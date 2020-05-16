WebRequest не скачивает с forexfactory com - страница 6

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Vitaly Muzichenko:

А указать конкретный адрес, чтоб шёл прямо по ссылке?


Там сложно сразу понять куда запрос переправляется, потому что это происходит во время авторизации.

Это ситуация

Moved Permanently

https://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP_301
 
Renat Fatkhullin:

Возможно, ловят по специфическим заголовкам

Столкнулся с той же проблемой при работе с Cryptopia. Сначала ошибка возникала очень редко. Через некоторое время она стала возникать при каждом запросе.

Пробовал долбить тем же запросом из браузера - всё приходит. При рассмотрении обмена с сервером выяснилась интересная вещь:

Обмен с сервером

Когда сервер начинает отдавать данные, клиент вдруг принимает решение закрыть соединение (секунда 14.873545), затем уже конкретно рвёт (секунда 14.874987). Хотя, как видно из обмена, данные от сервера пришли. Более того, вовремя (через 1.6 секунды, а таймаут в WebRequest установлен 5 секунд).

Система:

hardware

Возможно, эта мелочь сможет пролить свет на появление ошибки 5203? Хотелось бы в полной мене использовать встроенный WebRequest и уйти от dll.

 

Здравствуйте, есть проблема загрузки данных с сайта форекс фактори в момент публикации, на сайте присутствует такая кнопка рис.1 при нажатии на её данные становятся  видны на странице


При загрузке советником данных с сайта в момент публикации  видим что данные скрыты той кнопкой, кнопка подчёркнута рис.2

2

Кнопка исчезает на сайте через 2 минуты и данные загружает советник успешно

3

Как обойти эту кнопку и скачать текущие данные в момент публикации? 

 
Serhii Shevchuk:

Столкнулся с той же проблемой при работе с Cryptopia. 

То же самое на binance

 

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Проблемы с подключением по WebRequest после перехода на https

Renat Fatkhullin, 2018.03.28 01:54

Пофиксили. Будет доступно в ближайшей бете на этой неделе.

Проблема была в старых операционках типа Windows 7, которые по умолчанию в WinHTTP не поддерживают новые TLS 1.2/TLS 1.3 протоколы, которые стали требовать некоторые сайты.

Надо было их явно включать при создании соединения.


 
Для MT5 и MT4 пофиксили?
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