Есть ли такие люди которые разбогатели на форекс ? - страница 4
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Торговая система давно существует, на её разработку ушло 2,5-3 года. Я с ней как голлум из Властелина Колец - Моооооя преееееелесть))) Поэтому передавать её в руки программиста, который возможно когда-то сольёт её в сеть - не хочу.
Не правильно - если человек выбрал способ поднять состояние, работая на Форексе (значит предполагает/рассчитывает, что именно в этой деятельности успех для него наиболее вероятен) и у него получилось заработать 30млн (что подтверждает верность его выбора способа заработка), то крайне не логично инвестировать заработанные деньги в другие сферы деятельности (в которых, исходя из первоначального выбора в пользу Форекса, человек не рассчитывает быть настолько же успешным).
Правильно будет, соблюдая разумные пропорции, распределить заработанные деньги на 2 вида инвестиций:
1- заработать на Форексе (имея солидный стартовый капитал, это будет уже проще, чем с нуля начинать) суммы уже на порядок/пару порядков больше;
2- инвестировать в себя (в том числе и даже возможно в приоритете, для получения отдачи в виде нематериальных благ) - это значит в здоровье, образование, улучшение бытовых условий, развитие талантов и способностей, повышение культурного и духовного уровня себя, семьи, родных и близких людей, меценатство и благотворительность (пусть не покажется странным, но и эти статьи расходов я отношу к "инвестициям в себя").
С увеличением размера получаемого дохода можно будет менять процентное соотношение между этими видами инвестирования.
С вами можно согласится, тут уже зависит от человека,кто-то поступит так, кто-то поступит иначе.
Лично я часть прибыли распределяю примерно так: определенный % получает семья в качестве личных расходов,определенный % идут на расходы по содержанию квартир, машин и т.д., определенный % идет на накопление(из которого можно тратить на здоровье, путешествие,гаджеты и т.д.), определенный % идет на инвестиции в недвижку и интересные молодые бизнес-проекты, а остальная часть остается на форексе и увеличивает глубину возможностей.
Оставлять все деньги на биржевом рынке увеличивая оборот по сделкам, считаю ошибкой(лично моё мнение). Мне спокойнее, когда я знаю, что у меня сдаются/строятся квартиры,которые быстро себя окупают,если были куплены на стадии начального строительства и т.д.
Я лучше очень плавно буду увеличивать оборот на бирже,понимая что за спиной что-то есть материальное, нежели психику изводить и понимать,что вдруг весь оборот уйдет и я останусь с голым задом.
Как сказал кто-то из умных, человек наиболее успешен в той деятельности, которая в процессе доставляет ему наибольшую радость и чувство удовлетворения (это не дословная цитата, общий сысл пересказываю). Вам нужно или сменить вид деятельности, или поменять своё отношение к ней. (Я просто высказываю мысль без цели нарваться на контраргумент типа "не учите меня жить").
Так мне биржи доставляют радость, я очень люблю возиться с этим всем и понимать, что я лучше большого числа людей. Тут и эго тешится хорошо))
Просто не всегда и не всю жизнь,любимое дело будет доставлять удовольствие. Все любят сладкое,но когда сладкого много - от него тошнит.
Вот я эту неделю занимался протезированием зубов и морально приводил себя в норму, не знаю что там на рынках творится сейчас и с нетерпением жду утра понедельника,чтобы вновь начать творить.
Хотя в тот же момент с другой стороны,если мне скажут работать в шахте и добывать уголь, при этом гарантируют мне тот заработок,который мне приносит рынок - я соглашусь.
Можно заказать "рыбу", т.е. заготовку эксперта и программисту сообщить только информацию не представляющую особой ценности. А в условиях входа и выхода он оставит пустое место, куда вы бы могли самостоятельно вставить код условия. Чтобы это сделать(доделать эксперт) много знать не надо. Научитесь без проблем самостоятельно.
Суть в том, что как раз условия входа(по крайней мере как я думаю)не самое простое. Условие входа формируется из графика,который я рисую на листе бумаге,на котором изображены значения, переработанные мной данных с рынка, которые формируют систему координат и если в этой системе две прямые пересекаются выше,или ниже определенной средней линии, то это является точкой входа в рынок,если направлены в одном направление, то тоже система входа.
Честно, я думал,над тем, чтобы программист сделал часть эксперта, а всё остальное я сам, но вот "всё остальное" я не представляю, что смогу реализовать сам. Поэтому в своё время открестился от этой идеи. В итоге у меня пару советников,которые написали программисты, которые облегчают жизни))
Суть в том, что как раз условия входа(по крайней мере как я думаю)не самое простое. Условие входа формируется из графика,который я рисую на листе бумаге,на котором изображены значения, переработанные мной данных с рынка, которые формируют систему координат и если в этой системе две прямые пересекаются выше,или ниже определенной средней линии, то это является точкой входа в рынок,если направлены в одном направление, то тоже система входа.
