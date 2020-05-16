WebRequest не скачивает с forexfactory com - страница 4

Новый комментарий
 

можно скачивать сайт и на php. Точнее делаешь страницу на php и открываешь ее в браузере. в Браузере назначаешь нужную папку загрузки.


 Вообще когда это было интересно. Разобрался за полчаса. 

var links = ['url1', 'url2', 'url3'];

setTimeout(function () {

        for (var i = 0; i < links.length; i++) {

                window.open(links[i],'_blank');

        }

}, 60000);

как то так вообщем 

 

Тема не закрыта, проблемы со скачиванием есть у одних пользователей и нет у других.

Тестовый скрипт, пробует качать двумя способами Webreequest. Один из способов имеет два варианта  "headers заголовки" закачки.

void OnStart()
  {
//---
   string cookie=NULL, result_headers, web_down;
   string reqheaders;
   char post[],result[];
   int res;
   string url;
   int timeout=30000;
   int cc;

   url="https://www.forexfactory.com/calendar.php?week=nov1.2015";
   
   Print(url);
   
   
   
   //======================================
   
   Print("=====================================");
   
   reqheaders="User-Agent: Mozilla/4.0\r\n";
      
   
   for(cc = 0; cc < 3; cc++)
   {
      ResetLastError();
      
      res=WebRequest("GET", url, reqheaders, timeout, post, result, result_headers);
      
      int Werr = GetLastError();
         
      Print("---- WebRequest(\"GET\",url,reqheaders,timeout,post,result,result_headers) ----");
      
      Print("res= ", res, "   Werr= ", Werr);
         
      Print("reqheaders= ", reqheaders);
      
      Print("result_headers= ", result_headers);
      
      web_down = CharArrayToString(result, 0, -1);
      
      Print("StringLen(web_down)= ", StringLen(web_down) );
      
      if(StringLen(web_down) > 700)
         Print(StringSubstr(web_down, StringFind(web_down, "Daylight Saving Time Shift", 0)- 645, 150 ) );
      else
         Print(web_down);
      
      if(res > -1) break;
   } 
  
   
   
   
   Print("=====================================");
   
   reqheaders = "User-Agent:Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36";
      
   
   for(cc = 0; cc < 3; cc++)
   {
      ResetLastError();
      
      res=WebRequest("GET", url, reqheaders, timeout, post, result, result_headers);
      
      int Werr = GetLastError();
         
      Print("---- WebRequest(\"GET\",url,reqheaders,timeout,post,result,result_headers) ----");
      
      Print("res= ", res, "   Werr= ", Werr);
         
      Print("reqheaders= ", reqheaders);
      
      Print("result_headers= ", result_headers);
      
      web_down = CharArrayToString(result, 0, -1);
      
      Print("StringLen(web_down)= ", StringLen(web_down) );
      
      if(StringLen(web_down) > 700)
         Print(StringSubstr(web_down, StringFind(web_down, "Daylight Saving Time Shift", 0)- 645, 150 ) );
      else
         Print(web_down);
      
      if(res > -1) break;
   } 
   
  
   Print("=====================================");
   
   //reqheaders = "User-Agent:Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36";
      
   cookie= "fftimezoneoffset=0; ffdstonoff=0; fftimezoneoffset=0; fftimeformat=0; ffverifytimes=1"; // true
   
   for(cc = 0; cc < 3; cc++)
   {
      ResetLastError();
      
      //res=WebRequest("GET", url, reqheaders, timeout, post, result, result_headers);
      
      res = WebRequest("GET", url, cookie, NULL, timeout, post, 0, result, result_headers);
      
      int Werr = GetLastError();
         
      Print("---- WebRequest(\"GET\", url, cookie, NULL, timeout, post, 0, result, result_headers); ----");
      
      Print("res= ", res, "   Werr= ", Werr);
         
      //Print("reqheaders= ", reqheaders);
      
      Print("result_headers= ", result_headers);
      
      web_down = CharArrayToString(result, 0, -1);
      
      Print("StringLen(web_down)= ", StringLen(web_down) );
      
      if(StringLen(web_down) > 700)
         Print(StringSubstr(web_down, StringFind(web_down, "Daylight Saving Time Shift", 0)- 645, 150 ) );
      else
         Print(web_down);
      
      if(res > -1) break;
   } 
  
  
  }
Файлы:
WebReq_08.mq4  5 kb
 

Если я запускаю скрипт у себя то получаю красивый лог



 

А вот один из пользователей запускает у себя и получает каку...

