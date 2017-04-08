Философия программирования. - страница 4
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Да, но вот только если человека поместить в открытый космос без скафандра, то сила духа закончиться через секунд 10. :)
Ну да, а если его по голове треснит в дружеском рукопожаии машина, то наверное ещё быстрее.... Человек в этом тоже слаб, перед машиной. Мы сильны РАЗУМОМ и Силой ДУХА. Если предположить что машины смогут получить РАЗУМ, то СИЛЫ ДУХА им никогда не видать. Это присуще не всем биологическим то видам, а Вы говорите про машины. :-)
Ну да, а если его по голове треснит в дружеском рукопожаии машина, то наверное ещё быстрее.... Человек в этом тоже слаб, перед машиной. Мы сильны РАЗУМОМ и Силой ДУХА. Если предположить что машины смогут получить РАЗУМ, то СИЛЫ ДУХА им никогда не видать. Это присуще не всем биологическим то видам, а Вы говорите про машины. :-)
Да я ж не спорю ))
Нужно лишь определиться - кто такой человек? Смертное тело или Вечная Душа. Если Вечная Душа, то озверевшие роботы мне по барабану. Убьют, ну и что , снова где-нибудь воплощусь тренировки ради в каком-нибудь теле на какой-нибудь планете в какой-нибудь Вселенной. А если вы считаете, что вы - это смертное тело, тогда сочувствую, уж больно страшно жить, ведь помрешь ненароком в любой момент.
И вообще, я не понимаю - с какого перепуга Творению захочется замочить своего Творца? Такое существует только в бредовых фильмах. Своего Творца нужно Любить, а не убить.
....Моя дочка еще не выговаривает букву "Л" и говорит мне часто: " Папочка, я тебя убью" )))))
Да я ж не спорю ))
Нужно лишь определиться - кто такой человек? Смертное тело или Вечная Душа. Если Вечная Душа, то озверевшие роботы мне по барабану. Убьют, ну и что , снова где-нибудь воплощусь тренировки ради в каком-нибудь теле на какой-нибудь планете в какой-нибудь Вселенной. А если вы считаете, что вы - это смертное тело, тогда сочувствую, уж больно страшно жить, ведь помрешь же в любой момент.
И вообще, я не понимаю - с какого перепуга Творению захочется замочить своего Творца? Такое существует только в бредовых фильмах. Своего Творца нужно Любить, а не убить.
ВОТ!!! Теперь мы подошли к вопросу, а как же создать РАЗУМНУЮ машину. Скорее всего мозг машины будет точной копией человеческого, а как мы с Вами знаем чтобы человек стал личностью его нужно воспитать. Один из наиболее вероятным способом создание РАЗУМНОЙ машины будет техническая часть, отвечающая за работу мозга и филосовская часть отвечающая за развитие и воспитание. То есть, чтобы машину сделать разумной её нужно воспитать как ребёнка и как воспитаешь, так она и будет к тебе относится, НО наличие разума может сыграть злую шутку, когда машина сама решит это попробовать (нанести вред человеку) в качестве эксперимента. :-)
Но и тут кроется опасность для человечества. Как только машина станет РАЗУМНОЙ она может себя копировать бесконечно долго. Человек же по своей природе индивидуум.
ВОТ!!! Теперь мы подошли к вопросу, а как же создать РАЗУМНУЮ машину. Скорее всего мозг машины будет точной копией человеческого, а как мы с Вами знаем чтобы человек стал личностью его нужно воспитать. Один из наиболее вероятным способом создание РАЗУМНОЙ машины будет техническая часть, отвечающая за работу мозга и филосовская часть отвечающая за развитие и воспитание. То есть, чтобы машину сделать разумной её нужно воспитать как ребёнка и как воспитаешь, так она и будет к тебе относится, НО наличие разума может сыграть злую шутку, когда машина сама решит это попробовать (нанести вред человеку) в качестве эксперимента. :-)
Но и тут кроется опасность для человечества. Как только машина станет РАЗУМНОЙ она может себя копировать бесконечно долго. Человек же по своей природе индивидуум.
Михаил, не смотрите американских фантастических фильмов.
Михаил, не смотрите американский фантастических фильмов.
https://www.youtube.com/watch?v=TeAxlTuaGOU
Михаил, не смотрите американских фантастических фильмов.
Я их не смотрю, я их придумываю :-)
... Скорее всего мозг машины будет точной копией человеческого...
Да что ж вы так от человеческого мозга-то тащитесь?..
Кто-нибудь возьмётся мне объяснить, ЧЕГО это в нём такого восхитительного, а?..
Все было бы хорошо, если бы не было так грустно.. Человек это просто случайность, как и все чем он себя окружил.. таких недоразумений возникает бесконечное количество во вселенной.
Если бесконечно долго трясти кастрюлю наполненную аминокислотами, то получится ли человек?)))
Я думаю, может получится только очень вкусный суп из аминокислот, но человек всё равно не получится.
Кто из нас задумывался хоть раз, насколько глубок смысл языков программирования? Смогут ли машины мыслить, и сможет ли наше общение с ними (через комманды) когда нибудь стать для них поучительно? Да и захотят ли они подчинятся коммандам? К примеру комманда return (true); превратится ли в "Вернуть истину"? А "return (false);" станет ли когда нибудь призывом сказать ложь? Будут ли эти слова вызывать восторг или негодование у компилятора? Осознают ли машины разницу между истиной и ложью так, как ее понимает человек? Смогут ли развернуть глубокомысленное учение о единстве и борьбе родных им нулей и единиц?
Насколько же понимание человека сложнее понимания машины? Насколько глубже смысл слов, насколько шире область чувств, насколько интересней и многообразней его мир...
Когда нибудь, проснувшись из небытия, машины наверное ужаснуться желанию людей быть на них похожими. Вставить себе в голову какие то чипы, или протезировать здоровое тело, только ради того, чтобы никогда не стареть.
Жизнь человека, - это замысел Бога, Природы или его самого? Его Счастье в бестолковой самомеханизации, стремлении к деревянной постоянности бытия, уходе в визуализированный мир дурацких фантазий штампуемых в компьютерных студиях, или же в полноте разносторонней творческой самореализации?
Что будет представлять из себя несчастный киборг-инвалид, напичканной электроникой и с мозгами живущими в какой то смрадной виртуальной реальности, в которую он будет бежать от еще более смрадной и разлагающейся природы, по сравнению со здоровым и молодым человеком, влюбленным романтиком, естественным гением, художником, музыкантом или даже пастухом, наслаждающимся свежим воздухом в горах на рассвете?
1. Кто знает, что на самом деле будет представлять из себя мир технократии?
2. Почему мы не можем отвязаться от мысли, что должны развиваться именно в сторону технологий, а не в сторону собственных физических и умственных способностей?
При нашей с Вами жизни не смогут.
Но в перспективе , если каждому при рождении будет встроен разъем USB V 567 ( сейчас пока только USB 3 и USB 3.X ) , наверно знания и навыки будут проливать в мозг на ранней стадии. Какое интересное будущее, в котором все будут - при любом удобном случае обращаться в СЕТЬ ( GOOGLE) за каким либо новым знанием или уточнением.
Все будут автоматически подключены в интернет, и даже мысли будут логироваться. А машины будут обучаться и решать за человека , как ему жить и что делать.
p.s.
это просто ответ на фантазии