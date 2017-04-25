Нет смысла выкладывать разработки индикаторов в маркет компании Метаквотес. - страница 4

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Renat Fatkhullin:
Совет: думайте о своих продуктах  с точки зрения продавца и занимайтесь самообразованием в этой области.

Основная проблема разработчиков в том, что они занимаются программированием и полностью игнорируют работу над продвижением.



да. именно так. Но я всегда занимался апдейтами своих продуктов. А вот на продвижение. КАЮСЬ, не тратил ни минуты. Только видео делал, и рекламу покупал по 100 баксов в месяц. дальше не пошел.

Спасибо. "плач" "мысли" "идеи" 

Наверно буду завязывать с заказами.

Кстати, я вот с ноября прошлого года - меньше стал брать заказов, и стал больше времени уделять своим разработкам, и продажи пошли шустрее. ..... ... .. 

надо все обдумать....

 
Vladislav Andruschenko:


да. именно так. Но я всегда занимался апдейтами своих продуктов. А вот на продвижение. КАЮСЬ, не тратил ни минуты. Только видео делал, и рекламу покупал по 100 баксов в месяц. дальше не пошел.

Спасибо. "плач" "мысли" "идеи" 

Наверно буду завязывать с заказами.

Кстати, я вот с ноября прошлого года - меньше стал брать заказов, и стал больше времени уделять своим разработкам, и продажи пошли шустрее. ..... ... .. 

надо все обдумать....

но бывают "дивные случаи" которые ну никак не отруливаются маркетингом. Воочию видел как продукты долго-долго растут в рейтинге (в позициях маркета) доходят аж до верха, а потом все  мгновенно вылетают оттуда вовсе. Просто кто-то нажал кнопку. Вот и весь маркет
 
Renat Fatkhullin:
Совет: думайте о своих продуктах  с точки зрения продавца и занимайтесь самообразованием в этой области.

Основная проблема разработчиков в том, что они занимаются программированием и полностью игнорируют работу над продвижением.



А как анализировать инфу? Статистика слабая, непонятно откуда пришел трафик, каналы не отследить.
 
Eugeni Neumoin:

Зачем покупать?


Конечно, не зачем покупать zz c веером.

Ты продаешь сырую рыбу, которую надо еще почистить, нафаршировать и запечь.

А народ хочет кино с попкорном. А кино то черно-белое, да без звука.

Народ заплатил деньги, а кина нет.

Зачем ему втыкать какие то кнопки (а их еще надо найти, да знать какие нажать).

Сойди с режиссерского кресла, зайди в зрительный зал и сядь рядом со зрителем.

=====

а интерес есть к такому кино

 
Eugeni Neumoin:

Ко мне обращались сотрудники компании Метаквотес, чтобы я разместил в маркете индикатор ZUP.

Проделал огромную работу, чтобы можно было его там разместить.

Результат. За три месяца куплено 10 экземпляров. Скачано демо версий 273 экземпляра.

Демо версии полноценно работают в тестере стратегий. Запускается тестер в режиме визуализации. Далее зупаскается индикатор . И он полноценно работает.

Зачем покупать?

Не вижу смысла сотрудничества с маркетом компании Метаквотес.

Братело, ты с ума сошел, это 10 покупок из 273 скачек - это обалденный результат !

Видимо, ты не работал в этой сфере. На самом деле, среднее значение покупок - 1% от скачанных. А у тебя - более, чем втрое больше.  Есть прямой смысл продавать. У тебя хороший, видимо, продукт.


И, как я понимаю - весьма завышенные требования...

 
Vladislav Andruschenko:
 

З.Ы. Как то почувствовал себя нубом в этом деле. 50к в месяц? :-( .....

Кстати, сам удивляюсь, что у кого-то такие цифры...  Как не послушаешь - все выполняют заказы во фрилансе за двадцатку. А чтобы в месяц поднять пятьдесят килобаксов ??? Какой-то сюрр...
 

