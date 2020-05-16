WebRequest не скачивает с forexfactory com - страница 4
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можно скачивать сайт и на php. Точнее делаешь страницу на php и открываешь ее в браузере. в Браузере назначаешь нужную папку загрузки.
Вообще когда это было интересно. Разобрался за полчаса.
как то так вообщем
Тема не закрыта, проблемы со скачиванием есть у одних пользователей и нет у других.
Тестовый скрипт, пробует качать двумя способами Webreequest. Один из способов имеет два варианта "headers заголовки" закачки.
Если я запускаю скрипт у себя то получаю красивый лог
А вот один из пользователей запускает у себя и получает каку...
0 14:17:10.948 Script WebReq_08 EURUSD,H1: loaded successfully
0 14:17:10.968 WebReq_08 EURUSD,H1: initialized
0 14:17:10.968 WebReq_08 EURUSD,H1: https://www.forexfactory.com/calendar.php?week=nov1.2015
0 14:17:10.968 WebReq_08 EURUSD,H1: =====================================
0 14:17:11.708 WebReq_08 EURUSD,H1: ---- WebRequest("GET",url,reqheaders,timeout,post,result,result_headers) ----
0 14:17:11.708 WebReq_08 EURUSD,H1: res= -1 Werr= 5203
0 14:17:11.708 WebReq_08 EURUSD,H1: reqheaders= User-Agent: Mozilla/4.0
0 14:17:11.708 WebReq_08 EURUSD,H1: result_headers=
0 14:17:11.708 WebReq_08 EURUSD,H1: StringLen(web_down)= 27
0 14:17:11.708 WebReq_08 EURUSD,H1: send request failed [12175]
0 14:17:12.411 WebReq_08 EURUSD,H1: ---- WebRequest("GET",url,reqheaders,timeout,post,result,result_headers) ----
0 14:17:12.411 WebReq_08 EURUSD,H1: res= -1 Werr= 5203
0 14:17:12.411 WebReq_08 EURUSD,H1: reqheaders= User-Agent: Mozilla/4.0
0 14:17:12.411 WebReq_08 EURUSD,H1: result_headers=
0 14:17:12.411 WebReq_08 EURUSD,H1: StringLen(web_down)= 27
0 14:17:12.411 WebReq_08 EURUSD,H1: send request failed [12175]
0 14:17:13.102 WebReq_08 EURUSD,H1: ---- WebRequest("GET",url,reqheaders,timeout,post,result,result_headers) ----
0 14:17:13.102 WebReq_08 EURUSD,H1: res= -1 Werr= 5203
0 14:17:13.102 WebReq_08 EURUSD,H1: reqheaders= User-Agent: Mozilla/4.0
0 14:17:13.102 WebReq_08 EURUSD,H1: result_headers=
0 14:17:13.102 WebReq_08 EURUSD,H1: StringLen(web_down)= 27
0 14:17:13.102 WebReq_08 EURUSD,H1: send request failed [12175]
0 14:17:13.102 WebReq_08 EURUSD,H1: =====================================
0 14:17:13.789 WebReq_08 EURUSD,H1: ---- WebRequest("GET",url,reqheaders,timeout,post,result,result_headers) ----
0 14:17:13.789 WebReq_08 EURUSD,H1: res= -1 Werr= 5203
0 14:17:13.789 WebReq_08 EURUSD,H1: reqheaders= User-Agent:Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
0 14:17:13.789 WebReq_08 EURUSD,H1: result_headers=
0 14:17:13.789 WebReq_08 EURUSD,H1: StringLen(web_down)= 27
0 14:17:13.789 WebReq_08 EURUSD,H1: send request failed [12175]
0 14:17:14.479 WebReq_08 EURUSD,H1: ---- WebRequest("GET",url,reqheaders,timeout,post,result,result_headers) ----
0 14:17:14.479 WebReq_08 EURUSD,H1: res= -1 Werr= 5203
0 14:17:14.479 WebReq_08 EURUSD,H1: reqheaders= User-Agent:Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
0 14:17:14.479 WebReq_08 EURUSD,H1: result_headers=
