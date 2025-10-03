Требования для железа (либо сервер), чтоб открыть 4000 терминалов МТ4 одновременно - страница 4
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Если не разбираетесь в железе, наймите на 1 месяц несколько специалистов-технарей имеющих опыт. Они перероют технические спецификации, проведут замеры, выяснят все технические детали у диллинг-центров. Сколько обслуживающего персонала потребуется, какое дополнительное ПО необходимо.
Каких-то жалких 200-300 тыр. и они спроектируют вашу систему и положат вам все расчеты на стол.
Я не хотел акцентировать внимание на подробностях, но раз уж вы настаиваете.
Это, без преувеличения, глобальная диверсификация, где (согласно лабораторным исследованиям, на демо и реал., в течении 8 лет реального времени и истории 1971 г. убыток по одному финансовому инструменту компенсируется приростом многих других фин. инстр. при общей просадке до 20% и доходности от 100% годовых).
Важно то, что необходимо открывать сделки и выставлять отложенные ордера в общем количестве 2 000 000 шт (строчек). Как известно, в одном терминале возможно открыть 500 ордеров (заполнить строчек), т.о. одного терминала будет не достаточно.
Откуда мухоморы такие забористые?
Рекомендую посчитать суммарный спред
Через максимум 1 секунду после запуска вся система и вложения в нее будут потеряны
Откуда мухоморы такие забористые?
Рекомендую посчитать суммарный спред
Через максимум 1 секунду после запуска вся система и вложения в нее будут потеряны
А может просто у человека денег немерено и он думает, как бы изощрённее их потратить..... Уже всё перепробовал, женщины, авто, яхты, острова, а вот хочется чего то эдакого, что бы с размахом, как говорят "на всю котлету"!
Лишь бы человек хороший был, а так - пусть деньги тратит как хочет, деньги идут в оборот экономики, покупается железо, оплачиваются услуги брокеров, платятся налоги. Жизнь продолжается.
Из всех этих 4000 торговых инструментов навряд ли наберётся процентов 10 действительно ликвидных и с низкими комиссиями. А значит вся эта затея мирно и без шума и пыли будет кормить индустрию спредом и комиссиями.
Но может ли кто нибудь кинуть камень в этого милого и вежливого человека? Кто то сливает 100$ на евре каждый месяц которые мама на обеды даёт, а кто то покупает стойку в датацентре каждый месяц. Каждому по потребностям и по возможностям, как то так.
Вот типа такой компании - нелохо у них получается...
...
Но может ли кто нибудь кинуть камень в этого милого и вежливого человека?
...
Я п кинул, да говорит не надо. Но если честно даже пытаться не хочется - надоело... Я всякого маразма навидался, но такого... чтобы выразить мои мысли по этому поводу даже великого Русского языка мало!!! Скажу просто - это п...ц!!! Куда мир катится... я п понял сей бред от 3 летнего ребенка, но тут - без комментариев!!!
По ходу кто-то просто напросто выстёбывает. А вы накинулись как баран на новые ворота
Объясните почему комп 6800 .... расмотрели хотя бы что то с 5ххх они по мощнее будут.... А вобще на 1 компе можно поставить до 800Ггб ОЗУ насколько я помню
Только на память потребуется порядка 800,000-900,000 рублей.
В самом начале чтения ветки - хотел было сбегать в магазин взять попкорна, дочитав до конца понял - похоже попкорн закончился.
Если не разбираетесь в железе, наймите на 1 месяц несколько специалистов-технарей имеющих опыт. Они перероют технические спецификации, проведут замеры, выяснят все технические детали у диллинг-центров. Сколько обслуживающего персонала потребуется, какое дополнительное ПО необходимо.
Каких-то жалких 200-300 тыр. и они спроектируют вашу систему и положат вам все расчеты на стол.
+250
Добрый день! Друзья, подскажите пожалуйста:
2. Какие системные требования необходимы для железа (либо сервер), чтобы открыть 4000 (четыре тысячи) терминалов мт4 одновременно. На каждом МТ4 будут открыты от 500 сделок (торговля советником). Ведь на мой взгляд системные требования возможно просчитать математически. Я присматриваю: Core i7 6800K; Мат. пл. ASUS X9-E; SSD на 256 Гб; DDR4 - 8 Гб, 4 шт.; и т.д. Может быть чего-то добавить или поменять или ваш вариант. Либо рассматриваю небольшой сервер с двумя процессорами. На что нужно обратить особое внимание? Учитывая, что я не владею специальными знаниями по сборке ПК.
Серьезный проект!
