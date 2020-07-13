Morse code - страница 6
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Morse code version "1.006"
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Ну тогда нужно рассматривать все варианты через жидкий график.
Так как то что выкинуто, могло на -30 сек таймфрейме дать полноценное направление
Здравствуйте! Помогите пжл-та распаковать файл ех4
Здравствуйте! Помогите пжл-та распаковать файл ех4
Вы ошиблись темой и разделом. Вопросы по старому терминалу рассматриваются в теме: MQL4 и MetaTrader 4 (22988)
Может этот советник интересен для бинарных опционов? Есть ли закономерность при угадывании ближайшей свечи после паттерна?
Наверное прочитанное здесь на форуме наложило свой отпечаток , не считаю бинарку вообще за инструмент ....
хотя как знать , не проверял ....
Наверное прочитанное здесь на форуме наложило свой отпечаток , не считаю бинарку вообще за инструмент ....
хотя как знать , не проверял ....
Инструмент или нет - но факт существования имеется, и глупо было бы это отрицать.
Сам не торговал на реали бинарными опционами, но на демо пробовал - быстро слить не смог - забросил из-за хитрых правил.
При мне дружок 100$ за полтора часа опустил по советам т.н. манагеров , посидели , поржали , зареклись...
Хотя авторитетные парни тут писали , что даже под бинарку можно скальпер заточить , по спрашай ты их лучше знаешь...
При мне дружок 100$ за полтора часа опустил по советам т.н. манагеров , посидели , поржали , зареклись...
Хотя авторитетные парни тут писали , что даже под бинарку можно скальпер заточить , по спрашай ты их лучше знаешь...
Автор советника не доволен результатом - вот я и предложил использовать подход, заложенный в советнике, для других целей.
Бинарки мне не особо интересны сейчас, так, для общего равзития...
Написал индикаторчик, который собирает некую статистику о том, сколько какая последовательность 1 и 0 встречается на выбранном участке и сколько пипок можно поиметь на ней. В конце будет мини-интрига :)
Итак, дано две таблицы со статистикой, каждая из них описывает определенный участок истории для EURUSD.
Пояснения к колонкам в таблице :
1) последовательность, 1 - Buy, 0 - Sell, определяется разницей между Close - Open бара
2) количество раз, сколько встретили последовательность на участке
3) в качестве эксперимента добавил вес, чем ближе к крайнему бару, тем больше вес, чтобы выявить тенденцию, не только частоту, но и значимость
4) количество пипсов от начала и до конца этой последовательности
Для удобства каждая таблица разделена на две части, Sell - все последовательности, где больше 0, и Buy - где преобладают 1
Теперь то, как эти два участка выглядят визуально :
Как видно на картинке, оба участка представляют собой растущий тренд, с той разницей, что один первый участок в конце обрывается вниз, а судьба второго пока не решена, так как будущего мы пока не знаем.
Первая таблица - последний участок, вторая таблица - первый участок, который перед падением.
Так вот. Если в случае с последним участком все логично, то есть по всем показателям Buy побеждает Sell, тренд вверх логичен.
Что касается второй таблицы - участок перед падением, видно, что по всем показателям преобладает Sell, а тренд идет вверх. Сюрприз!!!
Немного подумав, становится ясно, что всему причина - группировка серий по количеству 0 и 1, то есть я добавил серии, типа 010 или 001, как падающие, a цена росла :)
Более того, думаю, что ситуация с обьемами будет та же, обьяснение тому вижу такое, на малых обьемах цену толкают резко вверх, люди вскакивают на верхушке и им там продают большим обьемом. Поэтому первый участок с трендом вверх - полная профанация :)
Мораль : просто статистика вверх-вниз не дает полной картины, надо смотреть дополнительные характеристики.
Ниже приаттачил индикатор, который сохраняет отчет в папку Files терминала, можно исследовать серии любой длины.
Если кому-то будет сильно интересно, то выложу часть кода, считающую это.