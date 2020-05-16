WebRequest не скачивает с forexfactory com
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Календарь форекс, настолько быстрый чтобы использовать его в программной торговле?
Renat Fatkhullin, 2017.02.04 12:17
Мы уже сделали собственную лицензионно чистую реализацию экономического календаря.
Наш сервис собирает самостоятельно исходные данные со множества официальных источников и настроен на максимально быструю реакцию. Кроме того, ведется глубокая история значений.
Сначала мы включим календарь на этом сайте, а потом проапгрейдим календарь в МТ5 и дадим прямой доступ ко всем данным календаря из MQL5. Можно будет использовать календарь и в тестере - его история тоже будет моделироваться.
Используйте пока еще рабочий URL https://cdn-nfs.forexfactory.net/ff_calendar_thisweek.xml
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Используйте пока еще рабочий URL https://cdn-nfs.forexfactory.net/ff_calendar_thisweek.xml
Я делаю парсинг новостей с forexfactory с 2007 года, меня текущая неделя не устраивает.
Раньше адрес был
http://www.forexfactory.com/
сейчас стал
https://www.forexfactory.com/
может здесь надо копать? Слабо верится в заговоры MQL и сознательной блокировке новостного сайта.
Я делаю парсинг новостей с forexfactory с 2007 года, меня текущая неделя не устраивает.
Раньше адрес был
http://www.forexfactory.com/
сейчас стал
https://www.forexfactory.com/
может здесь надо копать?
Без s ошибку выдавать не будет, но календарь не проверял.
Слабо верится в заговоры MQL и сознательной блокировке новостного сайта.
Если без s, как было раньше и все работало, типа http://www.forexfactory.com/
то сайт дает 403 ошибку
И содержимое скачанной страницы - "FORBIDDEN"
Ну и лог
Я делаю парсинг новостей с forexfactory с 2007 года, меня текущая неделя не устраивает.
Если для себя, то делайте по старинке - без WebRequest.
Если для Маркета, то такие продукты, вероятнее всего, разработчики сделали нерабочими.
Поспрашивайте авторов/юзеров, работает у них или нет.
ЗЫ У меня завис
Некоторое время назад начался апгрейд SSL/TLS инфраструктуры в мире (он в общем-то все время происходит, но тут делается шаг вперед без обратной совместимости, из-за соображений безопасности). Может быть на одном сервере (который перестал читаться, обновили сертификат), а на том, который еще работает - пока работает прежний.
Все упирается в том, какие SSL библиотеки использует WebRequest и откуда их берет. Лично я не в курсе.PS.Насколько я вижу, один и тот же сервер может отдавать сертификат по-разному в зависимости от user-agent. Попробуйте передавать в WebRequest кастомизированные заголовки, в частности прикинуться тем браузером, в котором проблемный сайт открывается нормально.
Попросили - решил:
1. Кривизна адреса https://www.forexfactory.com/здесь невидимый символ в UTF-8 кодировке
Переубедитесь, что у вас там нет невидимых символов, как %E2%80%8C
2. Сайт https://www.forexfactory.com валидирует User-Agent значение для параметров HTTP запроса.
Укажите явное значение User-Agent, например:
User-Agent:Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
Попросили - решил:
1. Кривизна адреса https://www.forexfactory.com/здесь невидимый символ в UTF-8 кодировке
Переубедитесь, что у вас там нет невидимых символов, как %E2%80%8C
2. Сайт https://www.forexfactory.com валидирует User-Agent значение для параметров HTTP запроса.
Укажите явное значение User-Agent, например:
User-Agent:Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
Спасибо, но у меня не выходит. Как входные WebRequest должны выглядеть?
Спасибо, но у меня не выходит. Как входные WebRequest должны выглядеть?
Ни чем не отличаясь от документации.
{
char data[];
char result[];
string result_headers;
string headers = "User-Agent:Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36";
string url="https://www.forexfactory.com";
int timeout=20000;
WebRequest("GET", url, headers, timeout, data, result, result_headers);
}
И опережая ваше очередное "не работает",
пожалуйста, поправьте название сайта из списка разрешенных url именно на https://www.forexfactory.com
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Не могу скачать страницу с forexfactory.com, причем с других сайтов страницы качаются.
Написал вот такой простой скрипт для отладки
{
//---
string sUrlF;
//sUrlF = "https://www.mql5.com/";
sUrlF = "https://www.forexfactory.com/";
//sUrlF = "https://www.dailyfx.com/";
//sUrlF = "https://ru.investing.com/";
string cookie=NULL, headers = NULL, res_headers;
char post[],result[];
int timeout=5000;
ResetLastError();
int res = WebRequest("GET",sUrlF,cookie,NULL,timeout,post,0,result,res_headers);
int Werr = GetLastError();
Print(sUrlF);
Print("Result downloading res= ", res, " Werr= ", Werr);
Print("res_headers= ", res_headers);
}
После выполнения получаю ошибку
Если подставить ссылку например www.dailyfx.com то все работает
Сайты в настройках терминала для доступа прописал
Подскажите плиз в чем проблема?