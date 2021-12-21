Индикаторы: Указатель тренда - страница 3
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но потом ограничился ТФ до D1, поскольку в тестере можно использовать ТФ только до Д1 (как мне сказал один из программистов).
Виктор.
Глупость он Вам сказал. В тестере можно сравнивать любые свечи в том числе и месяц и неделю. Просто прогнать в тестере можно по котировкам до D1
Глупость он Вам сказал. В тестере можно сравнивать любые свечи в том числе и месяц и неделю. Просто прогнать в тестере можно по котировкам до D1
Установил этот индюк на М5, он не выдает новые сигналы, а при выключении и повторном запуске МТ выдает новые сигналы, оповещения все равно нет. Что не так .
Что не так? Моё мнение - индюк брошен сюда, т.к. толку от него - ноль, не продать, самому не нужен, а работоспособность... так это вообще дело десятое...
А потом удивляемся - чего это по всему инету кодобазу, я извиняюсь, помойкой называют..
Установил этот индюк на М5, он не выдает новые сигналы, а при выключении и повторном запуске МТ выдает новые сигналы, оповещения все равно нет. Что не так .
Я добавил информацию о текущих свечах
Теперь можно сразу анализировать как направлены свечи.
И исправил сигнал Alert. Проверьте как рынок откроется.
Проверьте как рынок откроется.
Обычный рисовальщик !
А Вы доверяете "рисовальщикам" ?!
- Тогда "мы идём к ВАМ ! ...
P.S.
- Стрелки удаляются и перерисовываются на любом ТФ !
И что с "Этим Делать ???
Проблема данного индикатора состоит в том, что он с помощью вызова функций iClose() "смотрит в будущее" старших таймфреймов, которое на текущем баре младшего таймфрема "пока" ему ...неизвестно. В результате этого сравнения цен открытия из прошлого с ценами закрытия из "будущего, которое ещё не наступило" получается, что индикатор вроде как "предвидит", куда по завершении шестого по порядку старшего таймфрема (ТФ6) уйдёт цена. В действительности никакой бар актуального на графике ТФ0 не "видит" и не "знает", что будет по закрытию последующих 5-ти таймфреймов от ТФ1,..., до ТФ6 в будущем. А, значит, для моделирования его "незнания", соответствующего нашей реальности (доступного ему текущего времени), достаточно заменить все вызовы функции iClose() на close[i] ("взгляд в будущее" заменить на "взгляд в известный момент"). И вот тогда его сигналы, прорисованные в истории графика станут совпадать с теми, которые он подает в реальном времени, когда он реагирует на изменяющийся график. Таким образом, индикатор перестанет перерисовываться при перезапуске и одновременно с этим перестанет выдавать себя за "уникального" провидца.
Хотя мы в него и его сверхспособности и поверили :). Жалко расставаться, наш друг индикатор, с твоим амплуа "великого мага".
Спасибо всем, кто прочёл. Желаю идее сопоставления нескольких таймфреймов дальнейшего совершенствования. :)
Я добавил информацию о текущих свечах
Теперь можно сразу анализировать как направлены свечи.
И исправил сигнал Alert. Проверьте как рынок откроется.
Вроде работает, теперь можно понаблюдать.
А чего Вы здесь собираетесь "наблюдать " ???
- Выше ВСЁ сказано и обосновано !!! - РИСОВАЛЬЩИК !
Пы.Сы.
Или кГбы в группе поддержки находитесь ???