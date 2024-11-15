Особенности языка mql4, тонкости и приёмы работы - страница 7

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Artyom Trishkin:

Тогда совсем не понял. Что вы имеете в виду под "OrderCommission() хранит данные не округленные до центов" ? А где они округлённые? И как они округлены?

В GUI, отчетах и OrderPrint до центов.

 
fxsaber:

В GUI, отчетах и OrderPrint до центов.

100.12345 округляется до 100.12 ?

 
Artyom Trishkin:

100.12345 округляется до 100.12 ?

Да.

  
//+----------------------------------------------------------+
//|В скрипте могут присутствовать функции OnInit() и OnDeinit|
//+----------------------------------------------------------+
#property   strict

void OnInit()
{
  Alert("1. Инициализация скрипта");
}

void OnStart()
{
  Alert("2. Расчет");
}

void OnDeinit(const int Причина)
{
  string Прич[3]={"Эксперт прекратил свою работу, вызвав функцию ExpertRemove()",
                  "Программа удалена с графика",
                  "Программа перекомпилирована"};

  Alert(3,". ",Прич[Причина]);
}

В скрипте могут присутствовать функции OnInit() и OnDeinit

полезно, если скрипт зацикленный. Тогда в OnInit() помещаем подготовительные операции, в OnStart() - цикл, в OnDeinit() - завершение программы

 
Комментарии, не относящиеся к этой теме, были перенесены в "Любые вопросы новичков по MQL4, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам".
 
Комментарии, не относящиеся к этой теме, были перенесены в "Любые вопросы новичков по MQL4, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам".
 
Комментарии, не относящиеся к этой теме, были перенесены в "Любые вопросы новичков по MQL4, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам".
 
MT5-функции для кроссплатформенности
// https://www.mql5.com/ru/docs/files/fileload
template <typename T>
long FileLoad( const string FileName, T &Buffer[], const int CommonFlag = 0 )
{
  long Res = -1;
  const int handle = FileOpen(FileName, FILE_READ | FILE_BIN | CommonFlag);
  
  if (handle != INVALID_HANDLE)
  {
    if (!(Res = FileReadArray(handle, Buffer)))
      Res = -1;
    
    FileClose(handle);
  }
  
  return(Res);  
}
// https://www.mql5.com/ru/docs/files/filesave
template <typename T>
bool FileSave( const string FileName, const T &Buffer[], const int CommonFlag = 0 )
{
  const int handle = FileOpen(FileName, FILE_WRITE | FILE_BIN | CommonFlag);
 
  const bool Res = (handle != INVALID_HANDLE) && FileWriteArray(handle, Buffer);
  
  if (handle != INVALID_HANDLE)
    FileClose(handle);
  
  return(Res);  
}
 
Если нужно, чтобы индикатор не получал Calculate-событий
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 0

// Фейковый (MT4) OnCalculate
int OnCalculate( const int, const int, const int, const double& [] ) { return(0); }


В журнале будет 

indicator on custom buffer is not supported yet


и OnCalculate не будет вызываться.

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