Индикаторы: Указатель тренда - страница 5
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Как по мне, так замечательный помощник в торговле.
Торгую по дневному таймфрейму
Редкие сигналы, но очень высока вероятность отработки и с большим соотношением риска к профиту.
Спасибо, Владимир.
Большое спасибо В.Хлыстову за очень интересную идею и хороший индикатор. В применении его есть некоторые особенности, не лежащие на поверхности. Да, он иногда пререрисовывается, но далеко не всегда и не на всех таймфреймах. Довольно высока вероятность исполнения. Но ведь и так понятно, что не может быть 100%-го предсказания
стохастического процесса. Слегка изменив код индикатора, найденный на сайте (надеюсь , Владимир, не будет возражать), я взял за основу эту идею и создал ещё несколько других
инд-в, которые применяю на реале. Скриншот можно посмотреть на: https://charts.mql5.com/15/567/eurusd-h1-alpari-international-limited-2.png (кроме машек, это ВСЕ переделанные из инд-ра В.Хлыстова). Из уважения к авторскому праву, коды не привожу. Желаю Владимиру дальнейших успехов! С уважением - katikana.
Напомнило анекдот про бассейн - "как плавать научитесь, так воду нальем".
Здесь кто-нибудь из поющих дифирамбы этому индикатора смотрел на него где-нибудь кроме как на истории? Вам воду в бассейн еще не налили?
Добрый день. А у меня по похожему (только похожему) принципу работает советник.
В советнике два сигнала на открытие ордера, один из сигналов - это сигнал от направления набора свечей от М1 до Д1. Можно включить любое сочетание свечей от 1 до 7. Советник без индикаторный. Звезд с неба не хватает, мне его написали ещё в 2008 году. в настоящее время ему требуется доработка. А я не программист.
Добрый день. А у меня по похожему (только похожему) принципу работает советник.
В советнике два сигнала на открытие ордера, один из сигналов - это сигнал от направления набора свечей от М1 до Д1. Можно включить любое сочетание свечей от 1 до 7. Советник без индикаторный. Звезд с неба не хватает, мне его написали ещё в 2008 году. в настоящее время ему требуется доработка. А я не программист.
По поводу доработок пишите мне в личку
Отличный индикатор!!!!!!!!!!! Он у меня работает на реале в МТ4. Можно его переделать на МТ5?
сделал версию для МТ5
https://www.mql5.com/ru/code/37598