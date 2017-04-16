Обязательное фото на аватаре - страница 2
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Мы обычно ценим человека не за внешность(если это не женщина), а за его интеллект и человеческие качества. Так что есть фото или нет - не имеет значение.
Фото внушает больше доверия, чем бабочка. Непонятно, кто там на другой стороне, то ли мужик, то ли женщина, то ли пионер с соплями. И как у такого что-то покупать?
Учитывая, что в маркете 99.99% сливаторов, фотка будет не лишним шагом для охмурения покупателя ))
увидеть воочиюследующий шаг в технологиях , для охмурения, короткое видео.
Фото внушает больше доверия, чем бабочка. Непонятно, кто там на другой стороне, то ли мужик, то ли женщина, то ли пионер с соплями. И как у такого что-то покупать?
Учитывая, что в маркете 99.99% сливаторов, фотка будет не лишним шагом для охмурения покупателя ))
Какая разница во времени с фотом в вашей аватарке и нынешним вашим возрастом ?
Фото внушает больше доверия, чем бабочка. Непонятно, кто там на другой стороне, то ли мужик, то ли женщина, то ли пионер с соплями. И как у такого что-то покупать?
Учитывая, что в маркете 99.99% сливаторов, фотка будет не лишним шагом для охмурения покупателя ))
Какая разница во времени с фотом в вашей аватарке и нынешним вашим возрастом ?
Несколько лет.
Несколько лет.
Несколько лет конечно понятие растяжимое :) ,к чему бы я это ? да ,совсем не понятно ,кто на другой стороне ))) потому как ,верификация проходит по паспортным данным ,и MQ по барабану какое фото (и чьё) вы влупите в аватарку ,или картинку - за исключением нарушающим законы . Вот сейчас поменяйте аватарку ,на любое фото мужчины из нета ,и всё так же не понятно ,можно с усами ,например вот такую ,если убрать усы,и скинуть лет пять ,то вас и не различишь )))
Фото внушает больше доверия, чем бабочка. Непонятно, кто там на другой стороне, то ли мужик, то ли женщина, то ли пионер с соплями. И как у такого что-то покупать?
Учитывая, что в маркете 99.99% сливаторов, фотка будет не лишним шагом для охмурения покупателя ))
Несколько лет конечно понятие растяжимое :) ,к чему бы я это ? да ,совсем не понятно ,кто на другой стороне ))) потому как ,верификация проходит по паспортным данным ,и MQ по барабану какое фото (и чьё) вы влупите в аватарку ,или картинку - за исключением нарушающим законы . Вот сейчас поменяйте аватарку ,на любое фото мужчины из нета ,и всё так же не понятно ,можно с усами ,например вот такую ,если убрать усы,и скинуть лет пять ,то вас и не различишь )))
Когда менял номер телефона на сайте, в СД потребовали фото на фоне монитора с перепиской и паспортом в руке. Так что я чистый )) Фото 4-6 летней давности наверное, я молодо выгляжу.
Так сойдет?
Вот ,другое дело ,сразу потихоньку начал вам верить ,видно что не пенсионер,и точно не с соплями :)
Так сойдет?
Брюс, как дела в Красноярске? ))
Вот ,другое дело ,сразу потихоньку начал вам верить ,видно что не пенсионер,и точно не с соплями :)
И даже не женщина ))