Открыть Имя Фамилию, покупателей, заказчиков и подписчиков?
- 57% Открыть (12)
- 43% Не открывать (9)
Там параноиков хватает - не открывать. И чем меньше сумма на счете, тем больше уровень паранойи ))
Там параноиков хватает - не открывать. И чем меньше сумма на счете, тем больше уровень паранойи ))
Так может поубавится паранойя когда все будут на равных?
Так может поубавится паранойя когда все будут на равных?
Так вроде закон в разработке, чтобы всех параноиков и педофилов засветить...и всем будет светло и радостно...особенно всяким подлецам и подонкам, которые будут знать всю твою подноготную...и так уже по гуглу можно много чего интересного найти... про те же судимости и даже прописку...
Штрафы и адм нарушения были? Сейчас все найдем и выложим. И про меня, и про вас. У нас фамилии нечастые (не Иванов)), не перепутаешь.)
Адрес и рег номер авто - вообще раз плюнуть.
ЗЫ свой номер авто уже нашел, и даже свою фото в машине. Откуда она там, кто и когда снимал, - понятия не имею.
Штрафы и адм нарушения были? Сейчас все найдем и выложим. И про меня, и про вас. У нас фамилии нечастые (не Иванов)), не перепутаешь.)
Адрес и рег номер авто - вообще раз плюнуть.
ЗЫ свой номер авто уже нашел, и даже свою фото в машине. Откуда она там, кто и когда снимал, - понятия не имею.
Так может поубавится паранойя когда все будут на равных?
А давайте все выкладывайте данные своих банковских счетов, карточки, пины, CVV, чтобы "все на равных". Можете ещё копию ключа от квартиры где деньги лежат всем желающим выслать
- 60% Открыть (24)
- 40% Не открывать (16)
Покупатель и подписчик - потребитель, а вот продавец - предприниматель. Продавец в балаклаве?
От того, что кто-то видит мою фамилию, ничего не измениться, данных о банковском счёте нет, а возможно и банковского счёта нет, ключи от моей квартиры у того кто меня видит - не появятся.
Доход так-же никто не знает, и даже соседи, зато все знают доход всех соседей, потому что они работают на заводах, дворниками, ну или бухгалтерами, поэтому средний доход известен, хоть нигде в сети и не выкладывали свою фамилию. Паранойя?
Так вроде закон в разработке, чтобы всех параноиков и педофилов засветить...и всем будет светло и радостно...особенно всяким подлецам и подонкам, которые будут знать всю твою подноготную...и так уже по гуглу можно много чего интересного найти... про те же судимости и даже прописку...
А чего это ты нас, подлецов и подонков, приравнял к педофилам и параноикам? Учи матчасть, Сергей! ))
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