Таких машин потребуется в количестве порядка 100 штук , это где то 1000$ - 1500$ на каждую, где то порядка 100,000$ При самых простых расчетах - видно - денег нужно не так мало и видимо они есть. Вам нужен как минимум один управляющий директор -манагер , для организации проекта , пару человек для обслуживания этих 100 машин: запускать системы ,обновлять, следить,администрировать - ведь это круглосуточно. Пару секретарш , рекомендовал бы не старше 25 не моложе 18 , можно и одну, но может случится беременность и потребуется срочно искать другую. Некоторое помещение в аренду или свое.
Кстати, а откуда у уважаемого PROVIDETS'a тиковая история аж с 1971 года ?!!!
Дружище, обладая таким сокровищем - ты вполне можешь заработать не меньше денег, просто продавая эту историю любителям тестирования на тиках, коих сейчас развелось немеряно...
Добрый день! Друзья, подскажите пожалуйста:
2. Какие системные требования необходимы для железа (либо сервер), чтобы открыть 4000 (четыре тысячи) терминалов мт4 одновременно. На каждом МТ4 будут открыты от 500 сделок (торговля советником). Ведь на мой взгляд системные требования возможно просчитать математически. Я присматриваю: Core i7 6800K; Мат. пл. ASUS X9-E; SSD на 256 Гб; DDR4 - 8 Гб, 4 шт.; и т.д. Может быть чего-то добавить или поменять или ваш вариант. Либо рассматриваю небольшой сервер с двумя процессорами. На что нужно обратить особое внимание? Учитывая, что я не владею специальными знаниями по сборке ПК.
1. Ограничение, выставленное MQ - до 32 штук. На MT5 не распространяется. Реально мне удавалось довести число одновременно работающих MT4 под XP до 45, под Win7 до 68, когда ограничения еще не было. Дальше (если оставить как было в реестре по умолчанию, при 21 терминале под XP) неизбежно начинал тормозить хип интерактивных окон. В нем для всех окон (ОС называется "окна") хранится Z-порядок (как окна затеняют друг друга), ссылки на родительские и дочерние отношения, на соседство (для ускорения вывода на экран), на принадлежность, и, конечно, координаты, размеры, заголовки окон,... Размер этой памяти удавалось поднять в несколько раз, но не более, находились еще и другие ограничения. Без него сообщения ОС и приложений некуда адресовать, они ведь посылаются чаще всего окнам.
Главное ограничение при этом вытекает из интерактивности терминалов. А она при общем числе 4 тысячи вряд ли понадобится. Некому просматривать тысячи графиков и жать кнопки. Вот здесь можно искать серьезное сокращение требуемых ресурсов. MQ писали, что на свои VPS устанавливают специальные версии терминалов без пользовательского интерфейса. У них нет графиков, панелей, кнопок и пр. Соответственно должны сильно упасть требования к ресурсам. Если Ваш проект серьезный, обсудите с MQ возможность и стоимость его реализации на дата-центрах MQ. Конкретными характеристиками усеченных версий MT4 владеют, насколько мне известно, лишь разработчики.
1. Ограничение, выставленное MQ - до 32 штук. На MT5 не распространяется. Реально мне удавалось довести число одновременно работающих MT4 под XP до 45, под Win7 до 68, когда ограничения еще не было. Дальше (если оставить как было в реестре по умолчанию, при 21 терминале под XP) неизбежно начинал тормозить хип интерактивных окон. В нем для всех окон (ОС называется "окна") хранится Z-порядок (как окна затеняют друг друга), ссылки на родительские и дочерние отношения, на соседство (для ускорения вывода на экран), на принадлежность, и, конечно, координаты, размеры, заголовки окон,... Размер этой памяти удавалось поднять в несколько раз, но не более, находились еще и другие ограничения. Без него сообщения ОС и приложений некуда адресовать, они ведь посылаются чаще всего окнам.
Главное ограничение при этом вытекает из интерактивности терминалов. А она при общем числе 4 тысячи вряд ли понадобится. Некому просматривать тысячи графиков и жать кнопки. Вот здесь можно искать серьезное сокращение требуемых ресурсов. MQ писали, что на свои VPS устанавливают специальные версии терминалов без пользовательского интерфейса. У них нет графиков, панелей, кнопок и пр. Соответственно должны сильно упасть требования к ресурсам. Если Ваш проект серьезный, обсудите с MQ возможность и стоимость его реализации на дата-центрах MQ. Конкретными характеристиками усеченных версий MT4 владеют, насколько мне известно, лишь разработчики.
Спасибо!
Т.о. без привлечения разработчиков и другой суеты, какие требования к системному блоку под Win 7, чтобы можно было открывать 68-70 полноценных терминалов МТ4. Как я понимаю это достаточно бюджетный вариант и получается нет смысла в сервере и др. идеях. К сожалению, только небольшое количество ответов соответствует тематике, еще раз, большое спасибо! Пожалуйста уточните системные требования - более подробно.