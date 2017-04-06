Подскажите оборотистый VPS на 7 метатрейдеров - страница 4

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Viktor Gaisin:

О‌тличный VPS. Настраивается буквально все, даже оболочка от Widows 3003 до 2016! Швейцария и Россия, цены приятно удивят.


К‌ому надо дам ссылку.


Дык, это ж RUVDS, да?
 
Serhii Lendych:

Мне на 9.48 счет приходил от AWS.


У меня 19 марта будет как раз месяц работы, напишу. Пока смотрел биллинг - все по нулям. Я думаю, если на нем запускать постоянно оптимизацию советников, то можно и превысить лимиты. И по трафику вроде есть ограничения.

А‌ у меня он используется чисто для двух терминалов, которые пишут тики, торговать я там не собираюсь. А сам трафик у терминалов МТ4/5 маленький.

 
Брал сходную конфигурацю на RUVDS, остался очень недоволен - в указанный в спецификации при покупке объем  памяти включается системные ресурсы Windows Server 2012. В результате из 2Гб реально было свободно  700-800Мб.
 
Dmitriy Ermolaev:
Здравствуйте! Подскажите оборотистый VPS  на 7 метатрейдеров. Заранее благодарен.
300 р/мес. Везде. Ставьте что хотите, хоть SMTP сервер, хоть MS Office, хоть все вместе.)
 
Sergey Lebedev:
Брал сходную конфигурацю на RUVDS, остался очень недоволен - в указанный в спецификации при покупке объем  памяти включается системные ресурсы Windows Server 2012. В результате из 2Гб реально было свободно  700-800Мб.

Как я считаю, вам нигде не отдадут чистые 2 гига. Что-то будут занимать системные ресурсы. У меня занято при МТ4 и МТ5 с простыми советниками 80% от 1 Гб, сервер 2016
 
Yuriy Asaulenko:
300 р/мес. Везде. Ставьте что хотите, хоть SMTP сервер, хоть MS Office, хоть все вместе.)

Ага, провайдер Вася Пупкин? Купил один дедьюкейт и пилит его на 100500 ))
 
Alexey Volchanskiy:

Ага, провайдер Вася Пупкин? Купил один дедьюкейт и пилит его на 100500 ))
Ошибаетесь.)) Но если оч хочется, то, разумеется, можно найти и В.Пупкина.
 
Dmitiry Ananiev:
 долго сидел на амазоне. Все отлично работает ! теперь меня по IP заблокировали 
Вас амазон заблокировал или брокер и по какой причине? Поясните, пож-та, а то я тоже амазон тестовый взял на днях.
 
ПО IP заблокировали доступ через RDP. Брокер тут не при чем. Хорошо кстати что напомнили. Надо с провайдером порешать это вопрос.Вообще сейчас пользуюсь ***
 

Прошел месяц и несколько дней пользования бесплатным Amazon EC2. Как обещал, сообщаю о биллинге. За месяц мне начислили один цент за то, что с сервера на домашний комп качал гигабайты. Видно, вышел за бесплатный лимит, надо будет его посмотреть. В остальном все ОК, на сервере отключил службы:

1. Центр обновления

2. Windows search

billing


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