Путаюсь в терминах

Пытаюсь начать осваивать MQL5, до этого вообще с торговыми системами дел не имел. Читая различные материалы, встречаю термины в которых путаюсь. А именно:

* ордер

* позиция

* сделка

Например, в статье https://www.mql5.com/ru/forum/1582 есть фраза "...И если позиция состоит из более чем  одной сделки.." которая меня вообще сбила с толку, я считал что "позиция" это наименьшая "недробимая операция".


Вообщем просьба или дать линк на материал, где можно разобраться в этих вопросах, ну или в двух словах описать.

Спасибо.

Рыночная позиция по торговому инструменту может быть только одна, которая  является результатом выполнения сделки или нескольких последовательных сделок(усреднение, закрытие части позиции и т.д.). Ордер-торговый приказ на совершение сделки. Вот собственно в двух словах:)
Kos:
Рыночная позиция по торговому инструменту может быть только одна, которая  является результатом выполнения сделки или нескольких последовательных сделок(усреднение, закрытие части позиции и т.д.). Ордер-торговый приказ на совершение сделки. Вот собственно в двух словах:)
Спасибо большое, так понятнее! :)
 

Позиция - это сумма объемов всех сделок. Если Вы совершили две длинных сделки по EURUSD одну объемом 0.3, вторую - 0.8, то позиция будет равна 1.1 лота покупки (0.3 buy + 0.8 buy = 1.1 buy). Если допустим, вы совершили одну короткую сделку на 0.8, а одну длинную на 0.3 то ваша позиция будет равна 0.5 лотов продажи (0.8 Sell - 0.3 buy = 0.5 sell).

Ордер - это приказ на покупку или продажу по определенной цене. Приказ может быть исполнен, а может быть и нет (например время истечения отложенного ордера истекло). Исполнение ордера - это и есть сделка. Например срабатывание отложенного ордера инициирует сделку. Эта сделка может открыть позицию по инструменту (если ее до этого не было) или изменить позицию, например увеличить ее или уменьшить. Сделки и ордера имеют разные тикеты. Также нужно понимать, что сделки инициируются исключительно ордерам. Например, если выставить стоп-лосс по короткой позиции и он сработает, то здесь имеет место два ордера. Первый ордер выставляет стоп-лосс. Второй ордер инициирует его срабатывания. При этом второй ордер инициируется на сервере, мы можем его отследить по событию Trade().

Почитал форум и опять запутался. Я может быть попробую описать свою задачу ....


Хочется на одной паре, на одном таймфрейме в разное время (на разных барах или на разных тиках) запускать множество покупок и продаж исходя из совокупности данных индикаторов.

Вот пример:

1-й вызов OnTick() - нужно поставить на покупку-1

2-й вызов OnTick() - опять нужно поставить на покупку-2

...

7-вызов OnTick() - нужно поставить на продажу-1

...

12-вызов OnTick() - тут сработал сработал SL покупки-1, его надо найти и обработать

13-вызов OnTick() - нужно закрыть продажу-1

14-вызов OnTick() - нужно закрыть покупку-2


Можно ли так делать, и если можно - как "находить" установленные (позиции это или сделки или что еще?) для закрытия? Как отлавливать закрытие их по SL или TP?
 
Никак. SL и TP работают только для совокупной позиции (ими отныне мы закрываем все и сразу). Т.е. нельзя стоп-лоссом или тейк профитом закрыть часть позиции (какую-либо предыдущую покупку или продажу). Часть позиции можно закрыть только встречным ордером. Заведите таблицу ордеров, в ней храните все ваши активные ордера. Отработанные перекрывайте встречными позициями.
C-4:
Никак. SL и TP работают только для совокупной позиции (ими отныне мы закрываем все и сразу). Т.е. нельзя стоп-лоссом или тейк профитом закрыть часть позиции (какую-либо предыдущую покупку или продажу). Часть позиции можно закрыть только встречным ордером. Заведите таблицу ордеров, в ней храните все ваши активные ордера. Отработанные перекрывайте встречными позициями. 
И оная таблица ордеров должна "получаться" исключительно из серверной информации. Чтобы, если терминал упадёт, и даже файлы попортятся, - после перезапуска советник не зависел от этого, а продолжал "пахать" дальше правильным образом, правильно восстановив нужные ему таблицы.
 
C-4:
Никак. SL и TP работают только для совокупной позиции (ими отныне мы закрываем все и сразу). Т.е. нельзя стоп-лоссом или тейк профитом закрыть часть позиции (какую-либо предыдущую покупку или продажу). Часть позиции можно закрыть только встречным ордером. Заведите таблицу ордеров, в ней храните все ваши активные ордера. Отработанные перекрывайте встречными позициями. 
Ну мне, как новичку электронных торгов, это кажется странным. Разве выставить на продажу и на покупку одновременно - это противоестественно? Какой смысл объединять результаты, если и покупка и продажа - работают и будут закрываться по разным алгоритмам?
Saku:
Ну мне, как новичку электронных торгов, это кажется странным. Разве выставить на продажу и на покупку одновременно - это противоестественно? Какой смысл объединять результаты, если и покупка и продажа - работают и будут закрываться по разным алгоритмам?
Представь, что ты пришёл на рынок, а биржа и есть рынок. Купил мешок картошки за 110 рублей и одновременно продал мешок картошки за 100 рублей. Результат: у тебя как не было картошки до прихода на рынок так и нет, зато появился убыток в размере спреда - 10 рублей. Насколько это противоестественно сам суди.
Saku:

Пытаюсь начать осваивать MQL5, до этого вообще с торговыми системами дел не имел. Читая различные материалы, встречаю термины в которых путаюсь. А именно:

  • * ордер
  • * позиция
  • * сделка

Вообщем просьба или дать линк на материал, где можно разобраться в этих вопросах, ну или в двух словах описать.

Статья Как создать свой Trailing Stop как раз начинается с разъяснения разницы ордером и позицией.


 
Большое всем спасибо, начинает проясняться :)
