Можно ли выбрать другой сервер
Доброго времени суток.
МТ5 с этого сайта (www.mql5.com).
Можно ли получить доступ используя этот MT5 к счету на alpari.ru??
Заранее благодарю.
Выбрать (или добавить) сервер можно на первом шаге открытия счета (Файл -> Открыть счет):
В появившемся в поле нужно указать адрес для подключения и нажать "Далее". На следующем шаге Вы можете указать существующий счет, либо приступить к созданию нового.
IP и Port Аlpari сервера я пока не нашел и еще хотел спросить.
Исторические данные по котировкам и сами валютные пары (у альпари было больше валют) могут отличаться?
Когда я использовал мт4, на альпари список пар был больше (был рубль, корейская...)
Через некоторое время мы расширим функционал выбора серверов - достаточно будет забить неполное имя брокера, чтобы система автоматически предложила точки доступа.
Например, введя "Alpari", можно будет получить несколько серверов (реальные, демо и тд) этой компании.
Это будет совсем замечательно, спасибо за такие возможности...
