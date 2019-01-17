MQL5 Storage failed activation MQL5 Storage - storage.mql5.io:443 send failed [401: Unauthorized]
В storage.mql5.com заходит
Откуда взята ссылка https://storage.mql5.io ?
вот .com - это, видимо , и есть то как и у меня когда-то работало по-старому. А сейчас - .io ( https://www.metatrader5.com/ru/metaeditor/help/mql5storage/mql5storage_connect )
- www.metatrader5.com
вот .com - это, видимо , и есть то как и у меня когда-то работало по-старому. А сейчас - .io ( https://www.metatrader5.com/ru/metaeditor/help/mql5storage/mql5storage_connect )
А вот по поводу нового storage из метаэдитор все нормально отправляется, а на .io не пускает. Вот сейчас отправил и принял.
Может в терминале metatrader5 логин с паролем не верный ?
Фокус не удался. Завёл второй аккаунт - с ним та же проблема. Нужны специалисты.
А теперь Ахтунг! Вас могут забанить за создание аккаунта -клона.
Это получается в самом metaeditor в окне навигатор, щелкаете правой кнопкой по MQL5 и выбираете подключить storage и там такая ошибка потом?
да
да
Предположение: может верифицированным только есть доступ в новой версии....
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Пытаюсь подключиться из MetaEditor к Storage - выдаёт указанную ошибку. Попытка зайти через https://storage.mql5.io тоже ничего не даёт.
Последний раз пользовался Storage достаточно давно (около года назад). Вроде, с тех пор что-то менялось - подозреваю, что мне просто не создалось хранилище, но как его принудительно создать для существующего аккаунта? В профиле кнопки нет, инструкций подходящих найти не удалось.
*D.J*