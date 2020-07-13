Morse code - страница 6

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Morse code version "1.006"

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Morse code version "1.006"

Файлы:
Morse_code.mq5  30 kb
 
Sergey Dzyublik:

Ну тогда нужно рассматривать все варианты через жидкий график.
Так как то что выкинуто, могло на -30 сек таймфрейме дать полноценное направление

Здравствуйте! Помогите пжл-та распаковать файл ех4
 
leonid.arkhipov:

Здравствуйте! Помогите пжл-та распаковать файл ех4

Вы ошиблись темой и разделом. Вопросы по старому терминалу рассматриваются в теме: MQL4 и MetaTrader 4 (22988)
 
Вот здесь была интересная статья на эту тему ..... Логика сознания. Часть 12. Поиск закономерностей. Комбинаторное пространство
 

Может этот советник интересен для бинарных опционов? Есть ли закономерность при угадывании ближайшей свечи после паттерна?

 

Наверное прочитанное здесь на форуме наложило свой отпечаток , не считаю бинарку вообще за инструмент ....

хотя как знать , не проверял .... 

 
Rafael Sahibgareev:

Наверное прочитанное здесь на форуме наложило свой отпечаток , не считаю бинарку вообще за инструмент ....

хотя как знать , не проверял .... 


Инструмент или нет - но факт существования имеется, и глупо было бы  это отрицать.

Сам не торговал на реали бинарными опционами, но на демо пробовал - быстро слить не смог - забросил из-за хитрых правил.

 

При мне дружок 100$ за полтора часа опустил по советам т.н. манагеров , посидели , поржали , зареклись...

Хотя авторитетные парни тут писали , что даже под бинарку можно скальпер заточить , по спрашай  ты их лучше знаешь...

 
Rafael Sahibgareev:

При мне дружок 100$ за полтора часа опустил по советам т.н. манагеров , посидели , поржали , зареклись...

Хотя авторитетные парни тут писали , что даже под бинарку можно скальпер заточить , по спрашай  ты их лучше знаешь...

 

Автор советника не доволен результатом - вот я и предложил использовать подход, заложенный в советнике, для других целей.

Бинарки мне не особо интересны сейчас, так, для общего равзития...

 
У меня для читателей этой ветки есть небольшая статистика и ее вам ее сейчас буду говорить :)
Написал индикаторчик, который собирает некую статистику о том, сколько какая последовательность 1 и 0 встречается на выбранном участке и сколько пипок можно поиметь на ней. В конце будет мини-интрига :)

Итак, дано две таблицы со статистикой, каждая из них описывает определенный участок истории для EURUSD.
Пояснения к колонкам в таблице :

1) последовательность, 1 - Buy, 0 - Sell, определяется разницей между Close - Open бара
2) количество раз, сколько встретили последовательность на участке
3) в качестве эксперимента добавил вес, чем ближе к крайнему бару, тем больше вес, чтобы выявить тенденцию, не только частоту, но и значимость
4) количество пипсов от начала и до конца этой последовательности

Для удобства каждая таблица разделена на две части, Sell - все последовательности, где больше 0, и Buy - где преобладают 1

EURUSD - Real up-trend

000 : 8.0 : 394.0 : 270.0
100 : 6.0 : 237.0 : 234.0
010 : 6.0 : 182.0 : 327.0
001 : 8.0 : 323.0 : 304.0
================
      28  / 1136  /  1135           здесь видим суммарно количество Sell серий / количество с учетом веса / количество пройденных пунктов

101 : 8.0 : 285.0 : 445.0
110 : 8.0 : 326.0 : 410.0
011 : 10.0 : 408.0 : 468.0
111 : 7.0 : 280.0 : 273.0
================
      33  /  1299  / 1596           здесь то же самое, только для Buy серий

EURUSD - fake up-trend

000 : 6.0 : 138.0 : 223.0
100 : 8.0 : 237.0 : 441.0
010 : 10.0 : 272.0 : 652.0
001 : 8.0 : 251.0 : 519.0
================
        32    898     1835

101 : 6.0 : 187.0 : 528.0
110 : 4.0 : 146.0 : 387.0
011 : 4.0 : 141.0 : 352.0
111 : 1.0 : 40.0  : 95.0
================
         15    514     1362


Теперь то, как эти два участка выглядят визуально :


Как видно на картинке, оба участка представляют собой растущий тренд, с той разницей, что один первый участок в конце обрывается вниз, а судьба второго пока не решена, так как будущего мы пока не знаем.

Первая таблица - последний участок, вторая таблица - первый участок, который перед падением.
Так вот. Если в случае с последним участком все логично, то есть по всем показателям Buy побеждает Sell, тренд вверх логичен.
Что касается второй таблицы - участок перед падением, видно, что по всем показателям преобладает Sell, а тренд идет вверх. Сюрприз!!!
Немного подумав, становится ясно, что всему причина - группировка серий по количеству 0 и 1, то есть я добавил серии, типа 010 или 001, как падающие, a цена росла :)
Более того, думаю, что ситуация с обьемами будет та же, обьяснение тому вижу такое, на малых обьемах цену толкают резко вверх, люди вскакивают на верхушке и им там продают большим обьемом. Поэтому первый участок с трендом вверх - полная профанация :)

Мораль : просто статистика вверх-вниз не дает полной картины, надо смотреть дополнительные характеристики.

Ниже приаттачил индикатор, который сохраняет отчет в папку Files терминала, можно исследовать серии любой длины.
Если кому-то будет сильно интересно, то выложу часть кода, считающую это.

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