Философия программирования. - страница 4

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Nikolai Semko:


Да, но вот только если человека поместить в открытый космос без скафандра, то сила духа закончиться через секунд 10. :)


Ну да, а если его по голове треснит в дружеском рукопожаии машина, то наверное ещё быстрее.... Человек в этом тоже слаб, перед машиной. Мы сильны РАЗУМОМ и Силой ДУХА. Если предположить что машины смогут получить РАЗУМ, то СИЛЫ ДУХА им никогда не видать. Это присуще не всем биологическим то видам, а Вы говорите про машины. :-)
 
Mihail Marchukajtes:

Ну да, а если его по голове треснит в дружеском рукопожаии машина, то наверное ещё быстрее.... Человек в этом тоже слаб, перед машиной. Мы сильны РАЗУМОМ и Силой ДУХА. Если предположить что машины смогут получить РАЗУМ, то СИЛЫ ДУХА им никогда не видать. Это присуще не всем биологическим то видам, а Вы говорите про машины. :-)

Да я ж не спорю ))
Нужно лишь определиться - кто такой человек? Смертное тело или Вечная Душа. Если Вечная Душа, то озверевшие роботы мне по барабану. Убьют, ну и что , снова где-нибудь воплощусь тренировки ради в каком-нибудь теле на какой-нибудь планете в какой-нибудь Вселенной. А если вы считаете, что вы - это смертное тело, тогда сочувствую, уж больно страшно жить, ведь помрешь ненароком в любой момент.
И вообще, я не понимаю - с какого перепуга Творению захочется замочить своего Творца? Такое существует только в бредовых фильмах. Своего Творца нужно Любить, а не убить.
....Моя дочка еще не выговаривает букву "Л" и говорит мне часто: " Папочка, я тебя убью" )))))
 
Nikolai Semko:

Да я ж не спорю ))
Нужно лишь определиться - кто такой человек? Смертное тело или Вечная Душа. Если Вечная Душа, то озверевшие роботы мне по барабану. Убьют, ну и что , снова где-нибудь воплощусь тренировки ради в каком-нибудь теле на какой-нибудь планете в какой-нибудь Вселенной. А если вы считаете, что вы - это смертное тело, тогда сочувствую, уж больно страшно жить, ведь помрешь же в любой момент.
И вообще, я не понимаю - с какого перепуга Творению захочется замочить своего Творца? Такое существует только в бредовых фильмах. Своего Творца нужно Любить, а не убить.


ВОТ!!! Теперь мы подошли к вопросу, а как же создать РАЗУМНУЮ машину. Скорее всего мозг машины будет точной копией человеческого, а как мы с Вами знаем чтобы человек стал личностью его нужно воспитать. Один из наиболее вероятным способом создание РАЗУМНОЙ машины будет техническая часть, отвечающая за работу мозга и филосовская часть отвечающая за развитие и воспитание. То есть, чтобы машину сделать разумной её нужно воспитать как ребёнка и как воспитаешь, так она и будет к тебе относится, НО наличие разума может сыграть злую шутку, когда машина сама решит это попробовать (нанести вред человеку) в качестве эксперимента. :-)

Но и тут кроется опасность для человечества. Как только машина станет РАЗУМНОЙ она может себя копировать бесконечно долго. Человек же по своей природе индивидуум.

 
Mihail Marchukajtes:


ВОТ!!! Теперь мы подошли к вопросу, а как же создать РАЗУМНУЮ машину. Скорее всего мозг машины будет точной копией человеческого, а как мы с Вами знаем чтобы человек стал личностью его нужно воспитать. Один из наиболее вероятным способом создание РАЗУМНОЙ машины будет техническая часть, отвечающая за работу мозга и филосовская часть отвечающая за развитие и воспитание. То есть, чтобы машину сделать разумной её нужно воспитать как ребёнка и как воспитаешь, так она и будет к тебе относится, НО наличие разума может сыграть злую шутку, когда машина сама решит это попробовать (нанести вред человеку) в качестве эксперимента. :-)

Но и тут кроется опасность для человечества. Как только машина станет РАЗУМНОЙ она может себя копировать бесконечно долго. Человек же по своей природе индивидуум.


Михаил, не смотрите американских фантастических фильмов.
 
Nikolai Semko:

Михаил, не смотрите американский фантастических фильмов.
https://www.youtube.com/watch?v=TeAxlTuaGOU
Тут судьба человечества решается, а вы тут со своими ссылками.
 
