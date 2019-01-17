MQL5 Storage failed activation MQL5 Storage - storage.mql5.io:443 send failed [401: Unauthorized]

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Пытаюсь подключиться из MetaEditor к Storage - выдаёт указанную ошибку. Попытка зайти через  https://storage.mql5.io тоже ничего не даёт.

Последний раз пользовался Storage достаточно давно (около года назад). Вроде, с тех пор что-то менялось - подозреваю, что мне просто не создалось хранилище, но как его принудительно создать для существующего аккаунта? В профиле кнопки нет, инструкций подходящих найти не удалось.

*D.J*

 

В storage.mql5.com заходит

Откуда взята ссылка  https://storage.mql5.io ?

 
Хотя в storage.mql5.com там у меня какие то старые файлы, а новых нет которые из metaeditor сейчас отправлены
 

вот .com - это, видимо , и есть то как и у меня когда-то работало по-старому. А сейчас - .io ( https://www.metatrader5.com/ru/metaeditor/help/mql5storage/mql5storage_connect )

Подключение хранилища - Проекты и MQL5 Storage - MetaTrader 5
Подключение хранилища - Проекты и MQL5 Storage - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Активировать MQL5 Storage". Если вы уже указывали логин и пароль аккаунта MQL5.community в настройках MetaEditor, хранилище будет сразу же активировано. В ином случае потребуется указать данные аккаунта. Если вы раньше никогда не использовали хранилище, то в момент активации оно будет создано для вашего MQL5-аккаунта. Если вы ранее работали с...
 
dj_nsk:

вот .com - это, видимо , и есть то как и у меня когда-то работало по-старому. А сейчас - .io ( https://www.metatrader5.com/ru/metaeditor/help/mql5storage/mql5storage_connect )

А вот по поводу нового storage из метаэдитор все нормально отправляется, а на .io не пускает. Вот сейчас отправил и принял.

storage

Может в терминале metatrader5 логин с паролем не верный ?

 
логин/пароль правильные. Видимо, надо как-то принудительно создать storage поду уже существующий аккаунт. Ну или попробовать завести новый и зайти через него - думаю, должно сработать, но хочется же "как правильно".
 
Фокус не удался. Завёл второй аккаунт - с ним та же проблема. Нужны специалисты.
 
Это получается в самом metaeditor в окне навигатор, щелкаете правой кнопкой по MQL5 и выбираете подключить storage и там такая ошибка потом?
 
dj_nsk2:
Фокус не удался. Завёл второй аккаунт - с ним та же проблема. Нужны специалисты.

А теперь Ахтунг! Вас могут забанить за создание аккаунта -клона.

 
Aleksey Rodionov:
Это получается в самом metaeditor в окне навигатор, щелкаете правой кнопкой по MQL5 и выбираете подключить storage и там такая ошибка потом?

да

 
dj_nsk:

да

Предположение: может верифицированным только есть доступ в новой версии....

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