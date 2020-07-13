Morse code - страница 5
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Вопрос: какова вероятность появления на рынке комбинации совпадающей с требуемой в 64 разрядах? Ответ: (1/2^64)*BarsCount. Т.е. с вероятностью близкой к 100% такой комбинации найдено не будет. Т.е. очевидно, что одно только число int или long не способно полностью описать паттерн, поэтому требуется дополнительный параметр, указывающий длину паттерна.
Это - если глядеть на все 64 разряда. Но - это явно лишнее.
Когда я проводил подобные исследования - я выяснил, что длину свечного паттерна нецелесообразно брать более 5. Причем, если различать бары не просто "бычий-медвежий", а еще и по размерам - то даже эта длина получается слишком большой, достаточно длины 3.
Если у нас паттерн имеет большую длину - гораздо целесообразнее задаваться "характерными признаками", а длину - просто ограничивать минимальным и максимальным значением.
Ещё точно не сформировал, но в общих чертах идея такая: два параметра - длина и параметр int от 0 до 3. Внутри советника уже идёт интерпретация этого числа (Псевдобитовое представление):
Остаётся решить как закодировать эти параметра. Решение в лоб: структура, в которой каждому параметру int (первый столбец таблицы) соответствует Псевдобитовое представление (третий столбец). Если маску ограничить только пятью знаками (ххххх), то структура получится не очень и большой.
И главное - структуру оптимизатор позволяет перебирать!
Для трех свечей можно и три отдельных параметра в окне свойств сделать. Сразу два зайца убиты - и наглядно и оптимизируется.
Так же можно и для 10 свечей.
Для трех свечей можно и три отдельных параметра в окне свойств сделать. Сразу два зайца убиты - и наглядно и оптимизируется.
Так же можно и для 10 свечей.
Поддерживаю
Ещё точно не сформировал, но в общих чертах идея такая: два параметра - длина и параметр int от 0 до 3. Внутри советника уже идёт интерпретация этого числа (Псевдобитовое представление):
Остаётся решить как закодировать эти параметра. Решение в лоб: структура, в которой каждому параметру int (первый столбец таблицы) соответствует Псевдобитовое представление (третий столбец). Если маску ограничить только пятью знаками (ххххх), то структура получится не очень и большой.
И главное - структуру оптимизатор позволяет перебирать!
Вот такое перечисление для маски от х до ххх:
Morse code version "1.005"
Вот такое решение: маска задаётся в виде перечисления
в OnInit() маска переводится в строковую переменную "sExtMorseCode" (переменная "sExtMorseCode" объявлена на глобальном программном уровне) в функции ConvertNumberToString:
Решилось две проблемы:
1). пользователь видит во входных параметрах паттерн в виде "0101":
2). Входной параметр отлично поддаётся оптимизации в тестере.
Morse code version "1.005"
Решилось две проблемы:
1). пользователь видит во входных параметрах паттерн в виде "0101":
2). Входной параметр отлично поддаётся оптимизации в тестере.
Пользователь может задавать свечную комбинацию без математических вычислений, согластно первоначальной задумке?
Пользователь может задавать свечную комбинацию без математических вычислений, согластно первоначальной задумке?
Да, может без никаких математических вычислений. Причем теперь не нужно вводить вручную комбинацию - достаточно выбрать подходящую свечную комбинацию в выпадающем списке "pattern mask".