0 14:17:10.948 Script WebReq_08 EURUSD,H1: loaded successfully

0 14:17:10.968 WebReq_08 EURUSD,H1: initialized

0 14:17:10.968 WebReq_08 EURUSD,H1: https://www.forexfactory.com/calendar.php?week=nov1.2015

0 14:17:10.968 WebReq_08 EURUSD,H1: =====================================

0 14:17:11.708 WebReq_08 EURUSD,H1: ---- WebRequest("GET",url,reqheaders,timeout,post,result,result_headers) ----

0 14:17:11.708 WebReq_08 EURUSD,H1: res= -1   Werr= 5203

0 14:17:11.708 WebReq_08 EURUSD,H1: reqheaders= User-Agent: Mozilla/4.0


0 14:17:11.708 WebReq_08 EURUSD,H1: result_headers= 

0 14:17:11.708 WebReq_08 EURUSD,H1: StringLen(web_down)= 27

0 14:17:11.708 WebReq_08 EURUSD,H1: send request failed [12175]

0 14:17:12.411 WebReq_08 EURUSD,H1: ---- WebRequest("GET",url,reqheaders,timeout,post,result,result_headers) ----

0 14:17:12.411 WebReq_08 EURUSD,H1: res= -1   Werr= 5203

0 14:17:12.411 WebReq_08 EURUSD,H1: reqheaders= User-Agent: Mozilla/4.0


0 14:17:12.411 WebReq_08 EURUSD,H1: result_headers= 

0 14:17:12.411 WebReq_08 EURUSD,H1: StringLen(web_down)= 27

0 14:17:12.411 WebReq_08 EURUSD,H1: send request failed [12175]

0 14:17:13.102 WebReq_08 EURUSD,H1: ---- WebRequest("GET",url,reqheaders,timeout,post,result,result_headers) ----

0 14:17:13.102 WebReq_08 EURUSD,H1: res= -1   Werr= 5203

0 14:17:13.102 WebReq_08 EURUSD,H1: reqheaders= User-Agent: Mozilla/4.0


0 14:17:13.102 WebReq_08 EURUSD,H1: result_headers= 

0 14:17:13.102 WebReq_08 EURUSD,H1: StringLen(web_down)= 27

0 14:17:13.102 WebReq_08 EURUSD,H1: send request failed [12175]

0 14:17:13.102 WebReq_08 EURUSD,H1: =====================================

0 14:17:13.789 WebReq_08 EURUSD,H1: ---- WebRequest("GET",url,reqheaders,timeout,post,result,result_headers) ----

0 14:17:13.789 WebReq_08 EURUSD,H1: res= -1   Werr= 5203

0 14:17:13.789 WebReq_08 EURUSD,H1: reqheaders= User-Agent:Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36

0 14:17:13.789 WebReq_08 EURUSD,H1: result_headers= 

0 14:17:13.789 WebReq_08 EURUSD,H1: StringLen(web_down)= 27

0 14:17:13.789 WebReq_08 EURUSD,H1: send request failed [12175]

0 14:17:14.479 WebReq_08 EURUSD,H1: ---- WebRequest("GET",url,reqheaders,timeout,post,result,result_headers) ----

0 14:17:14.479 WebReq_08 EURUSD,H1: res= -1   Werr= 5203

0 14:17:14.479 WebReq_08 EURUSD,H1: reqheaders= User-Agent:Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36

0 14:17:14.479 WebReq_08 EURUSD,H1: result_headers= 

0 14:17:14.479 WebReq_08 EURUSD,H1: StringLen(web_down)= 27

0 14:17:14.479 WebReq_08 EURUSD,H1: send request failed [12175]

0 14:17:15.205 WebReq_08 EURUSD,H1: ---- WebRequest("GET",url,reqheaders,timeout,post,result,result_headers) ----

0 14:17:15.205 WebReq_08 EURUSD,H1: res= -1   Werr= 5203

0 14:17:15.205 WebReq_08 EURUSD,H1: reqheaders= User-Agent:Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36

