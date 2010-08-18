Путаюсь в терминах
Рыночная позиция по торговому инструменту может быть только одна, которая является результатом выполнения сделки или нескольких последовательных сделок(усреднение, закрытие части позиции и т.д.). Ордер-торговый приказ на совершение сделки. Вот собственно в двух словах:)
Позиция - это сумма объемов всех сделок. Если Вы совершили две длинных сделки по EURUSD одну объемом 0.3, вторую - 0.8, то позиция будет равна 1.1 лота покупки (0.3 buy + 0.8 buy = 1.1 buy). Если допустим, вы совершили одну короткую сделку на 0.8, а одну длинную на 0.3 то ваша позиция будет равна 0.5 лотов продажи (0.8 Sell - 0.3 buy = 0.5 sell).
Ордер - это приказ на покупку или продажу по определенной цене. Приказ может быть исполнен, а может быть и нет (например время истечения отложенного ордера истекло). Исполнение ордера - это и есть сделка. Например срабатывание отложенного ордера инициирует сделку. Эта сделка может открыть позицию по инструменту (если ее до этого не было) или изменить позицию, например увеличить ее или уменьшить. Сделки и ордера имеют разные тикеты. Также нужно понимать, что сделки инициируются исключительно ордерам. Например, если выставить стоп-лосс по короткой позиции и он сработает, то здесь имеет место два ордера. Первый ордер выставляет стоп-лосс. Второй ордер инициирует его срабатывания. При этом второй ордер инициируется на сервере, мы можем его отследить по событию Trade().
Почитал форум и опять запутался. Я может быть попробую описать свою задачу ....
Хочется на одной паре, на одном таймфрейме в разное время (на разных барах или на разных тиках) запускать множество покупок и продаж исходя из совокупности данных индикаторов.
Вот пример:
1-й вызов OnTick() - нужно поставить на покупку-1
2-й вызов OnTick() - опять нужно поставить на покупку-2
...
7-вызов OnTick() - нужно поставить на продажу-1
...
12-вызов OnTick() - тут сработал сработал SL покупки-1, его надо найти и обработать
13-вызов OnTick() - нужно закрыть продажу-1
14-вызов OnTick() - нужно закрыть покупку-2
Можно ли так делать, и если можно - как "находить" установленные (позиции это или сделки или что еще?) для закрытия? Как отлавливать закрытие их по SL или TP?
Никак. SL и TP работают только для совокупной позиции (ими отныне мы закрываем все и сразу). Т.е. нельзя стоп-лоссом или тейк профитом закрыть часть позиции (какую-либо предыдущую покупку или продажу). Часть позиции можно закрыть только встречным ордером. Заведите таблицу ордеров, в ней храните все ваши активные ордера. Отработанные перекрывайте встречными позициями.
Ну мне, как новичку электронных торгов, это кажется странным. Разве выставить на продажу и на покупку одновременно - это противоестественно? Какой смысл объединять результаты, если и покупка и продажа - работают и будут закрываться по разным алгоритмам?
Пытаюсь начать осваивать MQL5, до этого вообще с торговыми системами дел не имел. Читая различные материалы, встречаю термины в которых путаюсь. А именно:
- * ордер
- * позиция
- * сделка
Вообщем просьба или дать линк на материал, где можно разобраться в этих вопросах, ну или в двух словах описать.
Статья Как создать свой Trailing Stop как раз начинается с разъяснения разницы ордером и позицией.
Здравствуйте!
Например, в статье https://www.mql5.com/ru/forum/1582 есть фраза "...И если позиция состоит из более чем одной сделки.." которая меня вообще сбила с толку, я считал что "позиция" это наименьшая "недробимая операция".
Спасибо.