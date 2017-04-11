Кто живет только на прибыль от форекса? - страница 3

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Maxim Romanov:
 есть желание перейти на предоставление подобных услуг фондам. 

Фондам не нужны услуги подобного рода, да ещё и на mql, тут нет процесса ”выращивания сотрудников”, как в софтверных конторах, геймдейверских и тп. Вы что думаете, хедж-фонд Вам закажет написать “советник” для ДЦ-шного форекса? К сожалению нет, в этом бизнесе не дают шансов и не делают карьер, важна только альфа, Вы каким то образом СРАЗУ должны быть афигенным, как Миша Малышев или Джим Саймонс, как Вы к этому придете никого не волнует и до тех пор Вы никому не интересны, тут нет новичков и среднячков, точней где то они есть конечно, но им ничего не платят, вообще ничего.

А если(что очень маловероятно) научитесь делать альфу, то от фондов и банков отбоя не будет, они сами про Вас узнают, не нужно(нельзя) об этом кричать на весь интернет, но Вам проще будет свой фонд открыть, чем позволять себя грабить и рисковать что своруют технологию.


 

Моя история успеха - перешел с "Доширака" на "Роллтон"

Maxim Romanov:
А зачем мне их тут мониторить? Соревноваться  в мастерстве накрутки рейтинга я не хочу, делаю себе 5-10%, тут это никому не интересно. Да и пробовал я сигнал выставлять, его забанили с формулировкой слишком высокая нагрузка на сервер. У меня 1000 сделок в мес выходит, местному сервису это не нравится. В профиле продается то, что можно продать, и то, я понял, что покупают тут в основном "граали" за 100$. Большую часть того, что у меня есть, я даже выставить не могу, по тому что там сотни настроек и они имеют исключительно прикладное значение, непонятное никому.

‌а что там интересного в тех настройках?

 
trader781:

Моя история успеха - перешел с "Доширака" на "Роллтон"


‌а что там интересного в тех настройках?

Да ничего там нет интересного, стороннему наблюдателю.
 
Хотел спросить какие такие услуги требуются фондам, которые может предоставить не-фонд, кроме уникального датафида, но меня опередили )
 
J.B:

Фондам не нужны услуги подобного рода, да ещё и на mql, тут нет процесса ”выращивания сотрудников”, как в софтверных конторах, геймдейверских и тп. Вы что думаете, хедж-фонд Вам закажет написать “советник” для ДЦ-шного форекса? К сожалению нет, в этом бизнесе не дают шансов и не делают карьер, важна только альфа, Вы каким то образом СРАЗУ должны быть афигенным, как Миша Малышев или Джим Саймонс, как Вы к этому придете никого не волнует и до тех пор Вы никому не интересны, тут нет новичков и среднячков, точней где то они есть конечно, но им ничего не платят, вообще ничего.

А если(что очень маловероятно) научитесь делать альфу, то от фондов и банков отбоя не будет, они сами про Вас узнают, не нужно(нельзя) об этом кричать на весь интернет, но Вам проще будет свой фонд открыть, чем позволять себя грабить и рисковать что своруют технологию.



Приветствую

Альфа  это RAPM, который получается регрессией прибыли портфеля на бенчмарк. ??? или что другое 

 
Server Muradasilov:


Приветствую

Альфа  это RAPM, который получается регрессией прибыли портфеля на бенчмарк. ??? или что другое 


https://en.wikipedia.org/wiki/Alpha_(finance)

[Удален]  
J.B:

Фондам не нужны услуги подобного рода, да ещё и на mql, тут нет процесса ”выращивания сотрудников”, как в софтверных конторах, геймдейверских и тп. Вы что думаете, хедж-фонд Вам закажет написать “советник” для ДЦ-шного форекса? К сожалению нет, в этом бизнесе не дают шансов и не делают карьер, важна только альфа, Вы каким то образом СРАЗУ должны быть афигенным, как Миша Малышев или Джим Саймонс, как Вы к этому придете никого не волнует и до тех пор Вы никому не интересны, тут нет новичков и среднячков, точней где то они есть конечно, но им ничего не платят, вообще ничего.

А если(что очень маловероятно) научитесь делать альфу, то от фондов и банков отбоя не будет, они сами про Вас узнают, не нужно(нельзя) об этом кричать на весь интернет, но Вам проще будет свой фонд открыть, чем позволять себя грабить и рисковать что своруют технологию.



согласен, достаточно начать генерировать профит и инвесторы как мухи слетаются, поэтому писать алгоритмы для кого-то это как бы не справедливо по отношению к самому себе :) И я вижу как грамотные разработчики поступают - продают инвесторам отслуживший хлам, когда переходят на ступеньку выше, причем незадешево, несоизмеримые суммы с местным фрилансом, хотя по трудозатратам там бывает вообще кот нахихикал:)
 
Maxim Dmitrievsky:

согласен, достаточно начать генерировать профит и инвесторы как мухи слетаются, поэтому писать алгоритмы для кого-то это как бы не справедливо по отношению к самому себе :) И я вижу как грамотные разработчики поступают - продают инвесторам отслуживший хлам, когда переходят на ступеньку выше, причем незадешево, несоизмеримые суммы с местным фрилансом, хотя по трудозатратам там бывает вообще кот нахихикал:)

Н‌авеяло. Чек-лист. Ставим галочки. 


 
Alexander Fedosov:

Н‌авеяло. Чек-лист. Ставим галочки. 


не ставятся :-( 

 
Vladislav Andruschenko:

не ставятся :-( 


Мысленно. И максимально честно перед собой:)
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