0 14:17:14.479 WebReq_08 EURUSD,H1: StringLen(web_down)= 27
0 14:17:14.479 WebReq_08 EURUSD,H1: send request failed [12175]
0 14:17:15.205 WebReq_08 EURUSD,H1: ---- WebRequest("GET",url,reqheaders,timeout,post,result,result_headers) ----
0 14:17:15.205 WebReq_08 EURUSD,H1: res= -1 Werr= 5203
0 14:17:15.205 WebReq_08 EURUSD,H1: reqheaders= User-Agent:Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
0 14:17:15.205 WebReq_08 EURUSD,H1: result_headers=
0 14:17:15.205 WebReq_08 EURUSD,H1: StringLen(web_down)= 27
0 14:17:15.205 WebReq_08 EURUSD,H1: send request failed [12175]
0 14:17:15.205 WebReq_08 EURUSD,H1: =====================================
0 14:17:15.886 WebReq_08 EURUSD,H1: ---- WebRequest("GET", url, cookie, NULL, timeout, post, 0, result, result_headers); ----
0 14:17:15.886 WebReq_08 EURUSD,H1: res= -1 Werr= 5203
0 14:17:15.886 WebReq_08 EURUSD,H1: result_headers=
0 14:17:15.886 WebReq_08 EURUSD,H1: StringLen(web_down)= 27
0 14:17:15.886 WebReq_08 EURUSD,H1: send request failed [12175]
0 14:17:16.575 WebReq_08 EURUSD,H1: ---- WebRequest("GET", url, cookie, NULL, timeout, post, 0, result, result_headers); ----
0 14:17:16.576 WebReq_08 EURUSD,H1: res= -1 Werr= 5203
0 14:17:16.576 WebReq_08 EURUSD,H1: result_headers=
0 14:17:16.576 WebReq_08 EURUSD,H1: StringLen(web_down)= 27
0 14:17:16.576 WebReq_08 EURUSD,H1: send request failed [12175]
0 14:17:17.292 WebReq_08 EURUSD,H1: ---- WebRequest("GET", url, cookie, NULL, timeout, post, 0, result, result_headers); ----
0 14:17:17.292 WebReq_08 EURUSD,H1: res= -1 Werr= 5203
0 14:17:17.292 WebReq_08 EURUSD,H1: result_headers=
0 14:17:17.292 WebReq_08 EURUSD,H1: StringLen(web_down)= 27
0 14:17:17.292 WebReq_08 EURUSD,H1: send request failed [12175]
0 14:17:17.292 WebReq_08 EURUSD,H1: uninit reason 0
0 14:17:17.297 Script WebReq_08 EURUSD,H1: removed
Как видно сайт отвечает
send request failed [12175]
и почему?
Сайт в разрешенных адресах есть.
Причем если этот же пользователь запускает качалку без Webrequest (на #import "wininet.dll"... ), то страницы сайта скачиваются отлично.
В чем может быть проблема?
Человек по имени har Dubadzelau https://www.mql5.com/ru/users/sniki проделал интересные эксперименты, за что честь ему и хвала.
Цитата:
"
WebRequest перестал работать именно с сайтом forexfactory где-то в апреле этого года и пришлось помучатся чтобы узнать в чем дело
Итак... использую советники для работы forexfactory с 2014 года и все установлены на vps серверах, в прошлом(2016) году forexfactory менял теги, это все быстро подстраивается - пару строк кода и все исправлено,
но forexfactory на это не успокоились и продолжали "совершенствовать" свой сайт создавая дополнительные задания для настойчивых программистов,
и вот где-то в апреле текущего года, советник работает, работает и бац... перестал...
ошибка в результате запроса 5203 и все...
как обычно, сразу своим знакомым меседж в скайп, - "Будьте внимательны, новости не обрабатываются, возможно опять изменения на форексфактори",
и мне посыпались ответы, - "У нас все работает!!!",
я вот блин, я что какой-то особенный? На vps ни на одном не работает, на домашнем компе тоже.
