Своя концепция ГУИ - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы говорите - графический тех.анализ неэффективен, придумывали его птушники и поддержали псевдогуру, поэтому алготрейдинг не должен повторять ошибки ручного трейдинга и автоматизировать его. Нужно чтобы алготрейдинг двигался в своем направлении и продолжал опиратся на маленькие программки ловящие тики как птички букашек.
По моему, это Вы реально издеваетесь.
Я говорю вам на основании 10-летнего опыта торговли разными способами, а вы на что опираетесь?
В точку! алготрейдинг должен двигаться (и движется) исключительно в своем направлении, ни в коем случае не повторяя ошибок технического анализа. И польльльские интерфейсы занимают в нем самое последнее место
Не согласитесь ли, что никогда не имевши чего либо, невозможно обьективно судить о том, насколько это может нужно, удобно и полезно.
.....
Советники с GUI - первый этап апгрейда концепции алготрейдинга. За ним будут и другие.
А можно привести пример ?
Я вот не пойму, зачем советнику ГУИ. ГУИ - необходим для взаимодействия человека и машины. Хорошо продуманный ГУИ может на порядок повысить эффективность именно этого звена.
Советник же для того и пишется, чтобы исключить всякое взаимодействие типа "человек-машина". Советник ставится на торговлю, и торгует до тех пор, пока ТС, заложенная в нем приносит профит. Как только она перестает работать - советник просто снимается с торговли.
Я не пойму, зачем нужен ГУИ там, где нет звена "человек-машина".
Приведите пример !
Я говорю вам на основании 10-летнего опыта торговли разными способами, а вы на что опираетесь?
В точку! алготрейдинг должен двигаться (и движется) исключительно в своем направлении, ни в коем случае не повторяя ошибок технического анализа. И польльльские интерфейсы занимают в нем самое последнее место
Графический интерфейс необходим для внешнего управления программой и вывода необходимых данных.
Судя по всему, за 10 лет торговли Вы перестали нуждаться как в первом, так и во втором. Хотя, может быть Вы выводите данные в файл, потом помещаете в эксель... то есть прикручивайте проводки на коленках, заявляя, что так и должно быть. Ну а внешее взаимодействие с программой действительно не нужно. Она ведь или необычайно умна, либо безнадежно тупа, но в обоих случаях не требует Вашего вмешательства.
Этот уровень алготрейдинга очень впечатляет. Поздравляю.
А можно привести пример ?
Я вот не пойму, зачем советнику ГУИ. ГУИ - необходим для взаимодействия человека и машины. Хорошо продуманный ГУИ может на порядок повысить эффективность именно этого звена.
Советник же для того и пишется, чтобы исключить всякое взаимодействие типа "человек-машина". Советник ставится на торговлю, и торгует до тех пор, пока ТС, заложенная в нем приносит профит. Как только она перестает работать - советник просто снимается с торговли.
Я не пойму, зачем нужен ГУИ там, где нет звена "человек-машина".
Приведите пример !
У Вас главная ошибка в понимании сути алготрейдинга.
Советник не должен полностью заменять человека в торговле, а лишь автоматизировать ее часть, без нанесения ущерба ее качеству.
Создавая маленькие убогие программки люди оглупляют процесс торговли и саму природу рынка, превращая его в подобие казино.
При соучастии человека в принятии торговых решений или внешней коррекции торговой программы, опираясь на глубокое понимание рыночных процессов(которое недоступно машине) человек поднимает смысловую планку этих рыночных процессов, делая их более упорядочеными и предсказуемыми.
Связка "человек - машина" должна сохранятся. И потому нужен интерфейс.
У Вас главная ошибка в понимании сути алготрейдинга.
Советник не должен полностью заменять человека в торговли, а лишь автоматизировать часть этой торговли, без нанесения ущерба ее качеству. Создавая маленькие убогие программки люди оглупляют процесс торговли и саму природу рынка, превращая его в подобие казино. При соучастии человека в принятии торговых решений или внешней коррекции торговой программы, опираясь на глубокое понимание рыночных процессов(которое недоступно машине) человек поднимает смысловую планку этих рыночных процессов, делая их более упорядочеными и предсказуемыми.
Связка "человек - машина" должна сохранятся. И потому нужен интерфейс.
Ха !!!
