Нет смысла выкладывать разработки индикаторов в маркет компании Метаквотес. - страница 4
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Совет: думайте о своих продуктах с точки зрения продавца и занимайтесь самообразованием в этой области.
да. именно так. Но я всегда занимался апдейтами своих продуктов. А вот на продвижение. КАЮСЬ, не тратил ни минуты. Только видео делал, и рекламу покупал по 100 баксов в месяц. дальше не пошел.
Спасибо. "плач" "мысли" "идеи"
Наверно буду завязывать с заказами.
Кстати, я вот с ноября прошлого года - меньше стал брать заказов, и стал больше времени уделять своим разработкам, и продажи пошли шустрее. ..... ... ..
надо все обдумать....
да. именно так. Но я всегда занимался апдейтами своих продуктов. А вот на продвижение. КАЮСЬ, не тратил ни минуты. Только видео делал, и рекламу покупал по 100 баксов в месяц. дальше не пошел.
Спасибо. "плач" "мысли" "идеи"
Наверно буду завязывать с заказами.
Кстати, я вот с ноября прошлого года - меньше стал брать заказов, и стал больше времени уделять своим разработкам, и продажи пошли шустрее. ..... ... ..
надо все обдумать....
Совет: думайте о своих продуктах с точки зрения продавца и занимайтесь самообразованием в этой области.
А как анализировать инфу? Статистика слабая, непонятно откуда пришел трафик, каналы не отследить.
Зачем покупать?
Конечно, не зачем покупать zz c веером.
Ты продаешь сырую рыбу, которую надо еще почистить, нафаршировать и запечь.
А народ хочет кино с попкорном. А кино то черно-белое, да без звука.
Народ заплатил деньги, а кина нет.
Зачем ему втыкать какие то кнопки (а их еще надо найти, да знать какие нажать).
Сойди с режиссерского кресла, зайди в зрительный зал и сядь рядом со зрителем.
=====
а интерес есть к такому кино
Ко мне обращались сотрудники компании Метаквотес, чтобы я разместил в маркете индикатор ZUP.
Проделал огромную работу, чтобы можно было его там разместить.
Результат. За три месяца куплено 10 экземпляров. Скачано демо версий 273 экземпляра.
Демо версии полноценно работают в тестере стратегий. Запускается тестер в режиме визуализации. Далее зупаскается индикатор . И он полноценно работает.
Зачем покупать?
Не вижу смысла сотрудничества с маркетом компании Метаквотес.
Братело, ты с ума сошел, это 10 покупок из 273 скачек - это обалденный результат !
Видимо, ты не работал в этой сфере. На самом деле, среднее значение покупок - 1% от скачанных. А у тебя - более, чем втрое больше. Есть прямой смысл продавать. У тебя хороший, видимо, продукт.
И, как я понимаю - весьма завышенные требования...
З.Ы. Как то почувствовал себя нубом в этом деле. 50к в месяц? :-( .....
Тут еще один подводный камень, для тех, кто занимается написанием на заказ и подумывает что-либо продать.
Начнешь активно продвигать свои идеи в маркете, лишишься более менее стабильного заработка с фриланса.
Информация общедоступная. Взять комрада Евгения Беляева, куча откликов и черт знает когда, последняя закрытая работа, причина, по моему мнению, в том, что он продавец, он ищет идеи.
Как собственно и любой другой человек в 99 % случаев, но моя статистика об этом не кричит.
Многие из заказчиков очень боятся, что его идея будет украдена или использована.
Неизвестно что лучше, попытка зарабатывать в маркете и последующая возможная неудача, с потерей возможности далее зарабатывать написанием советников, или хоть какой то стабильный заработок.
Ну можно конечно создать еще один аккаунт, ну для меня, с опытом быть забаненным по причине или без весомой причины, это вообще не вариант.
Сейчас вот иногда работаю с другом, скажем так в, одном офисе, с одного IP. И почему то чувствую, что скоро придется общаться с сервис деском. Хотя не переживаю, правда все таки в том, что мы разные люди и не используем аккаунты друг друга.
Renat Fatkhullin - если моя жена, к примеру, захочет продать советник (о чужих продуктах, идеях не идет речь, своих идей хватает), это вызовет подозрения? Сейчас я понимаю это именно так.
Renat Fatkhullin - если моя жена, к примеру, захочет продать советник (о чужих продуктах, идеях не идет речь, своих идей хватает), это вызовет подозрения? Сейчас я понимаю это именно так.
Нет, если аккаунт будет подтвержден документами как у обычных продавцов.
Кроме того, всегда смотрится на характер нарушений. Если будут перекрестные или связанные операции, то бан гарантирован.
Неск месяцев назад попробовал выложить в Маркете бесплатную (демо) версию советника с ограничениями - на реале только евробакс и лот не более 0.01. С целью дальнейшей продажи в Маркете полнофункциональной версии. Маркет зарубил размещение, т.к. по правилам Маркета какие-либо ограничения не допускаются (см. правила).
Пришлось оставить эту идею, т.к. продавать бета-версию не опробованную реальными пользователями не есть оч хорошая идея. Хотя все фирмы апробируют бета-версии платных продуктов размещая их бета в свободный доступ с какими либо ограничениями, на Маркете это невозможно. Скажем, тот же Филлипс первые электробритвы и чайники раздает бесплатно. Знакомый уже несколько месяцев бесплатно катается на новом авто - тестирует. Вся обязанность - раз в неделю на сервис заезжать. Т.е., это общая практика, перед началом продаж.
При таких правилах не вижу смысла размещать продукты на Маркете, т.к. продаваться все-таки должны качественные продукты, и с уже учтенным мнением потребителей.
Неск месяцев назад попробовал выложить в Маркете бесплатную (демо) версию советника с ограничениями - на реале только евробакс и лот не более 0.01. С целью дальнейшей продажи в Маркете полнофункциональной версии. Маркет зарубил размещение, т.к. по правилам Маркета какие-либо ограничения не допускаются (см. правила).
Пришлось оставить эту идею, т.к. продавать бета-версию не опробованную реальными пользователями не есть оч хорошая идея. Хотя все фирмы апробируют бета-версии платных продуктов размещая их бета в свободный доступ с какими либо ограничениями, на Маркете это невозможно. Скажем, тот же Филлипс первые электробритвы и чайники раздает бесплатно. Знакомый уже несколько месяцев бесплатно катается на новом авто - тестирует. Вся обязанность - раз в неделю на сервис заезжать. Т.е., это общая практика, перед началом продаж.
При таких правилах не вижу смысла размещать продукты на Маркете, т.к. продаваться все-таки должны качественные продукты, и с уже учтенным мнением потребителей.