Где стакан в MetaTrader 5?

Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, где в мт5 стакан и как его вытащить??

Заранее благодарю. 

Это ответ на вопрос где


А это ответ на вопрос как...

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//                         Expert Book Event function                         //
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void OnBookEvent(const string& symbol)
{
//----------------------------------------------------------------------------//
//Work variables
MqlBookInfo ArrMarketBookInfo[];

ENUM_BOOK_TYPE Type;
double Price;
long Volume;

bool getBook;
int  BookSize;

int f=0;
//----------------------------------------------------------------------------//

  if(symbol ==_Symbol)
  {
  getBook = MarketBookGet(symbol,ArrMarketBookInfo);

    if(getBook)
    //Есть инормация для обработки
    {
    BookSize = ArraySize(ArrMarketBookInfo);
    
      for(f=0;f<BookSize;f++)
      {
      Price  = ArrMarketBookInfo[f].price;
      Volume = ArrMarketBookInfo[f].volume;
      Type   = ArrMarketBookInfo[f].type;
      
      Print("Заявка ",f," Price = ",Price," Volume = ",Volume," Type = ",Type);
      }

    }
    else
    //Не удалось получить содержимое стакана   
    {
    Print("Не удалось получить содержимое стакана по символу ",symbol);
    }

  }
//----------------------------------------------------------------------------//
}
Файлы:
marketbook-example.mq5  12 kb
 

Здравствуйте!

В примере: 

Type   = ArrMarketBookInfo[f].type;
      
      Print("Заявка ",f," Price = ",Price," Volume = ",Volume," Type = ",Type);
Не подскажите, значение переменной Type меняется то 1 то 2, что эти цифры означают?
Это из справочника. Смотрим формат структуры MqlBookInfo. Если кратко, то тут уровни покупки и продажи (не помню какие именно).

PS

Вот текст из справки, пришлось рыть... :)

Видимо Бай это 1, а Селл - 2.

Виды заявок в стакане цен

Для биржевых инструментов доступно окно "Очереди заявок", в котором можно посмотреть текущие заявки на покупку и продажу. Для каждой заявки указано желаемое направление торговой операции, требуемый объем и запрашиваемая цена.

Для получения информации о текущем состоянии стакана цен средствами языка MQL5 предназначена функция MarketBookGet(), которая помещает "снимок стакана" в массив структур MqlBookInfo. Каждый элемент этого массива в поле type содержит информацию о направлении заявки – это значение из перечисления ENUM_BOOK_TYPE.

ENUM_BOOK_TYPE

Идентификатор

Описание

BOOK_TYPE_BUY

Заявка на покупку

BOOK_TYPE_SELL

Заявка на продажу

 
По логике вещей, Бай должно быть 0, Селл - 1, с чего бы перечислению с 1 начинаться ?
Вот такая нынче логика... :)
 

Спасибо Interesting за помощь!

У меня получился на базе советника индикатор, так как функции которые используются в индикаторе работает только в советниках!

Могу ли я выставить свой советник в индикаторах и как это сделать?




Это к разработчикам. Но насколько я знаю это разные вещи...
 
выставите ваш шедевр в советниках. В описании напишите что это не торговый советник а аналитический и выполняет роль индикатора.

P.S

Хотя если добавить в него наверное торговые функции, то получиться полноценный советник.

Тоже мона. Хороший вариант...
 
а где стакан то?
Alexander:

MetaTrader 5 Client Terminal build 466

  1. Terminal: Добавлена новая реализация стакана цен:
я и старую не видел... скачал терминал, ща думаю гляну.. а там банан )
