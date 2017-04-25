Нет смысла выкладывать разработки индикаторов в маркет компании Метаквотес.
Eugeni Neumoin:
Демо версии полноценно работают в тестере стратегий. Запускается тестер в режиме визуализации. Далее зупаскается индикатор . И он полноценно работает.
Зачем покупать?
А зачем Вы полноценную версию выкладываете для Тестера? Ограничили бы её как-нибудь, например по символу или тайм-фрейму.
Потом, всё равно Тестер на работает на текущем дне, поэтому не даст своевременный торговый сигнал. Думать, что у Вас украли индикатор те, кто скачал его бесплатно, - это наивно.
Вывод, зачем валить с больной головы на здоровую?
да... точно)
мои крутые продукты, тоже что-то не очень идут)
пс. продавайте без маркета - или запрещает кто-то?
Никто не запрещает продавать в другом месте. Я просто сказал о проблеме. В севисдеске несколько недель назад об этом также сказал. Они ответили, что подумают. И тишина.
Есть проблема. Ее надо решать. И о ней надо говорить, а не прятаться в других местах - на других торговых площадках.
Мне известно, что из маркета были удалены интересные разработки некоторыми разработчиками. Они столкнулись с данной проблемой.
На других ресурсах продажи пошли.
Если компания Метаквотес хочет, чтобы ее маркет работал, то проблемы надо решать.
А насчет продавать-не продавать. Более 10 лет индикатор был в свободном доступе. Кто-то его продавл по 500$ под своим названием.
Для меня не главное продажа. Попросили - сделал. Интересно было посмотреть, а что же такое маркет. Вижу, что пока это дело бесперспективное.
Если человеку нужен продукт, он его купит, какой смысл играться в тестере если зарабатываешь деньги?
пс. сделайте продукт под МТ5 - продаж будет 0-1 и ничего не будет видно в тестере)
Под MQL5 делать не вижу смысла. Переписать код в 30 000 строк, который создавался более 10 лет ...
Как-то стремно это...
Лучше буду дальше развивать. Есть что можно нового сделать. А терять время на переписывание кода с непонятной перспективой - пусть этим занимаются другие. Не продавал раньше, да и дальше не буду. Просто разработку далее никто не увидит. И все.
Не вижу смысла сотрудничества с маркетом компании Метаквотес.
Не сотрудничайте и удалитесь отсюда, в сервисдеске попросите удалить профиль.
Ко мне обращались сотрудники компании Метаквотес, чтобы я разместил в маркете индикатор ZUP.
Проделал огромную работу, чтобы можно было его там разместить.
Результат. За три месяца куплено 10 экземпляров. Скачано демо версий 273 экземпляра.
Демо версии полноценно работают в тестере стратегий. Запускается тестер в режиме визуализации. Далее зупаскается индикатор . И он полноценно работает.
Зачем покупать?
Не вижу смысла сотрудничества с маркетом компании Метаквотес.
ваше сотрудничество с MQ было на гране фола, это раз. Настолько, что так делать нельзя и мой лучик презрения в сторону инициаторов.
Цель и способ использования индюка невнятны и не особо нужны массовому покупателю. Красивый, прикольный, интерактивный, гибкий и совершенно бестолоковый
Цена на ZUP завышена это финал.
и кстати всего 273 демки за три месяца - показатель что ваш продукт неинтересен аудитории.
Ко мне обращались сотрудники компании Метаквотес, чтобы я разместил в маркете индикатор ZUP.
Проделал огромную работу, чтобы можно было его там разместить.
Результат. За три месяца куплено 10 экземпляров. Скачано демо версий 273 экземпляра.
Демо версии полноценно работают в тестере стратегий. Запускается тестер в режиме визуализации. Далее зупаскается индикатор . И он полноценно работает.
Зачем покупать?
Не вижу смысла сотрудничества с маркетом компании Метаквотес.
Извиняюсь, что вторгаюсь в дискуссию, но мне кажется, что вы не учли несколько моментов:
1. У вас продукт специфический, поэтому в вашем случае лучше делать самому маркетинг, и распространять продукты Маркета среди тех, кто вообще понимает что это такое. То есть, ZUP и ваш ник nen всемирно известны (и давно известны), и есть большая группа фанатов и т.д., но это среди тех, кто увлечен этим и кто вообще понимает - что это такое.