Тут еще один подводный камень, для тех, кто занимается написанием на заказ и подумывает что-либо продать. 

Начнешь активно продвигать свои идеи в маркете, лишишься более менее стабильного заработка с фриланса. 

Информация общедоступная. Взять комрада Евгения Беляева, куча откликов и черт знает когда, последняя закрытая работа, причина, по моему мнению, в том, что он продавец, он ищет идеи.  

Как собственно  и любой другой человек в 99 % случаев, но моя статистика об этом не кричит. 

Многие из заказчиков очень боятся, что его идея будет украдена или использована. 

Неизвестно что лучше, попытка зарабатывать в маркете и последующая возможная неудача, с потерей возможности далее зарабатывать написанием советников, или хоть какой то стабильный заработок. 

Ну можно конечно создать еще один аккаунт, ну для меня, с опытом быть забаненным по причине или без весомой причины, это вообще не вариант. 

Сейчас вот иногда работаю с другом, скажем так в, одном офисе, с одного IP. И почему то чувствую, что скоро придется общаться с сервис деском. Хотя не переживаю, правда все таки в том, что мы разные люди и не используем аккаунты друг друга. 

Renat Fatkhullin - если моя жена, к примеру, захочет продать советник (о чужих продуктах, идеях не идет речь, своих идей хватает), это вызовет подозрения? Сейчас я понимаю это именно так.

 
Arkadii Zagorulko:

Renat Fatkhullin - если моя жена, к примеру, захочет продать советник (о чужих продуктах, идеях не идет речь, своих идей хватает), это вызовет подозрения? Сейчас я понимаю это именно так.

Нет, если аккаунт будет подтвержден документами как у обычных продавцов.

Кроме того, всегда смотрится на характер нарушений. Если будут перекрестные или связанные операции, то бан гарантирован.

 

Неск месяцев назад попробовал выложить в Маркете бесплатную (демо) версию советника с ограничениями - на реале только евробакс и лот не более 0.01. С целью дальнейшей продажи в Маркете полнофункциональной версии. Маркет зарубил размещение, т.к. по правилам Маркета какие-либо ограничения не допускаются (см. правила).

Пришлось оставить эту идею, т.к. продавать бета-версию не опробованную реальными пользователями не есть оч хорошая идея. Хотя все фирмы апробируют бета-версии платных продуктов размещая их бета в свободный доступ с какими либо ограничениями, на Маркете это невозможно. Скажем, тот же Филлипс первые электробритвы и чайники раздает бесплатно. Знакомый уже несколько месяцев бесплатно катается на новом авто - тестирует. Вся обязанность - раз в неделю на сервис заезжать. Т.е., это общая практика, перед началом продаж.

При таких правилах не вижу смысла размещать продукты на Маркете, т.к. продаваться все-таки должны качественные продукты, и с уже учтенным мнением потребителей.

 
Yuriy Asaulenko:

Неск месяцев назад попробовал выложить в Маркете бесплатную (демо) версию советника с ограничениями - на реале только евробакс и лот не более 0.01. С целью дальнейшей продажи в Маркете полнофункциональной версии. Маркет зарубил размещение, т.к. по правилам Маркета какие-либо ограничения не допускаются (см. правила).

Пришлось оставить эту идею, т.к. продавать бета-версию не опробованную реальными пользователями не есть оч хорошая идея. Хотя все фирмы апробируют бета-версии платных продуктов размещая их бета в свободный доступ с какими либо ограничениями, на Маркете это невозможно. Скажем, тот же Филлипс первые электробритвы и чайники раздает бесплатно. Знакомый уже несколько месяцев бесплатно катается на новом авто - тестирует. Вся обязанность - раз в неделю на сервис заезжать. Т.е., это общая практика, перед началом продаж.

При таких правилах не вижу смысла размещать продукты на Маркете, т.к. продаваться все-таки должны качественные продукты, и с уже учтенным мнением потребителей.

Все просто. Я лично выкладываю бету в ветку обсуждения или на свой сайт и даю ссылку. 
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