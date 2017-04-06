Подскажите оборотистый VPS на 7 метатрейдеров - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хех, сори, но...
бесплатный впс от амазон??? как же, плавали, знаем! посмеетесь ребятушки со мной когда счета придут)))))
он бесплатный если не превышать каких то там лимитов, но терминал лимиты эти быстро поедает...
да и сам впс у них не под нашу тему, так, разве поиграться...
может есть у кого еще идеи про нормальный впс?
Хех, сори, но...
бесплатный впс от амазон??? как же, плавали, знаем! посмеетесь ребятушки со мной когда счета придут)))))
он бесплатный если не превышать каких то там лимитов, но терминал лимиты эти быстро поедает...
да и сам впс у них не под нашу тему, так, разве поиграться...
может есть у кого еще идеи про нормальный впс?
Клиент уже пользуется пол-года, ничего не приходило. Да и как можно превысить лимиты на бесплатном тарифе? По CPU лимит 33 дня непрерывной работы, если с секунд перевести. В уж пишите конкретно лично о своей истории, а то вбросы тут неинтересны. Про знакомых знакомых, который прочитал в тырнете - тоже ))
Клиент уже пользуется пол-года, ничего не приходило. Да и как можно превысить лимиты на бесплатном тарифе? По CPU лимит 33 дня непрерывной работы, если с секунд перевести. В уж пишите конкретно лично о своей истории, а то вбросы тут неинтересны. Про знакомых знакомых, который прочитал в тырнете - тоже ))
запускал я там 2-3 терминала, НТ7, может чета еще. короче эксплуатировал его нещадно ))) попользовался с месяц и бросил. Ибо пинг там никакой, винда 2012 тормазит.... никакого короче удовольствия
а счет получил, переписывался с поддержкой, не то что бы мне было жалко этих денех (хотя один фиг не стал платить))), а разобраться было любопытно... но теперь деталей не припомню, а переписку удалил(
так вот лимиты у них были на тот момент, это где то с пол года-год тому назад, как сеячас не скажу.
запускал я там 2-3 терминала, НТ7, может чета еще. короче эксплуатировал его нещадно ))) попользовался с месяц и бросил. Ибо пинг там никакой, винда 2012 тормазит.... никакого короче удовольствия
а счет получил, переписывался с поддержкой, не то что бы мне было жалко этих денех (хотя один фиг не стал платить))), а разобраться было любопытно... но теперь деталей не припомню, а переписку удалил(
так вот лимиты у них были на тот момент, это где то с пол года-год тому назад, как сеячас не скажу.
Ну посмотрим, как месяц закончится, все меняется.. А по пингу - вы выбирали локейшен? Они по умолчанию дают в штатах. Я выбрал локацию в Лондоне, пинг до моих ДЦ 8 мс, т.к. они там же расположены.
Клиент уже пользуется пол-года, ничего не приходило. Да и как можно превысить лимиты на бесплатном тарифе? По CPU лимит 33 дня непрерывной работы, если с секунд перевести. В уж пишите конкретно лично о своей истории, а то вбросы тут неинтересны. Про знакомых знакомых, который прочитал в тырнете - тоже ))
Мне на 9.48 счет приходил от AWS.
Здравствуйте! Подскажите оборотистый VPS на 7 метатрейдеров. Заранее благодарен.
Есть одна из лучших компаний, с самыми выгодными и комфортными условиями. Например, сервер устанавливается за пару минут, конфигурация ползунком на сайте, тест 3 дня бесплатно. Выбираешь:
+ премиум размещение
+ защита от DDoS
Интернет 100 мегабит.
Есть спец.предложение "Ретро": Win server 2003 32 bit + 1 ядро 2.2 Ghz + 512 RAM + 10 HDD + 100 Mbit = 180 рублей.
У меня сейчас стоит: Сервер 2008 + 1 ядро 2.2 Ghz + 1 гиг оперативы + 20 гигов HDD + 100 Mbit = 360 рублей. Там ещё бонусы накапливаются, какой-то месяц можно ими оплачивать.
Всё шустро и без проблем, техподдержка онлайн.
После последнего тормознутого ВПС, на котором я сидел у брокера этот прям.. даже не знаю, как с жигулей на мерседес
Пиши в ЛС, если заинтересовало. Тут рекламировать нельзя ничего.
А вообще, если нужна скорость исполнения, то берите здешние ВПС от MQL. Там задержки минимальные.
Отличный VPS. Настраивается буквально все, даже оболочка от Widows 3003 до 2016! Швейцария и Россия, цены приятно удивят.
о
Кому надо дам ссылку.
Отличный VPS. Настраивается буквально все, даже оболочка от Widows 3003 до 2016! Швейцария и Россия, цены приятно удивят.
о
Кому надо дам ссылку.
Дайте. Спасибо