2. Какая последняя версия ZUP'а? По-моему, 150-я на ониксе (если не ошибаюсь). А 151-я - тоже будет в свободном доступе? А почему бы не прогонять каждую из версий через маркет? Например, в ветке "Новое в ZUP со 151 ..." можно сделать пост, что 151 версия готова и сейчас в Маркете (ссылка на продукт) на 2 месяца (например). Кому нужно сейчас - тот купит, а остальные могут ждать 2 месяца (например), когда 151 версию снимете с продажи и выложите в свободном доступе (а вместо 151 - положите туда 152-ю например).
Все версии лучше прогонять через Маркет до их выкладывания в свободный доступ.
Могут быть и другие методы продажи.
3. Ветки по разработке ZUP-ов. Их много на ониксе. Вот ветка в англ части mql5 форума, перенесенная из tsd форума сюда - Harmonic Trading. Ветка началась в 2013 году и там уже 591 лист. Ветку надо продолжать. Я могу, но я не специалист извиняюсь. Где Поручик? Если ветка затухнет - растеряете потенциальных клиентов для Маркета, а на старых клиентах далеко не уедешь - новички постоянно толпами прибывают (особенно в англ часть форума), и куда на какие системы или ветки они пойдут - тот автор системы или ветки будет в выигрыше. Ветки-то нужно поддерживать, так как все продукты обозначены в вашем профиле, а читатели таких веток - ваши потенциальные клиенты.
Есть ветки по ZUP'у и на других форумах. Но там, наверное, нет ссылки на маркет (а надо бы).
4. Просит вас пользователь что-то изменить в ZUP-e, или сделать темплату, или еще что-то. Если вы это cсделали, прогоните это тоже через Маркет (например, все сделано, и например на два/три/четыре/... месяца в Маркете, а потом уже в свободном доступе).
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Иностранцы вообще на одном простеньком индикаторе почти состояния делают.
Помните бывшего модератора forex-factory форума с его TrendМanager индикатором (который красит бары в синий или красный цвета)? Я даже его ник не помню ... Это положительный пример.
А помните Тартана? Всемирная известность как и у вас, многие знают и до сих помнят его ник в англоязычном форексе, и ничего из этого (и из своих знаменитых советников) он продать не сумел ... (и наверное не пытался).
Потому что искусство продажи - это тоже знания (как и программирование например), и этим надо всегда заниматься.
Вон - по телевизору Мерседесы рекламируют (то есть, у них тоже без нормально маркетинга наверное не сильно капает).
То есть, народ увидит, что это хорошо и купит (по типу "И увидел Бог, что это хорошо" из Ветхого завета, глава I) - в современном мире не работает. Этим надо заниматься, и любое изменение в ZUP'е лучше прогонять через Маркет (и еще могут быть другие стратегии продаж).
Просто мысли в воскресенье извиняюсь ...
Да все нормально. Я бы и не стал поднимать тему. Но ведь и у других такая же проблема. И мне, кстати, сначала про эту проблему сказали. И сказали, что прошли через это. Удалили из маркета свои продукты. И продают на другом ресурсе. Там, где нет демо версий.
Не понимаю, почему сразу начинаются какие-то претензии. Не от Вас, Сергей. Ведь проблема-то есть. Мне вообще по большому счету фиолетово продается или нет. Было просто интересно посмотреть, как это внутри выглядит.
Как продавать, мне прекрасно известно. Продажами программных продуктов с 1993 года занимаюсь. Жить есть на что.
Знаю, что такое Стандарты качества сервисного обслуживания (Клиентов, купивших программный продукт). Там все чуть ли не по минутам расписано. Поэтому с некоторыми клиентами уже 22 года сотрудничаем...
Но проблема демо версий в маркете существует. Ее надо решать. Если не говорить про проблему, то и решать никто не будет.
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На разных форумах тусоваться - это сколько же надо иметь свободного времени?
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Ко мне обращались сотрудники компании Метаквотес, чтобы я разместил в маркете индикатор ZUP.
Проделал огромную работу, чтобы можно было его там разместить.
Результат. За три месяца куплено 10 экземпляров. Скачано демо версий 273 экземпляра.
Демо версии полноценно работают в тестере стратегий. Запускается тестер в режиме визуализации. Далее зупаскается индикатор . И он полноценно работает.
Зачем покупать?
Не вижу смысла сотрудничества с маркетом компании Метаквотес.