Обязательное фото на аватаре - страница 2

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khorosh:
Мы обычно ценим человека не за внешность(если это не женщина), а за его интеллект и человеческие качества. Так что есть фото или нет - не имеет значение.
Не помню кто это сказал, кажется, Коко Шанель: "Красота мужчины - его ум, а ум женщины - ее красота".
 
Alexey Volchanskiy:


Фото внушает больше доверия, чем бабочка. Непонятно, кто там на другой стороне, то ли мужик, то ли женщина, то ли пионер с соплями. И как у такого что-то покупать?

Учитывая, что в маркете 99.99% сливаторов, фотка будет не лишним шагом для охмурения покупателя ))

увидеть воочию

следующий шаг в технологиях , для охмурения, короткое видео.
 
Alexey Volchanskiy:


Фото внушает больше доверия, чем бабочка. Непонятно, кто там на другой стороне, то ли мужик, то ли женщина, то ли пионер с соплями. И как у такого что-то покупать?

Учитывая, что в маркете 99.99% сливаторов, фотка будет не лишним шагом для охмурения покупателя ))


Какая разница во времени с фотом в вашей аватарке и нынешним вашим возрастом ? 
 
Server Muradasilov:
Alexey Volchanskiy:


Фото внушает больше доверия, чем бабочка. Непонятно, кто там на другой стороне, то ли мужик, то ли женщина, то ли пионер с соплями. И как у такого что-то покупать?

Учитывая, что в маркете 99.99% сливаторов, фотка будет не лишним шагом для охмурения покупателя ))


Какая разница во времени с фотом в вашей аватарке и нынешним вашим возрастом ? 

Несколько лет.
 
Alexey Volchanskiy:

Несколько лет.


Несколько лет конечно понятие растяжимое :)  ,к чему бы я это ? да ,совсем не понятно ,кто на другой стороне ))) потому как ,верификация проходит по паспортным данным ,и MQ по барабану какое фото (и чьё) вы влупите в аватарку  ,или картинку - за исключением нарушающим законы . Вот сейчас поменяйте аватарку ,на любое фото мужчины из нета ,и всё так же не понятно ,можно с усами ,например вот такую ,если убрать усы,и скинуть лет пять ,то вас и не различишь )))


 
Alexey Volchanskiy:


Фото внушает больше доверия, чем бабочка. Непонятно, кто там на другой стороне, то ли мужик, то ли женщина, то ли пионер с соплями. И как у такого что-то покупать?

Учитывая, что в маркете 99.99% сливаторов, фотка будет не лишним шагом для охмурения покупателя ))

Так сойдет?
 
Server Muradasilov:


Несколько лет конечно понятие растяжимое :)  ,к чему бы я это ? да ,совсем не понятно ,кто на другой стороне ))) потому как ,верификация проходит по паспортным данным ,и MQ по барабану какое фото (и чьё) вы влупите в аватарку  ,или картинку - за исключением нарушающим законы . Вот сейчас поменяйте аватарку ,на любое фото мужчины из нета ,и всё так же не понятно ,можно с усами ,например вот такую ,если убрать усы,и скинуть лет пять ,то вас и не различишь )))



Когда менял номер телефона на сайте, в СД потребовали фото на фоне монитора с перепиской и паспортом в руке. Так что я чистый )) Фото 4-6 летней давности наверное, я молодо выгляжу.
 
Andrey Dik:
Так сойдет?

Вот ,другое дело ,сразу потихоньку начал вам верить ,видно что не пенсионер,и точно не с соплями :)  
 
Andrey Dik:
Так сойдет?


Брюс, как дела в Красноярске? ))

вв

 
Server Muradasilov:

Вот ,другое дело ,сразу потихоньку начал вам верить ,видно что не пенсионер,и точно не с соплями :)  

И даже не женщина ))
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