0 14:17:15.205 WebReq_08 EURUSD,H1: result_headers= 

0 14:17:15.205 WebReq_08 EURUSD,H1: StringLen(web_down)= 27

0 14:17:15.205 WebReq_08 EURUSD,H1: send request failed [12175]

0 14:17:15.205 WebReq_08 EURUSD,H1: =====================================

0 14:17:15.886 WebReq_08 EURUSD,H1: ---- WebRequest("GET", url, cookie, NULL, timeout, post, 0, result, result_headers); ----

0 14:17:15.886 WebReq_08 EURUSD,H1: res= -1   Werr= 5203

0 14:17:15.886 WebReq_08 EURUSD,H1: result_headers= 

0 14:17:15.886 WebReq_08 EURUSD,H1: StringLen(web_down)= 27

0 14:17:15.886 WebReq_08 EURUSD,H1: send request failed [12175]

0 14:17:16.575 WebReq_08 EURUSD,H1: ---- WebRequest("GET", url, cookie, NULL, timeout, post, 0, result, result_headers); ----

0 14:17:16.576 WebReq_08 EURUSD,H1: res= -1   Werr= 5203

0 14:17:16.576 WebReq_08 EURUSD,H1: result_headers= 

0 14:17:16.576 WebReq_08 EURUSD,H1: StringLen(web_down)= 27

0 14:17:16.576 WebReq_08 EURUSD,H1: send request failed [12175]

0 14:17:17.292 WebReq_08 EURUSD,H1: ---- WebRequest("GET", url, cookie, NULL, timeout, post, 0, result, result_headers); ----

0 14:17:17.292 WebReq_08 EURUSD,H1: res= -1   Werr= 5203

0 14:17:17.292 WebReq_08 EURUSD,H1: result_headers= 

0 14:17:17.292 WebReq_08 EURUSD,H1: StringLen(web_down)= 27

0 14:17:17.292 WebReq_08 EURUSD,H1: send request failed [12175]

0 14:17:17.292 WebReq_08 EURUSD,H1: uninit reason 0

0 14:17:17.297 Script WebReq_08 EURUSD,H1: removed

 

Как видно сайт отвечает

send request failed [12175]

и почему?

Сайт в разрешенных адресах есть.


Причем если этот же пользователь запускает качалку без Webrequest (на    #import "wininet.dll"... ), то страницы сайта скачиваются отлично.


В чем может быть проблема?

 

Человек по имени har Dubadzelau https://www.mql5.com/ru/users/sniki  проделал интересные эксперименты, за что честь ему и хвала.

Цитата:

"

WebRequest  перестал работать именно с сайтом forexfactory где-то в апреле этого года и пришлось помучатся чтобы узнать в чем дело

Итак... использую советники для работы forexfactory  с 2014 года и все установлены на vps серверах, в прошлом(2016) году forexfactory  менял теги, это все быстро подстраивается - пару строк кода и все исправлено, 

но forexfactory на  это не успокоились и продолжали "совершенствовать" свой сайт создавая дополнительные задания для настойчивых программистов,

и вот где-то в апреле текущего года, советник работает, работает и бац... перестал...

ошибка в результате запроса 5203 и все...

как обычно, сразу своим знакомым меседж в скайп, - "Будьте внимательны, новости не обрабатываются, возможно опять изменения на форексфактори",

и мне посыпались ответы, - "У нас все работает!!!",

я вот блин, я что какой-то особенный? На vps ни на одном не работает, на домашнем компе тоже.

первое конечно проверил открытие страниц в браузерах - там ве ок, - открываются,

успел откатить один из терминалов на пару билдов назад, - не помогло,

и тут мне приходит сообщение еще от одного моего товарища - "У меня тоже не работает!!!",

я даже обрадовался, что не я один такой, но не на долго, - проблема не решалась.

Пришлось переделать по старому запросы через  win api (wininet.dll), 

и как не странно, но здесь вне нормально, данные при обращении к тому же сайту нормально получаются, ни каких ошибок.


Все быстренько меняю, советников запускаю, но пытливый ум не успокаивается, в чем же дело?


