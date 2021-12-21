Индикаторы: Указатель тренда - страница 5

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Как по мне, так замечательный помощник в торговле.

 Торгую по дневному таймфрейму

 Редкие сигналы, но очень высока вероятность отработки и с большим соотношением риска к профиту. 

Спасибо, Владимир.

 

Большое спасибо В.Хлыстову за очень интересную идею и хороший индикатор. В применении его есть некоторые особенности, не лежащие на поверхности. Да, он иногда пререрисовывается, но далеко не всегда и не на всех таймфреймах. Довольно высока вероятность исполнения. Но ведь и так понятно, что не может быть 100%-го предсказания

стохастического процесса. Слегка изменив код индикатора, найденный на сайте (надеюсь , Владимир, не будет возражать), я взял за основу эту идею и создал ещё несколько других

инд-в, которые применяю на реале. Скриншот можно посмотреть на:  https://charts.mql5.com/15/567/eurusd-h1-alpari-international-limited-2.png   (кроме машек, это ВСЕ переделанные из инд-ра В.Хлыстова). Из уважения к авторскому праву, коды не привожу. Желаю Владимиру дальнейших успехов!  С уважением - katikana.

Файлы:
EURUSDH1.png  70 kb
 

Напомнило анекдот про бассейн - "как плавать научитесь, так воду нальем".

Здесь кто-нибудь из поющих дифирамбы этому индикатора  смотрел на него где-нибудь кроме как на истории? Вам воду в бассейн еще не налили? 

 
блин, стрелка стоит на истории потому как на истории видно как закрылась последняя свеча D1 внутри дня пока он рубеж этой стрелки не пересек сигнала не будет... в топку очередное творение для слива
 
Отличный индикатор!!!!!!!!!!! Он у меня работает на реале в МТ4. Можно его переделать на МТ5?
 

Добрый день. А у меня по похожему (только похожему) принципу работает советник.

В советнике два сигнала на открытие ордера, один из сигналов - это сигнал от направления набора свечей от М1 до Д1. Можно включить любое сочетание свечей от 1 до 7. Советник без индикаторный. Звезд с неба не хватает, мне его написали ещё в 2008  году. в настоящее время ему требуется доработка. А я не программист.

 
Виктор:

Добрый день. А у меня по похожему (только похожему) принципу работает советник.

В советнике два сигнала на открытие ордера, один из сигналов - это сигнал от направления набора свечей от М1 до Д1. Можно включить любое сочетание свечей от 1 до 7. Советник без индикаторный. Звезд с неба не хватает, мне его написали ещё в 2008  году. в настоящее время ему требуется доработка. А я не программист.

По поводу доработок пишите мне в личку

 
Игорь #:
Отличный индикатор!!!!!!!!!!! Он у меня работает на реале в МТ4. Можно его переделать на МТ5?

сделал версию для МТ5

https://www.mql5.com/ru/code/37598

cm ind candle Signal 6TF
cm ind candle Signal 6TF
  • www.mql5.com
Указатель тренда по направлению свечей
 
Добрый день. А у меня есть советник 5СаР, который формирует сигнал на открытие ордера по всем включенным ТФ от М1 до Д1. Выбрать можно любой набор ТФ и торговать.
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