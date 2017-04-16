Обязательное фото на аватаре - страница 4

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Andrey Dik:
Это не от компьютера волосы выпадают, а от тестостерона. Все мачо лысые на голове.
Ну позвольте поправить...во первых не все мачо - лысые, и во вторых не все лысые - мачо...как Вы говорите да , тестостерон уменьшает рост волос на голове , но есть еще наследственное облысение и облысение из-за присутствия  в крови большого количества андрогенов. Чисто для справки.)
 
Абукар Рахимов:
Ну позвольте поправить...во первых не все мачо - лысые, и во вторых не все лысые - мачо...как Вы говорите да , тестостерон уменьшает рост волос на голове , но есть еще наследственное облысение и облысение из-за присутствия  в крови большого количества андрогенов. Чисто для справки.)
Давайте не будем углубляться в физиологию, это же прикол был с моей стороны.)
 

Всем, у кого нет фотика сняться для аватара, дарю варианты от щедрот души!

Ни фига се, сказала собака-удивляка!


[Удален]  

Ысегда приятнее видеть человека, чем картинки, т.к. даже по фотке можно определить психотип и много прочего, и отпадет необходимость в лишнем общении, типа сколько тебе лет и какой у тебя размер черепной коробки

 

Для женского пола - обязательно!

Добавьте пожалуйста такой вариант в голосовалку

)

 
Maxim Dmitrievsky:

Ысегда приятнее видеть человека, чем картинки, т.к. даже по фотке можно определить психотип и много прочего, и отпадет необходимость в лишнем общении, типа сколько тебе лет и какой у тебя размер черепной коробки


На первой фотке маска для лечения радием - в начале 20-го века считалось, что радиация лечит нервные болезни. На второй - последняя стадия сифона, без фотошопа, взял с мед. сайта.

Ну а собака про так - удивляка ))

Всех с 1-м апреля!

 
Renat Akhtyamov:

Для женского пола - обязательно!

Добавьте пожалуйста такой вариант в голосовалку

)


Отвечу за ТС - тут после создания поста уже голосование не изменить
 
Sergey Basov:
  • 27% Хочу посмотреть результат. Мне всё равно.
    (30)
  • 12% Я продавец в маркете/поставщик сигналов. Хочу показывать своё фото.
    (13)
  • 17% Я продавец в маркете/поставщик сигналов. Не хочу показывать своё фото.
    (19)
  • 4% Я продавец в маркете/поставщик сигналов. Не хочу показывать своё фото. Но хочу видеть фото покупателей в маркете/подписчиков на сигналы.
    (4)
  • 0% Я покупатель в маркете/подписчик на сигналы. Хочу показывать своё фото.
    (0)
  • 3% Я покупатель в маркете/подписчик на сигналы. Не хочу показывать своё фото.
    (3)
  • 1% Я покупатель в маркете/подписчик на сигналы. Не хочу показывать своё фото. Но хочу видеть фото продавцов в маркете/поставщиков сигналов.
    (1)
  • 1% Я только форумчанин, не продавец/поставщик и не покупатель/подписчик. Хочу показывать своё фото и видеть фото всех, чтобы интереснее было общаться на форуме.
    (1)
  • 5% Я только форумчанин, не продавец/поставщик и не покупатель/подписчик. Не хочу показывать своё фото и не хочу видеть фото всех, мне и так общаться на форуме интересно.
    (6)
  • 6% Я и продавец/поставщик и покупатель/подписчик и форумчанин. Хочу показывать своё фото и видеть фото всех.
    (7)
  • 8% Я и продавец/поставщик и покупатель/подписчик и форумчанин. Не хочу показывать своё фото и не хочу видеть фото всех.
    (9)
  • 18% Хочу посмотреть результат. Мне всё равно.
    (20)

Вывод 1: на форуме (в русской части) чуть больше 100 человек, из них показывать свои фото хочет меньшинство.

38% - не хочет показывать своё фото.

19% - хочет показывать своё фото.

45% - всё равно.


Вывод 2: форум mql5.com - это форум продавцов, так что спам и реклама на форуме mql5.com бесполезны ))

47% - продавцы/поставщики.

4% - покупатели/подписчики (ничего не продающие).

6% - форумчане (не продающие и не покупающие).

45% - всё равно.


Если объединить вывод 1 и вывод 2, можно сделать шуточный вывод 3: форум mql5.com - это форум продавцов, не хотящих показывать свои фото ))

 
Server Muradasilov:

Человек - Глобус

Снаружи топлес,
Внутри стриптиз,
Топография чувств,
Меридианов каприз,
Долгота желаний,
Широта мечты,
Океаны, реки -
- цветные сны.
Горы, вершины -
-непокорённый Пик.
Степь, пустыня -
- жажда
- крик.
Кольцо Нибелунга -
-экватор
- мираж.
Вечные льды -
- Полюс
- тупик.



Виноград Виноградов


...А парус, порвали парус, каюсь, каюсь, каюсь.

В. Высоцкий.

 
Maxim Dmitrievsky:

Ысегда приятнее видеть человека, чем картинки, т.к. даже по фотке можно определить психотип и много прочего, и отпадет необходимость в лишнем общении, типа сколько тебе лет и какой у тебя размер черепной коробки

Как ты определишь размер черепной коробки по фото?  Для этого нужно знать масштаб.  Например, можно фоткаться на фоне стены с нанесённой разметкой. Причём и в фас, и в профиль. Ну и скан отпечатков пальцев тоже не помешает.  Тогда сразу видно - человек серьёзный, надёжный, значит можно доверять.  А не какая-то шпана малолетняя, у которой даже волосы ещё не выпали.

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