Открыть Имя Фамилию, покупателей, заказчиков и подписчиков?

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  • 61% (59)
  • 39% (38)
Всего проголосовало: 97
 
Sergey Chalyshev:
  • 57% Открыть
    (12)
  • 43% Не открывать
    (9)

Там параноиков хватает - не открывать. И чем меньше сумма на счете, тем больше уровень паранойи ))
 
Alexey Volchanskiy:

Там параноиков хватает - не открывать. И чем меньше сумма на счете, тем больше уровень паранойи ))

Так может поубавится паранойя когда все будут на равных?
 
Sergey Chalyshev:

Так может поубавится паранойя когда все будут на равных?
Так вроде закон в разработке, чтобы всех параноиков и педофилов засветить...и всем будет светло и радостно...особенно всяким подлецам и подонкам, которые будут знать всю твою подноготную...и так уже по гуглу можно много чего интересного найти... про те же судимости и даже прописку...
 
Сергей Криушин:
Так вроде закон в разработке, чтобы всех параноиков и педофилов засветить...и всем будет светло и радостно...особенно всяким подлецам и подонкам, которые будут знать всю твою подноготную...и так уже по гуглу можно много чего интересного найти... про те же судимости и даже прописку...

Штрафы и адм нарушения были? Сейчас все найдем и выложим. И про меня, и про вас. У нас фамилии нечастые (не Иванов)), не перепутаешь.)

Адрес и рег номер авто - вообще раз плюнуть.

ЗЫ свой номер авто уже нашел, и даже свою фото в машине. Откуда она там, кто и когда снимал, - понятия не имею.

 
Yuriy Asaulenko:

Штрафы и адм нарушения были? Сейчас все найдем и выложим. И про меня, и про вас. У нас фамилии нечастые (не Иванов)), не перепутаешь.)

Адрес и рег номер авто - вообще раз плюнуть.

ЗЫ свой номер авто уже нашел, и даже свою фото в машине. Откуда она там, кто и когда снимал, - понятия не имею.

мне порой кажется, что интырнет для того и запустили по миру, чтоб шпионы не нужны были... не то что гос секреты... тут уже каждый в полной обнаженке... говорят в загранку визу не дадут если тебя нет в соцсетях в во всех ракурсах...)))
 
Sergey Chalyshev:

Так может поубавится паранойя когда все будут на равных?

А давайте все выкладывайте данные своих банковских счетов, карточки, пины, CVV, чтобы "все на равных". Можете ещё копию ключа от квартиры где деньги лежат всем желающим выслать 

 
Sergey Chalyshev:
  • 60% Открыть
    (24)
  • 40% Не открывать
    (16)

Покупатель и подписчик - потребитель, а вот продавец - предприниматель. Продавец в балаклаве?

От того, что кто-то видит мою фамилию, ничего не измениться, данных о банковском счёте нет, а возможно и банковского счёта нет, ключи от моей квартиры у того кто меня видит - не появятся.

Доход так-же никто не знает, и даже соседи, зато все знают доход всех соседей, потому что они работают на заводах, дворниками, ну или бухгалтерами, поэтому средний доход известен, хоть нигде в сети и не выкладывали свою фамилию. Паранойя?

 
Сергей Криушин:
Так вроде закон в разработке, чтобы всех параноиков и педофилов засветить...и всем будет светло и радостно...особенно всяким подлецам и подонкам, которые будут знать всю твою подноготную...и так уже по гуглу можно много чего интересного найти... про те же судимости и даже прописку...
А чего это ты нас, подлецов и подонков, приравнял к педофилам и параноикам? Учи матчасть, Сергей! ))
 
для покупателей и заказчиков сделать по выбору,без принудиловки, они же деньги платят :)
 
Alexey Volchanskiy:
А чего это ты нас, подлецов и подонков, приравнял к педофилам и параноикам? Учи матчасть, Сергей! ))
Разницы не видишь: параноики и педофилы, и прочие порнографы, соблазнители и мошенники живут в инете свободно... из-за них и всех остальных хотят засветить, ну как после 11 сентября...а для чего... а чтоб больше свободы было  -  подлецы и подонки пользуются моментом сделать это и всех за ушко, чтоб никакой протестующий пусть даже втихаря, но в общей массе, не сидел в засаде, а точно знать его место - вот и ты как истинный питерец туда же, а при невозможности протестовать куда мы закатимся - тоталитаризм, хотя и так уже в нем по уши... и если светить доходы, то у всех снизу до верху... Учу матчасть... век живи - век учись, все равно неучем помрешь, но приятно ощущать, что хоть матчасть будешь знать...)))
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