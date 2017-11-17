Улучшения в чатах: теперь вы сами выбираете, с кем общаться - страница 6

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Еще test @Vladimir Karputov с текстом после вызова


 
Rashid Umarov:

Еще test @Vladimir Karputov с текстом после вызова



Неа, хотя себе из терминала MetaTrader 5 я присылаю Push - прилетают в мгновение ока.

 
Vladimir Karputov:

Неа, хотя себе из терминала MetaTrader 5 я присылаю Push - прилетают в мгновение ока.

Попробуй выставить так


 
Rashid Umarov:

Попробуй выставить так



Галку выставил на "ответах на мои комментарии на Форуме".

 

@Vladimir Karputov теперь точно придет

 
Rashid Umarov:

@Vladimir Karputov теперь точно придет


Да пришло. Но это неудобно - будет спам идти - информация о комментариях на мои комментарии - выключу я эту настройку. 

 
geratdc:
Я категорически против ограничения общения. А это именно дискриминация пользователей сайта. Советую с этим не шутить и вернуть всё как было. Можно налететь на крупный штраф пообщайтесь с юристами.
так это от вас зависит,  настройте себе как хотите. 
[Удален]  

Спамщикам на яйки наступили -они и взвыли)

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