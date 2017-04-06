Подскажите оборотистый VPS на 7 метатрейдеров - страница 3

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Х‌ех, сори, но...

бесплатный впс от амазон??? как же, плавали, знаем! посмеетесь ребятушки со мной когда счета придут)))))

он бесплатный если не превышать каких то там лимитов, но терминал лимиты эти быстро поедает...

д‌а и сам впс у них не под нашу тему, так, разве поиграться...

м‌ожет есть у кого еще идеи про нормальный впс?

 
Andrey Ziablytsev:

Х‌ех, сори, но...

бесплатный впс от амазон??? как же, плавали, знаем! посмеетесь ребятушки со мной когда счета придут)))))

он бесплатный если не превышать каких то там лимитов, но терминал лимиты эти быстро поедает...

д‌а и сам впс у них не под нашу тему, так, разве поиграться...

м‌ожет есть у кого еще идеи про нормальный впс?


Клиент уже пользуется пол-года, ничего не приходило. Да и как можно превысить лимиты на бесплатном тарифе? По CPU лимит 33 дня непрерывной работы, если с секунд перевести. В уж пишите конкретно лично о своей истории, а то вбросы тут неинтересны. Про знакомых знакомых, который прочитал в тырнете - тоже ))
 
Alexey Volchanskiy:

Клиент уже пользуется пол-года, ничего не приходило. Да и как можно превысить лимиты на бесплатном тарифе? По CPU лимит 33 дня непрерывной работы, если с секунд перевести. В уж пишите конкретно лично о своей истории, а то вбросы тут неинтересны. Про знакомых знакомых, который прочитал в тырнете - тоже ))


запускал я там 2-3 терминала, НТ7, может чета еще. короче эксплуатировал его нещадно ))) попользовался с месяц и бросил. Ибо пинг там никакой, винда 2012 тормазит.... никакого короче удовольствия

а с‌чет получил, переписывался с поддержкой, не то что бы мне было жалко этих денех (хотя один фиг не стал платить))), а разобраться было любопытно... но теперь деталей не припомню, а переписку удалил(

т‌ак вот лимиты у них были на тот момент, это где то с пол года-год тому назад, как сеячас не скажу.

 
Andrey Ziablytsev:


запускал я там 2-3 терминала, НТ7, может чета еще. короче эксплуатировал его нещадно ))) попользовался с месяц и бросил. Ибо пинг там никакой, винда 2012 тормазит.... никакого короче удовольствия

а с‌чет получил, переписывался с поддержкой, не то что бы мне было жалко этих денех (хотя один фиг не стал платить))), а разобраться было любопытно... но теперь деталей не припомню, а переписку удалил(

т‌ак вот лимиты у них были на тот момент, это где то с пол года-год тому назад, как сеячас не скажу.


Ну посмотрим, как месяц закончится, все меняется.. А по пингу  - вы выбирали локейшен? Они по умолчанию дают в штатах. Я выбрал локацию в Лондоне, пинг до моих ДЦ 8 мс, т.к. они там же расположены.
 
 долго сидел на амазоне. Все отлично работает ! теперь меня по IP заблокировали 
 
Alexey Volchanskiy:

Клиент уже пользуется пол-года, ничего не приходило. Да и как можно превысить лимиты на бесплатном тарифе? По CPU лимит 33 дня непрерывной работы, если с секунд перевести. В уж пишите конкретно лично о своей истории, а то вбросы тут неинтересны. Про знакомых знакомых, который прочитал в тырнете - тоже ))

Мне на 9.48 счет приходил от AWS.
 
Dmitriy Ermolaev:
Здравствуйте! Подскажите оборотистый VPS  на 7 метатрейдеров. Заранее благодарен.
На firstvds пользуюсь. Там можно реальный сервер купить за 10к в мес, с большим числом ядер. Есть обычные, типа 2 ядра- 2 гига за 1000 р. Есть отказоустойчивые- типа облачные сервера за 1700. Работает точно, как и должен работать комп с заявленными характеристиками. Пробовал оптимизацию, сравнивал с реальными компами, скорость сооьветствует характеристикам. Есть линукс, есть винда. С виндой на 500 р в мес дороже.
 

Есть одна из лучших компаний, с самыми выгодными и комфортными условиями. Например, сервер устанавливается за пару минут, конфигурация ползунком на сайте, тест 3 дня бесплатно. Выбираешь:

  1. количество ядер (от 1 до 16),
  2. частоту (от 2.2 GHz до 3,5),
  3. модель (обычный 2,2 и новые ксеоны 3,5),
  4. оперативу (от 1 гига до 32),
  5. HDD или SDD на выбор (от 20 до 600 гигов),
  6. видеокарту с регулирующейся памятью (если нужна вдруг, до 1024 мегов),
  7. количество IPv4 (до 10 штук)
  8. ОС на выбор (Win Server 2003/2008/2012/2016 32 или 64 бит)

+ премиум размещение
+ защита от DDoS


Интернет 100 мегабит.

Есть спец.предложение "Ретро": Win server 2003 32 bit + 1 ядро 2.2 Ghz + 512 RAM + 10 HDD + 100 Mbit = 180 рублей.

У меня сейчас стоит: Сервер 2008 + 1 ядро 2.2 Ghz + 1 гиг оперативы + 20 гигов HDD + 100 Mbit = 360 рублей. Там ещё бонусы накапливаются, какой-то месяц можно ими оплачивать.

Всё шустро и без проблем, техподдержка онлайн.

После последнего тормознутого ВПС, на котором я сидел у брокера этот прям.. даже не знаю, как с жигулей на мерседес

Пиши в ЛС, если заинтересовало. Тут рекламировать нельзя ничего.

А вообще, если нужна скорость исполнения, то берите здешние ВПС от M‌QL. Там задержки минимальные.

 

О‌тличный VPS. Настраивается буквально все, даже оболочка от Widows 3003 до 2016! Швейцария и Россия, цены приятно удивят.

о 

К‌ому надо дам ссылку.

 
Viktor Gaisin:

О‌тличный VPS. Настраивается буквально все, даже оболочка от Widows 3003 до 2016! Швейцария и Россия, цены приятно удивят.

о 

К‌ому надо дам ссылку.


Дайте.  Спасибо

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