Можно ли выбрать другой сервер

Доброго времени суток.

МТ5 с этого сайта (www.mql5.com).

Можно ли получить доступ используя этот MT5 к счету на alpari.ru??

Заранее благодарю. 

tmp1204:

Можно, нужно только знать IP и Port требуемого сервера...
 

Выбрать (или добавить) сервер можно на первом шаге открытия счета (Файл -> Открыть счет):

В появившемся в поле нужно указать адрес для подключения и нажать "Далее". На следующем шаге Вы можете указать существующий счет, либо приступить к созданию нового.

 

IP и Port Аlpari сервера я пока не нашел и еще хотел спросить.

Исторические данные по котировкам и сами валютные пары (у альпари было больше валют) могут отличаться?

Исторические данные да. Все основные валютные пары присутствуют и тут и на Альпари...
 

Когда я использовал мт4, на альпари список пар был  больше (был рубль, корейская...)

 

Через некоторое время мы расширим функционал выбора серверов - достаточно будет забить неполное имя брокера, чтобы система автоматически предложила точки доступа.

Например, введя "Alpari", можно будет получить несколько серверов (реальные, демо и тд) этой компании.


Renat:

Это будет совсем замечательно, спасибо за такие возможности...

