Обязательное фото на аватаре - страница 5

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Alexey Volchanskiy:


Фото внушает больше доверия, чем бабочка. Непонятно, кто там на другой стороне, то ли мужик, то ли женщина, то ли пионер с соплями. И как у такого что-то покупать?

Учитывая, что в маркете 99.99% сливаторов, фотка будет не лишним шагом для охмурения покупателя ))


Такое фото годится?.)


 
Alexey Navoykov:

Как ты определишь размер черепной коробки по фото?  Для этого нужно знать масштаб.  Например, можно фоткаться на фоне стены с нанесённой разметкой. Причём и в фас, и в профиль. Ну и скан отпечатков пальцев тоже не помешает.  Тогда сразу видно - человек серьёзный, надёжный, значит можно доверять.  А не какая-то шпана малолетняя, у которой даже волосы ещё не выпали.

 
Yuriy Zaytsev:
Во, идеальная аватарка для продавца маркета )
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