное общение на околопрофессиональные темы, в том числе в личных сообщениях)))
Для защиты личного пространства и удобства пользователей мы вновь улучшили систему чатов. Теперь вы сами выбираете, кто может вам писать личные сообщения. Задайте категорию тех, кто может с вами общаться: это могут быть либо все пользователи сайта, либо только включенные в список ваших друзей. Выбрав пункт "Никто", вы полностью запретите отправку сообщений в ваш адрес.
Просто выберите нужную опцию из выпадающего списка в настройках вашего профиля:
Чтобы получать личные сообщения от нужных пользователей, достаточно добавить их в список друзей и установить фильтр в режим "Только друзья". Так вы уменьшите количество чатов и не пропустите ничего важного.
Также напоминаем, что вы можете поставить в чате таймер на удаление сообщений по времени. Система автоматически будет удалять сообщения старше определенного периода - например, старше 1 недели.Мы продолжаем улучшать систему чатов в MQL5-сообществе, добавлять в нее важные и нужные функции. Будем рады увидеть отзывы о новых возможностях на сайте и ваши предложения.
Отлично!
Но пока у человека, доктора всяческих наук, с рейтингом ниже 100, нет возможности личного общения с другими пользователями ресурса, это является по вашим же утверждениям дискриминацией, и может быть обжаловано в суде. Или вы уже признаёте несостоятельность ваших прежних суждений?
Доктор наук сможет общаться. В этом и отличие от системы "друзья-недрузья". Просто в день не более 5 сообщений если рейтинг меньше 100 в рамках защиты от рассылки массовых сообщений рекламного и иного характера (спам-рассылок). Формально это запретом не является в отличии от "друзья-недрузья". По мне так это вообще всё не нужно, ну раз прям все так хотят антиспам то наиболее компромиссное решение такое. Это я пересказал только, ведь это не моя придумка.
Улучшения поддерживаю.
Любители ссылаться на юридические моменты по поводу дискриминации пусть ссылаются дальше.
Test @Vladimir Karputov
Test @Vladimir Karputov
Неа, ничего нету. Но возможно тормозит 3G - через 30 минут напишу точно.
Мои настройки:
Неа, ничего нету.
Напиши мне
Напиши мне
Тест @Rashid Umarov из общей ветки.
Тест @Rashid Umarov из общей ветки.
Пришло
Пришло
Напиши мне, но после ника вставь любой текст...