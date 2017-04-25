Хотелось чтобы это кто - то прочитал из администраци форума

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Дело в том что уже подзаенадоели уведомления о спаме в приват всякими сайтами от левых людей. В связи с чем предлагаю сделать приватные сообщения от 100-200 рейтинга чтобы это не было настолько раздражающе. Кто - то создает свои темы, размещает заказы, заявки и когда приходить очередная такая х. вместо нужного сообщения это начинает бесить. У меня все.
[Удален]  
trader781:
Дело в том что уже подзаенадоели уведомления о спаме в приват всякими сайтами от левых людей. В связи с чем предлагаю сделать приватные сообщения от 100-200 рейтинга чтобы это не было настолько раздражающе. Кто - то создает свои темы, размещает заказы, заявки и когда приходить очередная такая х. вместо нужного сообщения это начинает бесить. У меня все.

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----

а как писать сообщение честному человеку?
Набивать рейтинг на форуме?

Чаще будут уходить общаться на сторону.

 
Taras Slobodyanik:

----

а как писать сообщение честному человеку?
Набивать рейтинг на форуме?

Чаще будут уходить общаться на сторону.


в чем проблема? ввести ограничение на колво контактов,которым можно отправлять сообщения в течение Х минут.

т.е. написать можно ,например,3 людям за 15 минут.

если ты не бот и не флудераст,то не будешь строчить всем подряд в личку. и заказчикам или исполнителям тоже не будешь писать со скоростью пулемета.

это решает все проблемы.

 
kaus_bonus:


в чем проблема? ввести ограничение на колво контактов,которым можно отправлять сообщения в течение Х минут.

т.е. написать можно ,например,3 людям за 15 минут.

если ты не бот и не флудераст,то не будешь строчить всем подряд в личку. и заказчикам или исполнителям тоже не будешь писать со скоростью пулемета.

это решает все проблемы.


Это всё работает штатно,автобан 
 
Taras Slobodyanik:

----

а как писать сообщение честному человеку? 

как вариант разрешить писать сообщения только друзьям.

 
можно как в Вк сделать ,чтобы настраивалось, кто тебе может писать
 
+++++
 
trader781:
Дело в том что уже подзаенадоели уведомления о спаме в приват всякими сайтами от левых людей. В связи с чем предлагаю сделать приватные сообщения от 100-200 рейтинга чтобы это не было настолько раздражающе. Кто - то создает свои темы, размещает заказы, заявки и когда приходить очередная такая х. вместо нужного сообщения это начинает бесить. У меня все.

 
Andrey F. Zelinsky:

вот тут и я согласен

+++

 
Andrey F. Zelinsky:

+ ну тут тоже  есть согласие

только что  получил очередное  письмо счастья  - но оно меня не взбесило :-)

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47 минут назад

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автор этого опуса уже забанен

xxxxxxxxxxxx | 53 минуты назад

Зарегистрировался в MQL5.community

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возможно имеет смысл сделать какие то вменяемые  разумные ограничения, без фанатизма по ограничениям

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