Подскажите оборотистый VPS на 7 метатрейдеров
Здравствуйте! Подскажите оборотистый VPS на 7 метатрейдеров. Заранее благодарен.
Пару дней назад взял бесплатный тестовый Amazon EC2 на год. Одно ядро 2.4 Ггц Хеон E5-2676 v3, RAM 1 Gb.
Вот так живут на нем два терминала, МТ4 и МТ5 в минимальной конфигурации, один график, ни советников, ни индикаторов, баров на чарте по минимуму, в маркетватч по одному символу. МТ5 (64 бит) все время что-то считает, что - неясно. Можно примерно ориентироваться на ваши будущие ресурсы.
Если отключу все лишнее, то, наверное, все три терминала уложатся в 1Гб при боевой обвязке с роботами.
Пару дней назад взял бесплатный тестовый Amazon EC2 на год. Одно ядро 2.4 Ггц Хеон E5-2676 v3, RAM 1 Gb.
Вот так живут на нем два терминала, МТ4 и МТ5 в минимальной конфигурации, один график, ни советников, ни индикаторов, баров на чарте по минимуму, в маркетватч по одному символу. МТ5 (64 бит) все время что-то считает, что - неясно. Можно примерно ориентироваться на ваши будущие ресурсы.
Думаю, что при тщательном исследовании процессов, можно безболезненно убить половину из них с высвобождением памяти. Вопрос только в том, не будут ли они появляться снова после проверки какого-нибудь скрытого процесса. Амазон же заинтересован, чтобы ты заплатил и купил памяти побольше.
Возможно, пока этим не занимался.
Размножил терминалы, настройки по прежнему по минимуму, экспертов и индикаторов не запущено. Как видим, память откуда-то нашлась, по прежнему 92%. Сегодня допишу эксперта по сбору тиковых данных, попробую запустить на всех, отпишусь.
Интересно выделение памяти на МТ5, настройки одни и те же, счет везде MetaQuotes-Demo, а памяти выделено по разному. Я понимаю, что это не физическая, а виртуальная память, но все равно непонятна разница. Наверное, тут только @Renat Fatkhullin
сможет прокомментировать.
Так наверняка проц-многоядрник, а на ВПС одно ядро. Сегодня запущу под реальной нагрузкой, повешу свои скальперы на МТ4 и МТ5, ну и копировщик тиков в придачу.
Ну я прежде всего имел в виду память.
Кто знает, как отключить эту дрянь на Windows 10 или Windows Server 2016? Настройки там идентичные. Я думал, только на десктопной винде может неожиданно запускаться процесс, который что-то там устанавливает, как на картинке. Он практически вешает VPS.
Кто знает, как отключить эту дрянь на Windows 10 или Windows Server 2016? Настройки там идентичные. Я думал, только на десктопной винде может неожиданно запускаться процесс, который что-то там устанавливает, как на картинке. Он практически вешает VPS.
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