и вот итог:

- WebRequest  не работает  с forexfactory на операционках Windows 7 prof SP1, Windows Server 2008 R2

- WebRequest нормально работает  с forexfactory под Windows 8.1

- WebRequest  нормально работает с любыми другими новостными сайтами Investing, myfxbook под любой операционисткой.


P.s.

Если все таки кто-нибудь найдет способ как из под  7-ки получать данные с forexfactory через WebRequest или любым другим способом без использования dll - дайте знать.

"

Ihar Dubadzelau
Ihar Dubadzelau
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 

Ну один пользователь подтвердил, что у него Windows 7 и не качает.

И еще прислали картинку ОС в которой  тестовый скрипт  не работает. Не знаю что за версия ОС.



 

еще проверенно под Windows 10 

WebRequest  работает  нормально 

 

Windows 7 64 bit UAC on

2017.07.16 23:41:49.332 WebReq_08 GOLD,M1: uninit reason 0

2017.07.16 23:41:49.332 WebReq_08 GOLD,M1: send request failed [12175]

2017.07.16 23:41:49.332 WebReq_08 GOLD,M1: StringLen(web_down)= 27

2017.07.16 23:41:49.332 WebReq_08 GOLD,M1: result_headers= 

2017.07.16 23:41:49.332 WebReq_08 GOLD,M1: res= -1   Werr= 5203

2017.07.16 23:41:49.332 WebReq_08 GOLD,M1: ---- WebRequest("GET", url, cookie, NULL, timeout, post, 0, result, result_headers); ----

2017.07.16 23:41:48.398 WebReq_08 GOLD,M1: send request failed [12175]

2017.07.16 23:41:48.398 WebReq_08 GOLD,M1: StringLen(web_down)= 27

2017.07.16 23:41:48.398 WebReq_08 GOLD,M1: result_headers= 

2017.07.16 23:41:48.398 WebReq_08 GOLD,M1: res= -1   Werr= 5203

2017.07.16 23:41:48.398 WebReq_08 GOLD,M1: ---- WebRequest("GET", url, cookie, NULL, timeout, post, 0, result, result_headers); ----

2017.07.16 23:41:47.451 WebReq_08 GOLD,M1: send request failed [12175]

2017.07.16 23:41:47.451 WebReq_08 GOLD,M1: StringLen(web_down)= 27

2017.07.16 23:41:47.451 WebReq_08 GOLD,M1: result_headers= 

2017.07.16 23:41:47.451 WebReq_08 GOLD,M1: res= -1   Werr= 5203

2017.07.16 23:41:47.451 WebReq_08 GOLD,M1: ---- WebRequest("GET", url, cookie, NULL, timeout, post, 0, result, result_headers); ----

2017.07.16 23:41:46.501 WebReq_08 GOLD,M1: =====================================

2017.07.16 23:41:46.501 WebReq_08 GOLD,M1: send request failed [12175]

2017.07.16 23:41:46.501 WebReq_08 GOLD,M1: StringLen(web_down)= 27

2017.07.16 23:41:46.501 WebReq_08 GOLD,M1: result_headers= 

2017.07.16 23:41:46.501 WebReq_08 GOLD,M1: reqheaders= User-Agent:Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36

2017.07.16 23:41:46.501 WebReq_08 GOLD,M1: res= -1   Werr= 5203

2017.07.16 23:41:46.501 WebReq_08 GOLD,M1: ---- WebRequest("GET",url,reqheaders,timeout,post,result,result_headers) ----

2017.07.16 23:41:45.555 WebReq_08 GOLD,M1: send request failed [12175]

2017.07.16 23:41:45.555 WebReq_08 GOLD,M1: StringLen(web_down)= 27

2017.07.16 23:41:45.555 WebReq_08 GOLD,M1: result_headers= 

2017.07.16 23:41:45.555 WebReq_08 GOLD,M1: reqheaders= User-Agent:Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36

2017.07.16 23:41:45.555 WebReq_08 GOLD,M1: res= -1   Werr= 5203

2017.07.16 23:41:45.555 WebReq_08 GOLD,M1: ---- WebRequest("GET",url,reqheaders,timeout,post,result,result_headers) ----

2017.07.16 23:41:44.597 WebReq_08 GOLD,M1: send request failed [12175]

