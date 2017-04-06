Подскажите оборотистый VPS на 7 метатрейдеров - страница 4
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Отличный VPS. Настраивается буквально все, даже оболочка от Widows 3003 до 2016! Швейцария и Россия, цены приятно удивят.
Кому надо дам ссылку.
Дык, это ж RUVDS, да?
Мне на 9.48 счет приходил от AWS.
У меня 19 марта будет как раз месяц работы, напишу. Пока смотрел биллинг - все по нулям. Я думаю, если на нем запускать постоянно оптимизацию советников, то можно и превысить лимиты. И по трафику вроде есть ограничения.
А у меня он используется чисто для двух терминалов, которые пишут тики, торговать я там не собираюсь. А сам трафик у терминалов МТ4/5 маленький.
Здравствуйте! Подскажите оборотистый VPS на 7 метатрейдеров. Заранее благодарен.
Брал сходную конфигурацю на RUVDS, остался очень недоволен - в указанный в спецификации при покупке объем памяти включается системные ресурсы Windows Server 2012. В результате из 2Гб реально было свободно 700-800Мб.
Как я считаю, вам нигде не отдадут чистые 2 гига. Что-то будут занимать системные ресурсы. У меня занято при МТ4 и МТ5 с простыми советниками 80% от 1 Гб, сервер 2016
300 р/мес. Везде. Ставьте что хотите, хоть SMTP сервер, хоть MS Office, хоть все вместе.)
Ага, провайдер Вася Пупкин? Купил один дедьюкейт и пилит его на 100500 ))
Ага, провайдер Вася Пупкин? Купил один дедьюкейт и пилит его на 100500 ))
долго сидел на амазоне. Все отлично работает ! теперь меня по IP заблокировали
Прошел месяц и несколько дней пользования бесплатным Amazon EC2. Как обещал, сообщаю о биллинге. За месяц мне начислили один цент за то, что с сервера на домашний комп качал гигабайты. Видно, вышел за бесплатный лимит, надо будет его посмотреть. В остальном все ОК, на сервере отключил службы:
1. Центр обновления
2. Windows search