первое конечно проверил открытие страниц в браузерах - там ве ок, - открываются,
успел откатить один из терминалов на пару билдов назад, - не помогло,
и тут мне приходит сообщение еще от одного моего товарища - "У меня тоже не работает!!!",
я даже обрадовался, что не я один такой, но не на долго, - проблема не решалась.
Пришлось переделать по старому запросы через win api (wininet.dll),
и как не странно, но здесь вне нормально, данные при обращении к тому же сайту нормально получаются, ни каких ошибок.
Все быстренько меняю, советников запускаю, но пытливый ум не успокаивается, в чем же дело?
и вот итог:
- WebRequest не работает с forexfactory на операционках Windows 7 prof SP1, Windows Server 2008 R2
- WebRequest нормально работает с forexfactory под Windows 8.1
- WebRequest нормально работает с любыми другими новостными сайтами Investing, myfxbook под любой операционисткой.
P.s.
Если все таки кто-нибудь найдет способ как из под 7-ки получать данные с forexfactory через WebRequest или любым другим способом без использования dll - дайте знать.
"
Ну один пользователь подтвердил, что у него Windows 7 и не качает.
И еще прислали картинку ОС в которой тестовый скрипт не работает. Не знаю что за версия ОС.
еще проверенно под Windows 10
WebRequest работает нормально
Windows 7 64 bit UAC on
2017.07.16 23:41:49.332 WebReq_08 GOLD,M1: uninit reason 0
2017.07.16 23:41:49.332 WebReq_08 GOLD,M1: send request failed [12175]
2017.07.16 23:41:49.332 WebReq_08 GOLD,M1: StringLen(web_down)= 27
2017.07.16 23:41:49.332 WebReq_08 GOLD,M1: result_headers=
2017.07.16 23:41:49.332 WebReq_08 GOLD,M1: res= -1 Werr= 5203
2017.07.16 23:41:49.332 WebReq_08 GOLD,M1: ---- WebRequest("GET", url, cookie, NULL, timeout, post, 0, result, result_headers); ----
2017.07.16 23:41:48.398 WebReq_08 GOLD,M1: send request failed [12175]
2017.07.16 23:41:48.398 WebReq_08 GOLD,M1: StringLen(web_down)= 27
2017.07.16 23:41:48.398 WebReq_08 GOLD,M1: result_headers=
2017.07.16 23:41:48.398 WebReq_08 GOLD,M1: res= -1 Werr= 5203
2017.07.16 23:41:48.398 WebReq_08 GOLD,M1: ---- WebRequest("GET", url, cookie, NULL, timeout, post, 0, result, result_headers); ----
2017.07.16 23:41:47.451 WebReq_08 GOLD,M1: send request failed [12175]
2017.07.16 23:41:47.451 WebReq_08 GOLD,M1: StringLen(web_down)= 27
2017.07.16 23:41:47.451 WebReq_08 GOLD,M1: result_headers=
2017.07.16 23:41:47.451 WebReq_08 GOLD,M1: res= -1 Werr= 5203
2017.07.16 23:41:47.451 WebReq_08 GOLD,M1: ---- WebRequest("GET", url, cookie, NULL, timeout, post, 0, result, result_headers); ----
2017.07.16 23:41:46.501 WebReq_08 GOLD,M1: =====================================
2017.07.16 23:41:46.501 WebReq_08 GOLD,M1: send request failed [12175]
2017.07.16 23:41:46.501 WebReq_08 GOLD,M1: StringLen(web_down)= 27
2017.07.16 23:41:46.501 WebReq_08 GOLD,M1: result_headers=
2017.07.16 23:41:46.501 WebReq_08 GOLD,M1: reqheaders= User-Agent:Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
2017.07.16 23:41:46.501 WebReq_08 GOLD,M1: res= -1 Werr= 5203
2017.07.16 23:41:46.501 WebReq_08 GOLD,M1: ---- WebRequest("GET",url,reqheaders,timeout,post,result,result_headers) ----
