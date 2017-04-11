Кто живет только на прибыль от форекса? - страница 3
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есть желание перейти на предоставление подобных услуг фондам.
Фондам не нужны услуги подобного рода, да ещё и на mql, тут нет процесса ”выращивания сотрудников”, как в софтверных конторах, геймдейверских и тп. Вы что думаете, хедж-фонд Вам закажет написать “советник” для ДЦ-шного форекса? К сожалению нет, в этом бизнесе не дают шансов и не делают карьер, важна только альфа, Вы каким то образом СРАЗУ должны быть афигенным, как Миша Малышев или Джим Саймонс, как Вы к этому придете никого не волнует и до тех пор Вы никому не интересны, тут нет новичков и среднячков, точней где то они есть конечно, но им ничего не платят, вообще ничего.
А если(что очень маловероятно) научитесь делать альфу, то от фондов и банков отбоя не будет, они сами про Вас узнают, не нужно(нельзя) об этом кричать на весь интернет, но Вам проще будет свой фонд открыть, чем позволять себя грабить и рисковать что своруют технологию.
Моя история успеха - перешел с "Доширака" на "Роллтон"
А зачем мне их тут мониторить? Соревноваться в мастерстве накрутки рейтинга я не хочу, делаю себе 5-10%, тут это никому не интересно. Да и пробовал я сигнал выставлять, его забанили с формулировкой слишком высокая нагрузка на сервер. У меня 1000 сделок в мес выходит, местному сервису это не нравится. В профиле продается то, что можно продать, и то, я понял, что покупают тут в основном "граали" за 100$. Большую часть того, что у меня есть, я даже выставить не могу, по тому что там сотни настроек и они имеют исключительно прикладное значение, непонятное никому.
а что там интересного в тех настройках?
Моя история успеха - перешел с "Доширака" на "Роллтон"
а что там интересного в тех настройках?
Фондам не нужны услуги подобного рода, да ещё и на mql, тут нет процесса ”выращивания сотрудников”, как в софтверных конторах, геймдейверских и тп. Вы что думаете, хедж-фонд Вам закажет написать “советник” для ДЦ-шного форекса? К сожалению нет, в этом бизнесе не дают шансов и не делают карьер, важна только альфа, Вы каким то образом СРАЗУ должны быть афигенным, как Миша Малышев или Джим Саймонс, как Вы к этому придете никого не волнует и до тех пор Вы никому не интересны, тут нет новичков и среднячков, точней где то они есть конечно, но им ничего не платят, вообще ничего.
А если(что очень маловероятно) научитесь делать альфу, то от фондов и банков отбоя не будет, они сами про Вас узнают, не нужно(нельзя) об этом кричать на весь интернет, но Вам проще будет свой фонд открыть, чем позволять себя грабить и рисковать что своруют технологию.
Приветствую
Альфа это RAPM, который получается регрессией прибыли портфеля на бенчмарк. ??? или что другое
Приветствую
Альфа это RAPM, который получается регрессией прибыли портфеля на бенчмарк. ??? или что другое
https://en.wikipedia.org/wiki/Alpha_(finance)
Фондам не нужны услуги подобного рода, да ещё и на mql, тут нет процесса ”выращивания сотрудников”, как в софтверных конторах, геймдейверских и тп. Вы что думаете, хедж-фонд Вам закажет написать “советник” для ДЦ-шного форекса? К сожалению нет, в этом бизнесе не дают шансов и не делают карьер, важна только альфа, Вы каким то образом СРАЗУ должны быть афигенным, как Миша Малышев или Джим Саймонс, как Вы к этому придете никого не волнует и до тех пор Вы никому не интересны, тут нет новичков и среднячков, точней где то они есть конечно, но им ничего не платят, вообще ничего.
А если(что очень маловероятно) научитесь делать альфу, то от фондов и банков отбоя не будет, они сами про Вас узнают, не нужно(нельзя) об этом кричать на весь интернет, но Вам проще будет свой фонд открыть, чем позволять себя грабить и рисковать что своруют технологию.
согласен, достаточно начать генерировать профит и инвесторы как мухи слетаются, поэтому писать алгоритмы для кого-то это как бы не справедливо по отношению к самому себе :) И я вижу как грамотные разработчики поступают - продают инвесторам отслуживший хлам, когда переходят на ступеньку выше, причем незадешево, несоизмеримые суммы с местным фрилансом, хотя по трудозатратам там бывает вообще кот нахихикал:)
согласен, достаточно начать генерировать профит и инвесторы как мухи слетаются, поэтому писать алгоритмы для кого-то это как бы не справедливо по отношению к самому себе :) И я вижу как грамотные разработчики поступают - продают инвесторам отслуживший хлам, когда переходят на ступеньку выше, причем незадешево, несоизмеримые суммы с местным фрилансом, хотя по трудозатратам там бывает вообще кот нахихикал:)
Навеяло. Чек-лист. Ставим галочки.
Навеяло. Чек-лист. Ставим галочки.
не ставятся :-(
не ставятся :-(
Мысленно. И максимально честно перед собой:)