Обязательное фото на аватаре - страница 5
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Фото внушает больше доверия, чем бабочка. Непонятно, кто там на другой стороне, то ли мужик, то ли женщина, то ли пионер с соплями. И как у такого что-то покупать?
Учитывая, что в маркете 99.99% сливаторов, фотка будет не лишним шагом для охмурения покупателя ))
Такое фото годится?.)
Как ты определишь размер черепной коробки по фото? Для этого нужно знать масштаб. Например, можно фоткаться на фоне стены с нанесённой разметкой. Причём и в фас, и в профиль. Ну и скан отпечатков пальцев тоже не помешает. Тогда сразу видно - человек серьёзный, надёжный, значит можно доверять. А не какая-то шпана малолетняя, у которой даже волосы ещё не выпали.