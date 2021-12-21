Индикаторы: Указатель тренда - страница 3

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Lydvik-kaskad:

но потом ограничился ТФ до D1, поскольку в тестере можно использовать ТФ только до Д1 (как мне сказал один из программистов). 

Виктор.


Глупость он Вам сказал. В тестере можно сравнивать любые свечи в том числе и месяц и неделю. Просто прогнать в тестере можно по котировкам до D1

 
Vladimir Khlystov:

Глупость он Вам сказал. В тестере можно сравнивать любые свечи в том числе и месяц и неделю. Просто прогнать в тестере можно по котировкам до D1

Это не он глупость сказал, а неверное я. Речь как раз и шла про возможность прогона по котировкам. Я не так выразился.
 
Установил этот индюк на М5, он не выдает новые сигналы, а при выключении и повторном запуске МТ выдает новые сигналы, оповещения все равно нет. Что не так .
 
Gudvin67:
Установил этот индюк на М5, он не выдает новые сигналы, а при выключении и повторном запуске МТ выдает новые сигналы, оповещения все равно нет. Что не так .


Что не так? Моё мнение - индюк брошен сюда, т.к. толку от него - ноль, не продать, самому не нужен, а работоспособность... так это вообще дело десятое...

А потом удивляемся - чего это по всему инету кодобазу, я извиняюсь, помойкой называют..

 
Gudvin67:
Установил этот индюк на М5, он не выдает новые сигналы, а при выключении и повторном запуске МТ выдает новые сигналы, оповещения все равно нет. Что не так .


Я добавил информацию о текущих свечах

Теперь можно сразу анализировать как направлены свечи.

И исправил сигнал Alert. Проверьте как рынок откроется.

Файлы:
cm_ind_candle_Signal_2.mq4  12 kb
 
Vladimir Khlystov:

 Проверьте как рынок откроется.


Обычный рисовальщик !

А Вы доверяете "рисовальщикам" ?!

- Тогда "мы идём к ВАМ ! ...


P.S.

- Стрелки удаляются и перерисовываются на любом ТФ !

И что с "Этим Делать ???

 
Всем здрасстье! :)

Проблема данного индикатора состоит в том, что он с помощью вызова функций iClose() "смотрит в будущее" старших таймфреймов, которое на текущем баре младшего таймфрема "пока" ему ...неизвестно. В результате этого сравнения цен открытия из прошлого с ценами закрытия из "будущего, которое ещё не наступило" получается, что индикатор вроде как "предвидит", куда по завершении шестого по порядку старшего таймфрема (ТФ6) уйдёт цена. В действительности никакой бар актуального на графике ТФ0 не "видит" и не "знает", что будет по закрытию последующих 5-ти таймфреймов от ТФ1,...,  до ТФ6 в будущем. А, значит, для моделирования его "незнания", соответствующего нашей реальности (доступного ему текущего времени), достаточно заменить все вызовы функции iClose() на close[i] ("взгляд в будущее" заменить на "взгляд в известный момент"). И вот тогда его сигналы, прорисованные в истории графика станут совпадать с теми, которые он подает в реальном времени, когда он реагирует на изменяющийся график. Таким образом, индикатор перестанет перерисовываться при перезапуске и одновременно с этим перестанет выдавать себя за "уникального" провидца.  

Хотя мы в него и его сверхспособности и поверили :). Жалко расставаться, наш друг индикатор, с твоим амплуа "великого мага".

Спасибо всем, кто прочёл.  Желаю идее сопоставления нескольких таймфреймов дальнейшего совершенствования. :)
Файлы:
cm_candle_signal_1.png  64 kb
 
Vladimir Khlystov:


Я добавил информацию о текущих свечах

Теперь можно сразу анализировать как направлены свечи.

И исправил сигнал Alert. Проверьте как рынок откроется.

Сигналы так и не выдает, надо изменять ТФ или перезапустить МТ.
 
Вроде работает, теперь можно понаблюдать.
 
Gudvin67:
Вроде работает, теперь можно понаблюдать.


А чего Вы здесь собираетесь "наблюдать "  ???

- Выше ВСЁ сказано и обосновано  !!! - РИСОВАЛЬЩИК !


Пы.Сы.

Или кГбы в группе поддержки находитесь ???

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