2017.07.16 23:41:45.555 WebReq_08 GOLD,M1: send request failed [12175]
2017.07.16 23:41:45.555 WebReq_08 GOLD,M1: StringLen(web_down)= 27
2017.07.16 23:41:45.555 WebReq_08 GOLD,M1: result_headers=
2017.07.16 23:41:45.555 WebReq_08 GOLD,M1: reqheaders= User-Agent:Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
2017.07.16 23:41:45.555 WebReq_08 GOLD,M1: res= -1 Werr= 5203
2017.07.16 23:41:45.555 WebReq_08 GOLD,M1: ---- WebRequest("GET",url,reqheaders,timeout,post,result,result_headers) ----
2017.07.16 23:41:44.597 WebReq_08 GOLD,M1: send request failed [12175]
2017.07.16 23:41:44.597 WebReq_08 GOLD,M1: StringLen(web_down)= 27
2017.07.16 23:41:44.597 WebReq_08 GOLD,M1: result_headers=
2017.07.16 23:41:44.597 WebReq_08 GOLD,M1: reqheaders= User-Agent:Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
2017.07.16 23:41:44.597 WebReq_08 GOLD,M1: res= -1 Werr= 5203
2017.07.16 23:41:44.597 WebReq_08 GOLD,M1: ---- WebRequest("GET",url,reqheaders,timeout,post,result,result_headers) ----
2017.07.16 23:41:43.647 WebReq_08 GOLD,M1: =====================================
2017.07.16 23:41:43.647 WebReq_08 GOLD,M1: send request failed [12175]
2017.07.16 23:41:43.647 WebReq_08 GOLD,M1: StringLen(web_down)= 27
2017.07.16 23:41:43.647 WebReq_08 GOLD,M1: result_headers=
2017.07.16 23:41:43.647 WebReq_08 GOLD,M1: reqheaders= User-Agent: Mozilla/4.0
2017.07.16 23:41:43.647 WebReq_08 GOLD,M1: res= -1 Werr= 5203
2017.07.16 23:41:43.647 WebReq_08 GOLD,M1: ---- WebRequest("GET",url,reqheaders,timeout,post,result,result_headers) ----
2017.07.16 23:41:42.709 WebReq_08 GOLD,M1: send request failed [12175]
2017.07.16 23:41:42.709 WebReq_08 GOLD,M1: StringLen(web_down)= 27
2017.07.16 23:41:42.709 WebReq_08 GOLD,M1: result_headers=
2017.07.16 23:41:42.709 WebReq_08 GOLD,M1: reqheaders= User-Agent: Mozilla/4.0
2017.07.16 23:41:42.709 WebReq_08 GOLD,M1: res= -1 Werr= 5203
2017.07.16 23:41:42.709 WebReq_08 GOLD,M1: ---- WebRequest("GET",url,reqheaders,timeout,post,result,result_headers) ----
2017.07.16 23:41:41.763 WebReq_08 GOLD,M1: send request failed [12175]
2017.07.16 23:41:41.763 WebReq_08 GOLD,M1: StringLen(web_down)= 27
2017.07.16 23:41:41.763 WebReq_08 GOLD,M1: result_headers=
2017.07.16 23:41:41.763 WebReq_08 GOLD,M1: reqheaders= User-Agent: Mozilla/4.0
2017.07.16 23:41:41.763 WebReq_08 GOLD,M1: res= -1 Werr= 5203
2017.07.16 23:41:41.763 WebReq_08 GOLD,M1: ---- WebRequest("GET",url,reqheaders,timeout,post,result,result_headers) ----
2017.07.16 23:41:40.749 WebReq_08 GOLD,M1: =====================================
2017.07.16 23:41:40.749 WebReq_08 GOLD,M1: https://www.forexfactory.com/calendar.php?week=nov1.2015
2017.07.16 23:41:40.749 WebReq_08 GOLD,M1: initialized
У меня скрипт из #32 выдает в Windows 10:
То есть, работает и данные получает. В коде WebRequest нет ничего особенного и тем более каких-либо условий или блокировок. Используется штатная WinHHTP библиотека операционки.
Вполне возможно что тех, у кого не работает, банально заблокировали. Мало какой сайт позволит заниматься постоянным парсингом своих данных. Мы тоже блокируем тех, кто постоянно сканит наш сайт.