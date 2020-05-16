WebRequest не скачивает с forexfactory com - страница 2
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И опережая ваше очередное "не работает",
пожалуйста, поправьте название сайта из списка разрешенных url именно на https://www.forexfactory.com
У меня ваш вариант не работает.
Единственное отличие от вашего кода это контроль ошибок. Скрипт прикрепил.
{
//---
char data[];
char result[];
string result_headers;
string headers = "User-Agent:Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36";
string url="https://www.forexfactory.com";
int timeout=20000;
ResetLastError();
int res = WebRequest("GET", url, headers, timeout, data, result, result_headers);
int Werr = GetLastError();
Print("HEAD= ", headers);
Print(url);
Print("Result downloading res= ", res, " Werr= ", Werr);
Print("res_headers= ", result_headers);
}
Результат работы скрипта
Разрешенные адреса
У меня ваш вариант не работает.
Разрешенные адреса
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WebRequest не скачивает с forexfactory com
Sergey Dzyublik, 2017.03.07 19:42
Попросили - решил:
1. Кривизна адреса https://www.forexfactory.comздесь невидимый символ в UTF-8 кодировке
Переубедитесь, что у вас там нет невидимых символов, как %E2%80%8C
В разрешенных все Ок без лишнего
В предыдущем посте я прикрепил скрипт с вашим кодом, попробуйте у себя выполнить.
В разрешенных все Ок без лишнего
В предыдущем посте я прикрепил скрипт с вашим кодом, попробуйте у себя выполнить.
Все работает, мне ведь не лень прогнать скрипты.
А вот вам, к сожалению, впадло кнопочку Delete потыкать или создать еще одну запись вручную переписав url.
Все работает, мне ведь не лень прогнать скрипты.
А вот вам, к сожалению, впадло кнопочку Delete потыкать или создать еще одну запись вручную переписав url.
Я конечно дико извиняюсь, может я туплю конкретно, но у меня не работает. Для чистоты эксперимента я запускал скрипт WebReq_05.mq4
на двух компьютерах, и внимательно чистил пресловутые лишние символы в разрешенных.
Плиз кто нибудь еще запустите у себя скрипт, и посмотрите логи.
В логах должно быть типа такого, только на forexfactory.com
Извините, действительно есть проблема.
Проблема не проявляется при использовании локального прокси сервера (применяется доверенный рутовский сертификат, который переподписывает динамически новосозданные сертификаты для установки соединения).
Проблема проявляется только при использовании прямого подключения.
Скорее всего это проблемы на стороне MQ, предположительно, проблема связанная с:
- декодированием ответов в "Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1"
и, или
- selection compatible SSL parameters, ....
Проблема не проявляется при использовании локального прокси сервера (применяется доверенный рутовский сертификат, который переподписывает динамически новосозданные сертификаты для установки соединения).
Проблема проявляется только при использовании прямого подключения.
Скорее всего это проблемы на стороне MQ, предположительно, проблема связанная с:
- декодированием ответов в "Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1"
и, или
- selection compatible SSL parameters, ....
На англоязычном сайте тоже обсуждают WebRequest и forexfactory
https://www.mql5.com/en/forum/171843#comment_4162541
На англоязычном сайте тоже обсуждают WebRequest и forexfactory
https://www.mql5.com/en/forum/171843#comment_4162541
Они там обсуждают как скачать текущую неделю, а мне надо парсить кучу страниц с 2007 года по сегодня с новостями.
Хотелось бы использовать именно WebRequest,
а не другие, не совсем mql-евские способы.
И почему сломался именно forexfactory? С другими новостными сайтами проблем нет.
Вы полностью прочитали, что написал Tim?
The forexfactory.net URL works OK for me. It looks like they have blocked some user-agents on the .com URL. I guess they want to move the RSS traffic over to the .net URL. I got the .com URL to work by changing the user-agent.
и далее его код
string reqheaders="User-Agent: Mozilla/4.0\r\n";
...
Вы попробовали его рецепт?