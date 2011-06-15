Где стакан в MetaTrader 5?
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, где в мт5 стакан и как его вытащить??
Заранее благодарю.
Это ответ на вопрос где
А это ответ на вопрос как...
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Expert Book Event function // //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void OnBookEvent(const string& symbol) { //----------------------------------------------------------------------------// //Work variables MqlBookInfo ArrMarketBookInfo[]; ENUM_BOOK_TYPE Type; double Price; long Volume; bool getBook; int BookSize; int f=0; //----------------------------------------------------------------------------// if(symbol ==_Symbol) { getBook = MarketBookGet(symbol,ArrMarketBookInfo); if(getBook) //Есть инормация для обработки { BookSize = ArraySize(ArrMarketBookInfo); for(f=0;f<BookSize;f++) { Price = ArrMarketBookInfo[f].price; Volume = ArrMarketBookInfo[f].volume; Type = ArrMarketBookInfo[f].type; Print("Заявка ",f," Price = ",Price," Volume = ",Volume," Type = ",Type); } } else //Не удалось получить содержимое стакана { Print("Не удалось получить содержимое стакана по символу ",symbol); } } //----------------------------------------------------------------------------// }
Здравствуйте!
В примере:
Type = ArrMarketBookInfo[f].type; Print("Заявка ",f," Price = ",Price," Volume = ",Volume," Type = ",Type);Не подскажите, значение переменной Type меняется то 1 то 2, что эти цифры означают?
Здравствуйте!
В примере:Не подскажите, значение переменной Type меняется то 1 то 2, что эти цифры означают?
Это из справочника. Смотрим формат структуры MqlBookInfo. Если кратко, то тут уровни покупки и продажи (не помню какие именно).
PS
Вот текст из справки, пришлось рыть... :)
Видимо Бай это 1, а Селл - 2.
Виды заявок в стакане цен
Для биржевых инструментов доступно окно "Очереди заявок", в котором можно посмотреть текущие заявки на покупку и продажу. Для каждой заявки указано желаемое направление торговой операции, требуемый объем и запрашиваемая цена.
Для получения информации о текущем состоянии стакана цен средствами языка MQL5 предназначена функция MarketBookGet(), которая помещает "снимок стакана" в массив структур MqlBookInfo. Каждый элемент этого массива в поле type содержит информацию о направлении заявки – это значение из перечисления ENUM_BOOK_TYPE.
ENUM_BOOK_TYPE
|
Идентификатор
|
Описание
|
BOOK_TYPE_BUY
|
Заявка на покупку
|
BOOK_TYPE_SELL
Заявка на продажу
Это из справочника. Смотрим формат структуры MqlBookInfo. Если кратко, то тут уровни покупки и продажи (не помню какие именно).
PS
Вот текст из справки, пришлось рыть... :)
Видимо Бай это 1, а Селл - 2
....
ENUM_BOOK_TYPE
|
Идентификатор
|
Описание
|
BOOK_TYPE_BUY
|
Заявка на покупку
|
BOOK_TYPE_SELL
Заявка на продажу
По логике вещей, Бай должно быть 0, Селл - 1, с чего бы перечислению с 1 начинаться ?
Спасибо Interesting за помощь!
У меня получился на базе советника индикатор, так как функции которые используются в индикаторе работает только в советниках!
Могу ли я выставить свой советник в индикаторах и как это сделать?
Спасибо Interesting за помощь!
У меня получился на базе советника индикатор, так как функции которые используются в индикаторе работает только в советниках!
Могу ли я выставить свой советник в индикаторах и как это сделать?
Спасибо Interesting за помощь!
У меня получился на базе советника индикатор, так как функции которые используются в индикаторе работает только в советниках!
Могу ли я выставить свой советник в индикаторах и как это сделать?
выставите ваш шедевр в советниках. В описании напишите что это не торговый советник а аналитический и выполняет роль индикатора.
P.S
Хотя если добавить в него наверное торговые функции, то получиться полноценный советник.
выставите ваш шедевр в советниках. В описании напишите что это не торговый советник а аналитический и выполняет роль индикатора.
P.S
Хотя если добавить в него наверное торговые функции, то получиться полноценный советник.
MetaTrader 5 Client Terminal build 466
- Terminal: Добавлена новая реализация стакана цен:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, где в мт5 стакан и как его вытащить??
Заранее благодарю.