Вон оно что... Дык тогда и надо об этом говорить ! Не о том, что "нету ГУИ", а о том, что "алготрейдинг - это отстой".
На мой взгляд, как раз участие человека в принятии торговых решений превращает процесс торговли из пусть стохастического, но все же процесса, имеющего положительное математическое ожидание (некоторое время) в чистое "казино". Как раз соучастие человека в принятии торговых решений переводит смысловую планку процессов из стохастики - в чистую непредсказуемость.
Связка "человек-машина" должна быть исключена. И поэтому интерфейс не нужен. Делать его, конечно, можно, но незачем. И отсутствие интерфейсных элементов у абсолютного большинства экспертов доказывает, что это так.
Графический интерфейс необходим для внешнего управления программой и вывода необходимых данных.
Судя по всему, за 10 лет торговли Вы перестали нуждаться как в первом, так и во втором. Хотя, может быть Вы выводите данные в файл, потом помещаете в эксель... то есть прикручивайте проводки на коленках, заявляя, что так и должно быть. Ну а внешее взаимодействие с программой действительно не нужно. Она ведь или необычайно умна, либо безнадежно тупа, но в обоих случаях не требует Вашего вмешательства.
Этот уровень алготрейдинга очень впечатляет. Поздравляю.
Давайте когда у вас пенка гипотетических воззрений на алготрейдинг осядет, тогда более предметно побеседуем :)
У Вас главная ошибка в понимании сути алготрейдинга.
Советник не должен полностью заменять человека в торговле, а лишь автоматизировать ее часть, без нанесения ущерба ее качеству.
Создавая маленькие убогие программки люди оглупляют процесс торговли и саму природу рынка, превращая его в подобие казино.
При соучастии человека в принятии торговых решений или внешней коррекции торговой программы, опираясь на глубокое понимание рыночных процессов(которое недоступно машине) человек поднимает смысловую планку этих рыночных процессов, делая их более упорядочеными и предсказуемыми.
Связка "человек - машина" должна сохранятся. И потому нужен интерфейс.
Справа с GUI, слева без GUI
Какая по вашему мнению быстрее доедет до точки назначения?
Правильно, доедут за одно и тоже время. Не путайте красивое с полезным и нужным.
Ха !!!
Вон оно что... Дык тогда и надо об этом говорить ! Не о том, что "нету ГУИ", а о том, что "алготрейдинг - это отстой".
На мой взгляд, как раз участие человека в принятии торговых решений превращает процесс торговли из пусть стохастического, но все же процесса, имеющего положительное математическое ожидание (некоторое время) в чистое "казино". Как раз соучастие человека в принятии торговых решений переводит смысловую планку процессов из стохастики - в чистую непредсказуемость.
Связка "человек-машина" должна быть исключена. И поэтому интерфейс не нужен. Делать его, конечно, можно, но незачем. И отсутствие интерфейсных элементов у абсолютного большинства экспертов доказывает, что это так.
Давайте будем логичными. Если машина создается человеком, то она работает по его плану, пока не обретет сознание. Однако, во всем где требуется живая человеческая мысль, машина будет совершать ошибки, а там где нужен точный расчет - человек будет совершать ошибки.
Вывод: самым эффективным решением является совмещение лучших качеств человека и машины. Поэтому связку исключать не практично с точки зрения элементарной логики.
Рынок, это среда которая предьявляет требования не только к скорости реакции и точности расчета, но и к умению понимать смысл текущей ситуации. Перекладывая эту функцию на машину, человек возлагает на нее невозможную задачу и сразу начинает проигрывать рынку в адекватности оценки происходящего.
Алготрейдинг не отстой. Он просто перекошен и развивается сейчас не в ту сторону.
Я бы сказал он сейчас вообще почти не развивается.
Справа с GUI, слева без GUI
Какая по вашему мнению быстрее доедет до точки назначения?
Правильно, доедут за одно и тоже время. Не путайте красивое с полезным и нужным.
Ни одна не доедет без руля и педалей (интерфейса).
Без внешнего управления (водителя) обе машины - бесполезный металлический хлам.
Кстати, полезное с красивым путаете именно Вы. Я ни словом не обмолвился говоря о том, что интерфейс нужен для красоты. Я говорил, что он необходим как инструмент взаимодействия с программой. И советники не исключение.