Morse code - страница 8
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С этим можно согласиться. Как раз в этих терминах - "возможно" и "в последствии".
Ещё до этого нужно определить этот самый "каждый паттерн". И он не профитный. Метод не имеет отношения к профиту и торговле вообще. Речь идёт о повторяющихся похожих фрагментах. Т.е. закономерном направлении в правой части при схожести их левых частей. Длина, форма, амплитуда, цикличность, другие параметры - всё это предмет исследований.
Да. И если делать всё то же самое на основе свечей, то и будет то же самое, но слабее и корявее. И паттернов меньше, - просто по определению свечи.
https://www.mql5.com/ru/code/17427
https://www.mql5.com/ru/code/17426
https://www.mql5.com/ru/forum/96537/2852515#comment_2852515
Каждая свеча формируется количеством сделок на покупку и продажу,
т.е. buy-sell = delta ; if delta[1]>0 delta[1]=1
else if delta[1]<0 delta[1]=0
не корректно , но думаю понятно....
https://www.mql5.com/ru/code/17427
https://www.mql5.com/ru/code/17426
https://www.mql5.com/ru/forum/96537/2852515#comment_2852515
Каждая свеча формируется количеством сделок на покупку и продажу,
т.е. buy-sell = delta ; if delta[1]>0 delta[1]=1
else if delta[1]<0 delta[1]=0
не корректно , но думаю понятно....
У Сайбера тики - для пипсовки, у Карпутова - последнее значение на текущем баре, по их индикаторам нельзя напрямую получить историю, например, для последних 24 часов, поэтому сделал по минуткам, на часово баре берем все минуты, минута вверх - Бай обьем, минута вниз - Селл обьем, так для всех баров в каждой комбе, не сказал бы, что сильно результативно, но пусть будет такой вариант
/* int getChain(int &codes[], const int order) { ArraySetAsSeries(codes, true); for (int k = 0; k < order; k++) { if (codes[k] == 0) { codes[k] = 1; return 1; } else { codes[k] = 0; } } return 0; } int getPairs(SSets& series[], const string names, const bool validate = true) { string syms[]; int index = 0, count = StringSplit(names, ',', syms); for (int k = 0; k < count; k++) { string inverse = StringSubstr(syms[k], 3, 3) + StringSubstr(syms[k], 0, 3) + StringSubstr(syms[k], 6); bool A = SymbolSelect(syms[k], true) && SymbolInfoInteger(syms[k], SYMBOL_TRADE_MODE) == SYMBOL_TRADE_MODE_FULL; bool B = SymbolSelect(inverse, true) && SymbolInfoInteger(inverse, SYMBOL_TRADE_MODE) == SYMBOL_TRADE_MODE_FULL; if (A || validate == false) { ArrayResize(series, index + 1); series[index].mSymbol.mName = syms[k]; series[index].mSymbol.mOrder = 0; index++; } else if (B || validate == false) { ArrayResize(series, index + 1); series[index].mSymbol.mName = inverse; series[index].mSymbol.mOrder = 1; index++; } } return index; } int getSourceSets(SSets& series[], const ENUM_TIMEFRAMES period, const int order, const int depth, const int position) { int bars = MathMin(getSetsBars(series, period, order, depth), depth); for (int k = 0; k < order; k++) { MqlRates rates[]; int count = CopyRates(series[k].mSymbol.mName, period, position, bars, rates); if (count < 1) { Print( "Synchronization : " + series[k].mSymbol.mName + ", " + "Position : " + IntegerToString(position) + ", " + "Depth : " + IntegerToString(depth) + ", " + "Bars : " + IntegerToString(bars)); return 0; } int index = count - 1; setupSet(series[k], count); for (int n = count - 1; n > -1; n--) { series[k].mLow[index] = rates[n].low; series[k].mHigh[index] = rates[n].high; series[k].mOpen[index] = rates[n].open; series[k].mClose[index] = rates[n].close; series[k].mPoint[index] = rates[n].close; series[k].mSpread[index] = rates[n].spread; series[k].mVolume[index] = rates[n].real_volume ? rates[n].real_volume : rates[n].tick_volume; series[k].mTime[index] = rates[n].time; index--; } } return bars; } */
В закоменченной части куски кода, которые не выкладывалл в прошлый раз, в этот раз те, кто захотят могут собрать это в кучу и смотреть статистику на чарте, надо только поубирать iSets и iHelpers и заменить на то, что в комментарии
Спасибо за индикатор чуть позже обязательно соберу ,
т.е. я так понял место все одно не рыбное...
А что, если разделить статистику на две части - для свеч над МА и под МА? Может надо учитывать не только свечи сами по себе, но и общую динамику?
А вот такое можно даже в виде индикатора (в виде гистограммы) сделать.
А вот такое можно даже в виде индикатора (в виде гистограммы) сделать.
Уточните, пожалуйста, что за статистика?
Уточните, пожалуйста, что за статистика?
Статистика о движении цены после формирования свечного паттерна.