Честно, я думал,над тем, чтобы программист сделал часть эксперта, а всё остальное я сам, но вот "всё остальное" я не представляю, что смогу реализовать сам. Поэтому в своё время открестился от этой идеи. В итоге у меня пару советников,которые написали программисты, которые облегчают жизни))
Понятно. Есть ещё вариант - использовать два или больше советников. Каждые советник делает какую-то часть расчётов и сохраняет их результаты в глобальных переменных. А один из них считывает результаты из глобальных переменных и использует их для открытия и закрытия ордеров. Каждый советник заказывать другому программисту.
Только они не брокерские, а дилерские. Две большие разницы.)
Они вообще не брокерские. а букмекеры. Им можно ставки на лошадей организовать , а вы можете богатеть на этом)
я лично для себя понял, что разбогатеть гораздо в миллионы раз реальнее в инвестировании а не в трейдинге...в планах составить портфель акций отобранных по моим излюбленным критериям...
для того чтобы показать какую возможность представляет инвестирование покажу такой вот пример...это акции медицинской корпорации MICROBOT MED INC которые сейчас можно купить так дешево как никогда..
причем стратегия всегда только BUY AND HOLD. все остальное финансовое казино с нулевым исходом.
и если они поднимутся хотя бы еще раз на те пики которые были, а это может произойти за пару лет, да хоть и за 10 неважно...можно подождать..
так вот сейчас они стоят 3 usd а поднимались они несколько раз на уровень 20000. и если это произойдет еще один раз а вероятность этого есть, то вложив 1000 можно получить 20.000.000!!
за один единственный трейд и можно больше трейдингом не заниматся и быть обеспеченным всю жизнь...
я лично для себя понял, что разбогатеть гораздо в миллионы раз реальнее в инвестировании а не в трейдинге...в планах составить портфель акций отобранных по моим излюбленным критериям...
для того чтобы показать какую возможность представляет инвестирование покажу такой вот пример...это акции медицинской корпорации MICROBOT MED INC которые сейчас можно купить так дешево как никогда..
причем стратегия всегда только BUY AND HOLD. все остальное финансовое казино с нулевым исходом.
и если они поднимутся хотя бы еще раз на те пики которые были, а это может произойти за пару лет, да хоть и за 10 неважно...можно подождать..
так вот сейчас они стоят 3 usd а поднимались они несколько раз на уровень 20000. и если это произойдет еще один раз а вероятность этого есть, то вложив 1000 можно получить 20.000.000!!
за один единственный трейд и можно больше трейдингом не заниматся и быть обеспеченным всю жизнь...
Так это тоже трейдинг, только долгосрочный.)
Так это тоже трейдинг, только долгосрочный.)
ну не совсем..или даже совсем нет...объясню почему и как я это вижу..
самое большое различие в том что трейдинг это чистая спекуляция на курсах как long так и в short
когда трейдер идет в шортовую позицию, то это фактически антиинвестиция.....
трейдер не хочет участвовать в экономическом росте и на экономику ему глубоко плевать...трейдер чисто эгоистическая сущность, которая своей деятельностью помагает только себе любимому..и гонится за большими прибылями...бОльшими чем сам экономический рост...трейдер хочет быть хитрым и обогнать показатели индексов.. хочет получать больше процентов чем те кто создает фирмы и трудится но при этом ничего не делать .. соответственно такому подходу жлобскому, антигуманитарному -он и получает в итоге кукиш...так рынок учит и выкидывает людей за жадность....чтобы экономика не рухнула.
потому как и не может быть по другому...представьте на минуту в каком аду мы бы очутились если бы каждый мог зарабатывать 1000% в год и больше ничем другим не заниматся...все бы рухнуло бы просто...именно поэтому и невозможно заработать трейдингом...рынок, экономическая система и общество этого просто не допустит.
1. а инвестор во первых не шортит...это раз..он покупает актив, тем самым помагая компании и вкладывясь в то дело полезное которая компания приносит обществу..
2. инвестор не гонится за сверхприбылями и не пытается супербыстро разбогатеть....так как деньги ..особенно большие деньги требуют ВРЕМЯ..об этом еще говорил Баффет..что лучшая стратегия это вообще никогда не расставатся с акциями которые купил и держать их так долго сколько возможно, может быть всю жизнь даже....