Хотелось чтобы это кто - то прочитал из администраци форума
- Несколько предложений для форума.
- Улучшения в чатах: теперь вы сами выбираете, с кем общаться
- Восстановление пароля
Дело в том что уже подзаенадоели уведомления о спаме в приват всякими сайтами от левых людей. В связи с чем предлагаю сделать приватные сообщения от 100-200 рейтинга чтобы это не было настолько раздражающе. Кто - то создает свои темы, размещает заказы, заявки и когда приходить очередная такая х. вместо нужного сообщения это начинает бесить. У меня все.
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а как писать сообщение честному человеку?
Набивать рейтинг на форуме?
Чаще будут уходить общаться на сторону.
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а как писать сообщение честному человеку?
Набивать рейтинг на форуме?
Чаще будут уходить общаться на сторону.
в чем проблема? ввести ограничение на колво контактов,которым можно отправлять сообщения в течение Х минут.
т.е. написать можно ,например,3 людям за 15 минут.
если ты не бот и не флудераст,то не будешь строчить всем подряд в личку. и заказчикам или исполнителям тоже не будешь писать со скоростью пулемета.
это решает все проблемы.
в чем проблема? ввести ограничение на колво контактов,которым можно отправлять сообщения в течение Х минут.
т.е. написать можно ,например,3 людям за 15 минут.
если ты не бот и не флудераст,то не будешь строчить всем подряд в личку. и заказчикам или исполнителям тоже не будешь писать со скоростью пулемета.
это решает все проблемы.
Это всё работает штатно,автобан
----
а как писать сообщение честному человеку?
как вариант разрешить писать сообщения только друзьям.
Дело в том что уже подзаенадоели уведомления о спаме в приват всякими сайтами от левых людей. В связи с чем предлагаю сделать приватные сообщения от 100-200 рейтинга чтобы это не было настолько раздражающе. Кто - то создает свои темы, размещает заказы, заявки и когда приходить очередная такая х. вместо нужного сообщения это начинает бесить. У меня все.
вот тут и я согласен
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+ ну тут тоже есть согласие
только что получил очередное письмо счастья - но оно меня не взбесило :-)
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xxxxxxxxxxxx | 53 минуты назад
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возможно имеет смысл сделать какие то вменяемые разумные ограничения, без фанатизма по ограничениям
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