Улучшения в чатах: теперь вы сами выбираете, с кем общаться - страница 6
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Еще test @Vladimir Karputov с текстом после вызова
Еще test @Vladimir Karputov с текстом после вызова
Неа, хотя себе из терминала MetaTrader 5 я присылаю Push - прилетают в мгновение ока.
Неа, хотя себе из терминала MetaTrader 5 я присылаю Push - прилетают в мгновение ока.
Попробуй выставить так
Попробуй выставить так
Галку выставил на "ответах на мои комментарии на Форуме".
@Vladimir Karputov теперь точно придет
@Vladimir Karputov теперь точно придет
Да пришло. Но это неудобно - будет спам идти - информация о комментариях на мои комментарии - выключу я эту настройку.
Я категорически против ограничения общения. А это именно дискриминация пользователей сайта. Советую с этим не шутить и вернуть всё как было. Можно налететь на крупный штраф пообщайтесь с юристами.
Спамщикам на яйки наступили -они и взвыли)