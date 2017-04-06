Подскажите оборотистый VPS на 7 метатрейдеров - страница 2
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Хехе)) Что и требовалось, собственно) Думаю, что там и не такое можно найти, если понаблюдать за ним. Теоретически можно открыть планировщик и посмотреть, что там вообще засунули на предмет бесполезного.
Да, посмотрю сегодня внимательно. Это похоже на установщик каких-то обновлений. В 7-ке еще можно было настроить обновления, чтобы ставились с разрешения пользователя. Насчет 8 и 8.1 не в курсе, а в 10-ке эту возможность убрали, теперь все ставиться без твоего ведома, когда винде захочется. Можно попробовать сервис обновлений отключить.
А вообще для домашнего написал прогу, которая в мое рабочее время мониторит и убивает следущие процессы - пожиратели CPU, HDD, ОЗУ
c:\Windows\System32\CompatTelRunner.exe - телеметрия
c:\Windows\System32\SearchProtocolHost.exe - чего-то периодически ищет
c:\Windows\System32\SearchIndexer.exe - индексатор диска
C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.14393.693_none_42ff55c9655f38bf\TiWorker.exe - Windows module installer worker (2 поста до этого на картинке)
Окончательный результат, 3 мт4 и 5 мт5 на VPS с памятью 1 Гб. На каждом открыт 1 чарт, 2000 баров для МТ4, 5000 для МТ5, установлен советник-скальпер.
Вывод - ВПС годится для такой нагрузки, но надо отключить обновления, телеметрию и прочее. Обновления включать на выходные.
Остается надеяться на надежность бесплатного ВПС =)
Ну бесплатность это обычно непростительная роскошь.....
Пару дней назад взял бесплатный тестовый Amazon EC2 на год. Одно ядро 2.4 Ггц Хеон E5-2676 v3, RAM 1 Gb.
Вот так живут на нем два терминала, МТ4 и МТ5 в минимальной конфигурации, один график, ни советников, ни индикаторов, баров на чарте по минимуму, в маркетватч по одному символу. МТ5 (64 бит) все время что-то считает, что - неясно. Можно примерно ориентироваться на ваши будущие ресурсы.
Пинги какие до брокеров?
Я заказал локацию в Лондоне, для работы с броко и exness/ У броко пинг 8,38 мс, у exness 8.08 мс. На Амазоне куча локаций по всему миру.
И еще интересно поэкспериментировать с Amazon Lambda, это что-то вроде сервиса удаленных вычислений без развертывания VPS, тоже на год бесплатно в пределах лимита. Лимит большой.
Ну бесплатность это обычно непростительная роскошь.....
Одно дело бесплатный хостинг на 5 дней от российского провайдера им. Васи Пупкина, другое - от Amazon. Кстати, Microsoft на своем облаке Windows Azyre дает только месяц тестового периода. Конфигурации VPS практически одинаковы там и тут.
Прислушался к мастеру) Попробую. Спасибо!
Прислушался к мастеру) Попробую. Спасибо!