Философия программирования. - страница 2
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Так вылезай. Пора уже.))
хорошо
начинаю вылуплятся
спасибо что глаза на мир открыл
Терминатор 4
Все было бы хорошо, если бы не было так грустно.. Человек это просто случайность, как и все чем он себя окружил.. таких недоразумений возникает бесконечное количество во вселенной.
ага, еще и дежавю долбят ежедневно!
вот те и случайности
ага, еще и дежавю долбят ежедневно!
вот те и случайности
А кто сказал что время вообще есть и это не наше ограниченное восприятие :) Время человек тоже сам придумал, может все происходит в один момент на самом деле. Так же как зрение мухи - видит все в замедленной съемке с нашей точки зрения. Может мы воспринимаем большой взрыв как континуум а на самом деле это точка, которая никогда не эволюционировала, или взорвалась внутрь себя.
хорошо
начинаю вылуплятся
спасибо что глаза на мир открыл
А кто сказал что время вообще есть и это не наше ограниченное восприятие :) Время человек тоже сам придумал, может все происходит в один момент на самом деле. Так же как зрение мухи - видит все в замедленной съемке с нашей точки зрения.
тогда я полумуха )
Да не за что. Хотя и не пытался.)
не провацируйте меня, я такого могу напихать что жить потом перехочется.
...
К сожалению, Вы, как и множество других людей, размышлявших о нас... и машинах, безосновательно воспринимаете как единое целое два абсолютно независимых друг от друга... и совершенно разных по природе процесса: функционирование биологической системы (организма)... и обработку информации по некоторой технологии (Разум).
Организм формировался в условиях отсутствия речи... и полностью управляется ощущениями (инстинктами), позволявшими через ДНК "передавать" ему "опыт предыдущих поколений".
Как следствие, ЧТО бы, в любой момент жизни, ни делал человек, он, по сути, всегда занимается лишь одним из двух занятий: либо пытается получить положительные ощущения,.. либо пытается избежать отрицательных.
Разум же - обычный инструмент... "в руках" организма. И, как любой из нас имеет возможность видеть, Разум в крайне редких случаях получает управление организмом.
Практически всегда, Разум работает всего лишь на достижение тех двух простейших "органических" целей.
И ради Бога,.. не смотрите на Человека, как на вершину развития материи...
Не даром же, народная мудрость подметила: "Всё имеет предел,.. и только человеческая глупость - БЕСПРЕДЕЛЬНА."
не провацируйте меня, я такого могу напихать что жить потом перехочется.
Тема располагает.)) Отчего бы и нет?
Но какой-то у Вас пессимистичный взгляд на мир.
Не даром же, народная мудрость подметила: "Всё имеет предел,.. и только человеческая глупость - БЕСПРЕДЕЛЬНА."
во во
от семьи ушел недавно
а теперь думаю: Я что не мог поступить иначе
короче глупость и гнев сделали свое дело, а обратного пути уже нет
зато, появился новый опыт который не пропьешь и не подаришьсначала подумай а потом делай
Что будет представлять из себя несчастный киборг-инвалид, напичканной электроникой и с мозгами живущими в какой то смрадной виртуальной реальности, в которую он будет бежать от еще более смрадной и разлагающейся природы, по сравнению со здоровым и молодым человеком, влюбленным романтиком, естественным гением, художником, музыкантом или даже пастухом, наслаждающимся свежим воздухом в горах на рассвете?
Почему несчастный киборг, и почему инвалид. Я думаю очень даже счастливый и не инвалид вовсе и живет он даже в очень замечательном виртуальном благоухаущем мире.
Странно, а разве мы живем не в виртуальном мире, созданном нашим Творцом? Ведь эксперименты в квантовой физике это по сути подтверждают, взять хоть бы эфект наблюдателя с экспериментом Юнга.
И мы ведь созданы по образу и подобию нашего Творца, а следовательно, жажда творить по образу и подобию своему Творцов Творения и в нас заложена. Что мы и делаем, вопрос только времени, но время тоже виртуально.
Странно, а разве мы живем не в виртуальном мире, созданном нашим Творцом? Ведь эксперименты в квантовой физике это по сути подтверждают, взят хоть бы эфект наблюдателя с экспериментом Юнга.