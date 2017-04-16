Обязательное фото на аватаре - страница 4
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Это не от компьютера волосы выпадают, а от тестостерона. Все мачо лысые на голове.
Ну позвольте поправить...во первых не все мачо - лысые, и во вторых не все лысые - мачо...как Вы говорите да , тестостерон уменьшает рост волос на голове , но есть еще наследственное облысение и облысение из-за присутствия в крови большого количества андрогенов. Чисто для справки.)
Всем, у кого нет фотика сняться для аватара, дарю варианты от щедрот души!
Ни фига се, сказала собака-удивляка!
Ысегда приятнее видеть человека, чем картинки, т.к. даже по фотке можно определить психотип и много прочего, и отпадет необходимость в лишнем общении, типа сколько тебе лет и какой у тебя размер черепной коробки
Для женского пола - обязательно!
Добавьте пожалуйста такой вариант в голосовалку
)
Ысегда приятнее видеть человека, чем картинки, т.к. даже по фотке можно определить психотип и много прочего, и отпадет необходимость в лишнем общении, типа сколько тебе лет и какой у тебя размер черепной коробки
На первой фотке маска для лечения радием - в начале 20-го века считалось, что радиация лечит нервные болезни. На второй - последняя стадия сифона, без фотошопа, взял с мед. сайта.
Ну а собака про так - удивляка ))
Всех с 1-м апреля!
Для женского пола - обязательно!
Добавьте пожалуйста такой вариант в голосовалку
)
Отвечу за ТС - тут после создания поста уже голосование не изменить
Вывод 1: на форуме (в русской части) чуть больше 100 человек, из них показывать свои фото хочет меньшинство.
38% - не хочет показывать своё фото.
19% - хочет показывать своё фото.
45% - всё равно.
Вывод 2: форум mql5.com - это форум продавцов, так что спам и реклама на форуме mql5.com бесполезны ))
47% - продавцы/поставщики.
4% - покупатели/подписчики (ничего не продающие).
6% - форумчане (не продающие и не покупающие).
45% - всё равно.
Если объединить вывод 1 и вывод 2, можно сделать шуточный вывод 3: форум mql5.com - это форум продавцов, не хотящих показывать свои фото ))
...А парус, порвали парус, каюсь, каюсь, каюсь.
В. Высоцкий.
Ысегда приятнее видеть человека, чем картинки, т.к. даже по фотке можно определить психотип и много прочего, и отпадет необходимость в лишнем общении, типа сколько тебе лет и какой у тебя размер черепной коробки
Как ты определишь размер черепной коробки по фото? Для этого нужно знать масштаб. Например, можно фоткаться на фоне стены с нанесённой разметкой. Причём и в фас, и в профиль. Ну и скан отпечатков пальцев тоже не помешает. Тогда сразу видно - человек серьёзный, надёжный, значит можно доверять. А не какая-то шпана малолетняя, у которой даже волосы ещё не выпали.