Открыть Имя Фамилию, покупателей, заказчиков и подписчиков? - страница 2
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Разницы не видишь: параноики и педофилы, и прочие порнографы, соблазнители и мошенники живут в инете свободно... из-за них и всех остальных хотят засветить, ну как после 11 сентября...а для чего... а чтоб больше свободы было - подлецы и подонки пользуются моментом сделать это и всех за ушко, чтоб никакой протестующий пусть даже втихаря, но в общей массе, не сидел в засаде, а точно знать его место - вот и ты как истинный питерец туда же, а при невозможности протестовать куда мы закатимся - тоталитаризм, хотя и так уже в нем по уши... и если светить доходы, то у всех снизу до верху... Учу матчасть... век живи - век учись, все равно неучем помрешь, но приятно ощущать, что хоть матчасть будешь знать...)))
Со всего бреда нашёл только одно, и не нужно сравнивать пушистое, с тёплым. Открыть фамилию и показать доход, это две абсолютно разные вещи, абсолютно разные.
Вообще, такие темы даже не стоит поддерживать и развивать - их нужно удалять, они не несут здравый смысл.
Со всего бреда нашёл только одно, и не нужно сравнивать пушистое, с тёплым. Открыть фамилию и показать доход, это две абсолютно разные вещи, абсолютно разные.
Вообще, такие темы даже не стоит поддерживать и развивать - их нужно удалять, они не несут здравый смысл.
Ладно отвечу по-русски, а не по библейски
4 дня назад у меня дочь купила фигню через некий сервис, продаван попросил оплатить товар на вебмани, она пошла и оплатила через терминал.
Когда то чудо получило деньги, то сразу-же удалило страницу с товаром, на письма не отвечает. Сумма не настолько большая, но дело принципа, мы с зятем решили его найти, вот только беда, скрыл он свою фамилию на сайте вебмани, есть только село, ник, и больше ничего.
Подали претензию на вебмани, а это очень лояльно по отношению к нему.
Скрывается только тот, кто или уже накосячил, или только собирается это делать, таким место не на сайтах, а на помойках, да и администрации легче, меньше ответственности.
P.S. У меня зять на медведя с голыми руками ходит, просто удавил гада на месте, чтоб другие от этой нечисти не страдали, но для этого нужна фамилия кидалы.
Вы всё ещё прячетесь?
Оттттуваспроблемыыыы - wmz каки-то.. Я же с вами в один трамвай не сяду, пока местный гор.транс вам на лбу ФИО не вытатуирует - иначе где гарантия что вы не террорист и не карманник? Вы же не террорист? Почему же ходите в людных местах скрывая ФИО - прячетесь?
Безопасность сегодня кудаздо более актуальная тема чем wmz, нужен другой опрос - за ФИО-тату на лоб каждому честному прохожему!
...
Вы всё ещё прячетесь?
Почему на автаре в темных очках? Непорядок.
Да, судя по постам, тоже из разводящик кроликов и ему позарез нужно знать их координаты..."на медведя с голыми руками ходит, просто удавил гада на месте, чтоб другие от этой нечисти не страдали"... крутяк, так что 90-е годы еще рулят...
Нет человек, это не 90-е, и не 20-е, это было и будет даже в 3050 году. За поступки нужно отвечать, и не стОит испытывать судьбу, лучше жить по закону. Если жить по закону, тогда и прятаться не нужно, всё взаимосвязано.
Человеческая жизнь гораздо сложнее законов, которые придумал человек. Так было, и так будет всегда. Часто бывают ситуации, когда приходится выбирать, поступать по закону или по совести....
А аватарка (так же как и ник, который мы видим возле авы, это графическое и текстовое оформление), это всего лишь фирменный знак, эмблема майкрософт это не физиономия Била Гейтса. Если возникают проблемы с законом, то соответсвующие данные о человеке органы могут взять у администрации, для этого и есть верификация данных и что бы мочь подтвердить принадлежность средств определённому человеку. Но обязательство публиковать на лого/аве и настоящие фото и ФИ на название/ник - это полный вздор. Это как заставлять компании называть именами CEO и на логотипе делать его фото.
Человеческая жизнь гораздо сложнее законов, которые придумал человек. Так было, и так будет всегда. Часто бывают ситуации, когда приходится выбирать, поступать по закону или по совести....
А аватарка (так же как и ник, который мы видим возле авы, это графическое и текстовое оформление), это всего лишь фирменный знак, эмблема майкрософт это не физиономия Била Гейтса. Если возникают проблемы с законом, то соответсвующие данные о человеке органы могут взять у администрации, для этого и есть верификация данных и что бы мочь подтвердить принадлежность средств определённому человеку. Но обязательство публиковать на лого/аве и настоящие фото и ФИ на название/ник - это полный вздор. Это как заставлять компании называть именами CEO и на логотипе делать его фото.
Понимаете, есть моменты когда тебя просто тупо "кидают" и смеются над тобой, после этого ещё кого нибудь, и ещё и ...
Кто-то напишет заявление в органы, а кто-то и не напишет, придут органы к нему домой, максимум что может быть - вернут деньги пострадавшему и помашут пальчиком. В итоге он как продолжал заниматься фигнёй, так и будет продолжать.
Вариант №2: Найти урода, сломать нос и по-дружески поговорить, забрать денег с учётом всех расходов на проезд и пирожки. После второго варианта он уже не будет таким заниматься, и больше никто не пострадает.
Если есть данные на сайте, то у человека уже на подсознательном уровне не будет возникать мыслей кого-то обмануть, потому как будет чувствовать ответственность. И это как заметил ранее, вовсе не 90-е.