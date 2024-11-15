Особенности языка mql4, тонкости и приёмы работы - страница 7
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Тогда совсем не понял. Что вы имеете в виду под "OrderCommission() хранит данные не округленные до центов" ? А где они округлённые? И как они округлены?
В GUI, отчетах и OrderPrint до центов.
В GUI, отчетах и OrderPrint до центов.
100.12345 округляется до 100.12 ?
100.12345 округляется до 100.12 ?
Да.
В скрипте могут присутствовать функции OnInit() и OnDeinit
полезно, если скрипт зацикленный. Тогда в OnInit() помещаем подготовительные операции, в OnStart() - цикл, в OnDeinit() - завершение программы
В журнале будет
и OnCalculate не будет вызываться.
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Дайте советник для сбора тиковой истории
fxsaber, 2018.03.06 21:48
MT4-индикаторы пропускают тики, либо сам Терминал их пропускает.