Nikolai Semko:

Михаил, не смотрите американских фантастических фильмов.

Я их не смотрю, я их придумываю :-)
 
Mihail Marchukajtes:


... Скорее всего мозг машины будет точной копией человеческого... 



Да что ж вы так от человеческого мозга-то тащитесь?..

Кто-нибудь возьмётся мне объяснить, ЧЕГО это в нём такого восхитительного, а?..

 
А кто пирамиды построил... а кто сдвинул Землю на эти 23"...а кто Луну поставил на свое место...А кто чебаркульский метеорит уничтожил... кто спасал от испанского гриппа...Мы выходит, только вначале пути...а кто-то более разумный уже давно может значительно больше...но вот для чего ему нужны мы, столь уязвимые и слабые существа, которых нужно все время оберегать... куда делись прошлые высокоразвитые цивилизации...наверное туда же куда и мы идем - стали жертвой своего высокого разума и индивидуализма...может еще поэтому нам мало дано возможностей, а тем более способностей... Что мы в сущности можем - да пока что почти ничего...15 тыс лет ходили пешком, а тут сели на примитивные ДВС, РД и ЭД... ну вот еще цифровые счетчики решальшики задач освоили и возомнили о себе уже бог знает что... хотя если таким темпами - то всё может быть... и трансклютироваться на другие планеты научимся...))
 
Maxim Dmitrievsky:

Все было бы хорошо, если бы не было так грустно.. Человек это просто случайность, как и все чем он себя окружил.. таких недоразумений возникает бесконечное количество во вселенной.

Если бесконечно долго трясти кастрюлю наполненную аминокислотами, то получится ли человек?)))

Я думаю, может получится только очень вкусный суп из аминокислот, но человек всё равно не получится.

 
Реter Konow:

Кто из нас задумывался хоть раз, насколько глубок смысл языков программирования? Смогут ли машины мыслить, и сможет ли наше общение с ними (через комманды) когда нибудь стать для них поучительно? Да и захотят ли они подчинятся коммандам? К примеру комманда return (true); превратится  ли в  "Вернуть истину"?  А "return (false);" станет ли когда нибудь призывом сказать ложь? Будут ли эти слова вызывать восторг или негодование у компилятора? Осознают ли машины разницу между истиной и ложью так, как ее понимает человек?  Смогут ли развернуть глубокомысленное учение о единстве и борьбе родных им нулей и единиц?    

Насколько же понимание человека сложнее понимания машины? Насколько глубже смысл слов, насколько шире область чувств,  насколько интересней и многообразней его мир...

Когда нибудь, проснувшись из небытия, машины наверное ужаснуться желанию людей быть на них похожими. Вставить себе в голову какие то чипы, или протезировать здоровое тело, только ради того, чтобы никогда не стареть. 

Жизнь человека, - это замысел Бога, Природы или его самого? Его Счастье в бестолковой самомеханизации, стремлении к деревянной постоянности бытия, уходе в визуализированный мир дурацких фантазий штампуемых в компьютерных студиях, или же в полноте разносторонней творческой самореализации?

Что будет представлять из себя несчастный киборг-инвалид, напичканной электроникой и с мозгами живущими в какой то смрадной виртуальной реальности, в которую он будет бежать от еще более смрадной и разлагающейся природы, по сравнению со здоровым и молодым человеком, влюбленным романтиком, естественным гением, художником, музыкантом или даже пастухом, наслаждающимся свежим воздухом в горах на рассвете?



1. Кто знает, что на самом деле будет представлять из себя мир технократии?

2. Почему мы не можем отвязаться от мысли, что должны развиваться именно в сторону технологий, а не в сторону собственных физических и умственных способностей?

При нашей с Вами жизни не смогут.

Но в перспективе , если каждому при рождении будет встроен разъем USB V 567  ( сейчас пока только USB 3 и USB 3.X   ) , наверно знания и навыки будут проливать в мозг  на ранней стадии. Какое интересное  будущее, в котором  все будут - при любом удобном случае обращаться в СЕТЬ ( GOOGLE)  за каким либо новым знанием или уточнением.

Все будут автоматически подключены в интернет, и даже мысли будут логироваться.  А машины будут обучаться и решать  за человека , как ему жить и что делать.

p.s.

это просто ответ на фантазии

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