2017.07.16 23:41:44.597 WebReq_08 GOLD,M1: StringLen(web_down)= 27

2017.07.16 23:41:44.597 WebReq_08 GOLD,M1: result_headers= 

2017.07.16 23:41:44.597 WebReq_08 GOLD,M1: reqheaders= User-Agent:Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36

2017.07.16 23:41:44.597 WebReq_08 GOLD,M1: res= -1   Werr= 5203

2017.07.16 23:41:44.597 WebReq_08 GOLD,M1: ---- WebRequest("GET",url,reqheaders,timeout,post,result,result_headers) ----

2017.07.16 23:41:43.647 WebReq_08 GOLD,M1: =====================================

2017.07.16 23:41:43.647 WebReq_08 GOLD,M1: send request failed [12175]

2017.07.16 23:41:43.647 WebReq_08 GOLD,M1: StringLen(web_down)= 27

2017.07.16 23:41:43.647 WebReq_08 GOLD,M1: result_headers= 

2017.07.16 23:41:43.647 WebReq_08 GOLD,M1: reqheaders= User-Agent: Mozilla/4.0


2017.07.16 23:41:43.647 WebReq_08 GOLD,M1: res= -1   Werr= 5203

2017.07.16 23:41:43.647 WebReq_08 GOLD,M1: ---- WebRequest("GET",url,reqheaders,timeout,post,result,result_headers) ----

2017.07.16 23:41:42.709 WebReq_08 GOLD,M1: send request failed [12175]

2017.07.16 23:41:42.709 WebReq_08 GOLD,M1: StringLen(web_down)= 27

2017.07.16 23:41:42.709 WebReq_08 GOLD,M1: result_headers= 

2017.07.16 23:41:42.709 WebReq_08 GOLD,M1: reqheaders= User-Agent: Mozilla/4.0


2017.07.16 23:41:42.709 WebReq_08 GOLD,M1: res= -1   Werr= 5203

2017.07.16 23:41:42.709 WebReq_08 GOLD,M1: ---- WebRequest("GET",url,reqheaders,timeout,post,result,result_headers) ----

2017.07.16 23:41:41.763 WebReq_08 GOLD,M1: send request failed [12175]

2017.07.16 23:41:41.763 WebReq_08 GOLD,M1: StringLen(web_down)= 27

2017.07.16 23:41:41.763 WebReq_08 GOLD,M1: result_headers= 

2017.07.16 23:41:41.763 WebReq_08 GOLD,M1: reqheaders= User-Agent: Mozilla/4.0


2017.07.16 23:41:41.763 WebReq_08 GOLD,M1: res= -1   Werr= 5203

2017.07.16 23:41:41.763 WebReq_08 GOLD,M1: ---- WebRequest("GET",url,reqheaders,timeout,post,result,result_headers) ----

2017.07.16 23:41:40.749 WebReq_08 GOLD,M1: =====================================

2017.07.16 23:41:40.749 WebReq_08 GOLD,M1: https://www.forexfactory.com/calendar.php?week=nov1.2015

2017.07.16 23:41:40.749 WebReq_08 GOLD,M1: initialized


 

У меня скрипт из #32 выдает в Windows 10:

