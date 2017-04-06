Подскажите оборотистый VPS на 7 метатрейдеров

Новый комментарий
 
Здравствуйте! Подскажите оборотистый VPS  на 7 метатрейдеров. Заранее благодарен.
 
Dmitriy Ermolaev:
Здравствуйте! Подскажите оборотистый VPS  на 7 метатрейдеров. Заранее благодарен.

Пару дней назад взял бесплатный тестовый Amazon EC2 на год. Одно ядро 2.4 Ггц Хеон E5-2676 v3, RAM 1 Gb.

Вот так живут на нем два терминала, МТ4 и МТ5 в минимальной конфигурации, один график, ни советников, ни индикаторов, баров на чарте по минимуму, в маркетватч по одному символу. МТ5 (64 бит) все время что-то считает, что - неясно. Можно примерно ориентироваться на ваши будущие ресурсы.

tm 

 
Что-то не очень реалистично память ест Амазон то. Надо посмотреть подробней процессы. 1Гб уже израсходован, а ничего не запущено по сути. У меня рабочий комп ест 1.5Гб с тремя МТ5, браузером и несколькими утилитами.

Если отключу все лишнее, то, наверное, все три терминала уложатся в 1Гб при боевой обвязке с роботами.
 
Alexey Volchanskiy:

Пару дней назад взял бесплатный тестовый Amazon EC2 на год. Одно ядро 2.4 Ггц Хеон E5-2676 v3, RAM 1 Gb.

Вот так живут на нем два терминала, МТ4 и МТ5 в минимальной конфигурации, один график, ни советников, ни индикаторов, баров на чарте по минимуму, в маркетватч по одному символу. МТ5 (64 бит) все время что-то считает, что - неясно. Можно примерно ориентироваться на ваши будущие ресурсы.

 

VPS практически с нуля, ничего не ставил, кроме МТ4, МТ5, Yandex Browser. Сейчас попробую размножить терминалы, не исключено, Винда вернет часть памяти, а то она любит хапать с запасом.
 
Думаю, что при тщательном исследовании процессов, можно безболезненно убить половину из них с высвобождением памяти. Вопрос только в том, не будут ли они появляться снова после проверки какого-нибудь скрытого процесса. Амазон же заинтересован, чтобы ты заплатил и купил памяти побольше.
 
ottenand:
Думаю, что при тщательном исследовании процессов, можно безболезненно убить половину из них с высвобождением памяти. Вопрос только в том, не будут ли они появляться снова после проверки какого-нибудь скрытого процесса. Амазон же заинтересован, чтобы ты заплатил и купил памяти побольше.

Возможно, пока этим не занимался.

Размножил терминалы, настройки по прежнему по минимуму, экспертов и индикаторов не запущено. Как видим, память откуда-то нашлась, по прежнему 92%. Сегодня допишу эксперта по сбору тиковых данных, попробую запустить на всех, отпишусь.

Интересно выделение памяти на МТ5, настройки одни и те же, счет везде MetaQuotes-Demo, а памяти выделено по разному. Я понимаю, что это не физическая, а виртуальная память, но все равно непонятна разница. Наверное, тут только @Renat Fatkhullin

сможет прокомментировать. 

tm2 

 
У меня сейчас после открытия рынка два мт5 с роботом в каждом суммарно потребляют 8% ЦП и всего 100Мб памяти.
 
ottenand:
У меня сейчас после открытия рынка два мт5 с роботом в каждом суммарно потребляют 8% ЦП и всего 100Мб памяти.
Так наверняка проц-многоядрник, а на ВПС одно ядро. Сегодня запущу под реальной нагрузкой, повешу свои скальперы на МТ4 и МТ5, ну и копировщик тиков в придачу.
 
Alexey Volchanskiy:
Так наверняка проц-многоядрник, а на ВПС одно ядро. Сегодня запущу под реальной нагрузкой, повешу свои скальперы на МТ4 и МТ5, ну и копировщик тиков в придачу.
Ну я прежде всего имел в виду память.
 
ottenand:
Ну я прежде всего имел в виду память.

Кто знает, как отключить эту дрянь на Windows 10 или Windows Server 2016? Настройки там идентичные. Я думал, только на десктопной винде может неожиданно запускаться процесс, который что-то там устанавливает, как на картинке. Он практически вешает VPS. 

sdxfg 

 
Alexey Volchanskiy:

Кто знает, как отключить эту дрянь на Windows 10 или Windows Server 2016? Настройки там идентичные. Я думал, только на десктопной винде может неожиданно запускаться процесс, который что-то там устанавливает, как на картинке. Он практически вешает VPS. 

 

Хехе)) Что и требовалось, собственно) Думаю, что там и не такое можно найти, если понаблюдать за ним. Теоретически можно открыть планировщик и посмотреть, что там вообще засунули на предмет бесполезного.
12345
Новый комментарий