2017.07.16 23:48:20.632 Script WebReq_08 GBPUSD,M1: removed
2017.07.16 23:48:20.627 WebReq_08 GBPUSD,M1: uninit reason 0
2017.07.16 23:48:20.627 WebReq_08 GBPUSD,M1:  calendar__date date"></td> <td class="calendar__cell calendar__time time">7:00am</td> <td class="calendar__cell calendar__currency currency">CAD</td>
2017.07.16 23:48:20.627 WebReq_08 GBPUSD,M1: StringLen(web_down)= 321640
2017.07.16 23:48:20.626 WebReq_08 GBPUSD,M1: result_headers= HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: private
Connection: keep-alive
Date: Sun, 16 Jul 2017 20:48:18 GMT
Pragma: private
Transfer-Encoding: chunked
Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1
Server: nginx
Set-Cookie: ffsessionhash=04578235b31a5136b7f3a584884e684f; path=/; domain=www.forexfactory.com; HttpOnly
Set-Cookie: fflastvisit=1500238098; expires=Mon, 16-Jul-2018 20:48:18 GMT; Max-Age=31536000; path=/; domain=www.forexfactory.com; secure
Set-Cookie: fflastacti
2017.07.16 23:48:20.626 WebReq_08 GBPUSD,M1: res= 200   Werr= 4000
2017.07.16 23:48:20.626 WebReq_08 GBPUSD,M1: ---- WebRequest("GET", url, cookie, NULL, timeout, post, 0, result, result_headers); ----
2017.07.16 23:48:19.993 WebReq_08 GBPUSD,M1: =====================================
2017.07.16 23:48:19.993 WebReq_08 GBPUSD,M1: an>Nov 1</span></span></td> <td class="calendar__cell calendar__time time">3:00am</td> <td class="calendar__cell calendar__currency currency">CAD</td>
2017.07.16 23:48:19.993 WebReq_08 GBPUSD,M1: StringLen(web_down)= 321637
2017.07.16 23:48:19.992 WebReq_08 GBPUSD,M1: result_headers= HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: private
Connection: keep-alive
Date: Sun, 16 Jul 2017 20:48:17 GMT
Pragma: private
Transfer-Encoding: chunked
Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1
Server: nginx
Set-Cookie: ffsessionhash=8356ac6119ae779cce2a98e45804d681; path=/; domain=www.forexfactory.com; HttpOnly
Set-Cookie: fflastvisit=1500238097; expires=Mon, 16-Jul-2018 20:48:17 GMT; Max-Age=31536000; path=/; domain=www.forexfactory.com; secure
Set-Cookie: fflastacti
2017.07.16 23:48:19.992 WebReq_08 GBPUSD,M1: reqheaders= User-Agent:Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
2017.07.16 23:48:19.992 WebReq_08 GBPUSD,M1: res= 200   Werr= 4000
2017.07.16 23:48:19.992 WebReq_08 GBPUSD,M1: ---- WebRequest("GET",url,reqheaders,timeout,post,result,result_headers) ----
2017.07.16 23:48:19.414 WebReq_08 GBPUSD,M1: =====================================
2017.07.16 23:48:19.414 WebReq_08 GBPUSD,M1: an>Nov 1</span></span></td> <td class="calendar__cell calendar__time time">3:00am</td> <td class="calendar__cell calendar__currency currency">CAD</td>
2017.07.16 23:48:19.414 WebReq_08 GBPUSD,M1: StringLen(web_down)= 321637
2017.07.16 23:48:19.412 WebReq_08 GBPUSD,M1: result_headers= HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: private
Connection: keep-alive
Date: Sun, 16 Jul 2017 20:48:16 GMT
Pragma: private
Transfer-Encoding: chunked
Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1
Server: nginx
Set-Cookie: ffsessionhash=d6d078569b2f99011a87ce092c1aca15; path=/; domain=www.forexfactory.com; HttpOnly
Set-Cookie: fflastvisit=1500238096; expires=Mon, 16-Jul-2018 20:48:16 GMT; Max-Age=31536000; path=/; domain=www.forexfactory.com; secure
Set-Cookie: fflastacti
2017.07.16 23:48:19.412 WebReq_08 GBPUSD,M1: reqheaders= User-Agent: Mozilla/4.0

2017.07.16 23:48:19.412 WebReq_08 GBPUSD,M1: res= 200   Werr= 4000
2017.07.16 23:48:19.412 WebReq_08 GBPUSD,M1: ---- WebRequest("GET",url,reqheaders,timeout,post,result,result_headers) ----
2017.07.16 23:48:17.266 WebReq_08 GBPUSD,M1: =====================================
2017.07.16 23:48:17.266 WebReq_08 GBPUSD,M1: https://www.forexfactory.com/calendar.php?week=nov1.2015
2017.07.16 23:48:17.266 WebReq_08 GBPUSD,M1: initialized
2017.07.16 23:48:17.252 Script WebReq_08 GBPUSD,M1: loaded successfully

То есть, работает и данные получает. В коде WebRequest нет ничего особенного и тем более каких-либо условий или блокировок. Используется штатная WinHHTP библиотека операционки.


Вполне возможно что тех, у кого не работает, банально заблокировали. Мало какой сайт позволит заниматься постоянным парсингом своих данных. Мы тоже блокируем тех, кто постоянно сканит наш сайт.

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