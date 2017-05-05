MQL5 Простая инфо панель - как?
Используйте OBJ_LABEL. В Oninit() создаёте объект. А когда нужно менять текст в объекте - вызываете функцию LabelTextChange.
Вот стандартный пример из справки: - Вам же нужно убрать лишнее (убрать перемещение объекта).
Случайное удаление созданного в OnInit объекта нарушает работу. Так что лучше проверять наличие объекта перед выводом информации и при необходимости создавать
Вот стандартный пример из справки: - Вам же нужно убрать лишнее (убрать перемещение объекта).
Здравствуйте все!
По материалу Vladimir Karputov#1 рисую прямоугольник
ObjectCreate(0,"Fon",OBJ_RECTANGLE_LABEL,0,0,0)) ObjectSetInteger(0, "Fon", OBJPROP_CORNER, 0); // угол ObjectSetInteger(0, "Fon", OBJPROP_XDISTANCE, 40); // X ObjectSetInteger(0, "Fon", OBJPROP_YDISTANCE, 21); // Y ObjectSetInteger(0, "Fon", OBJPROP_XSIZE, 170); // ширина ObjectSetInteger(0, "Fon", OBJPROP_YSIZE, 190); // высота ObjectSetInteger(0, "Fon", OBJPROP_BGCOLOR, Silver); // цвет
Подскажите, пожалуйста, как его сделать с прозрачностью (например 70%)? Хочется видеть график в случае когда он попадает под прямоугольник.
Здравствуйте все!
По материалу Vladimir Karputov#1 рисую прямоугольник
Подскажите, пожалуйста, как его сделать с прозрачностью (например 70%)? Хочется видеть график в случае когда он попадает под прямоугольник.
Вроде графические объекты нельзя рисовать с прозрачностью, но зато графическому объекту можно задать свойство "рисовать на заднем плане", что-то вроде этого:
//--- отобразим на переднем (false) или заднем (true) плане ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
(взято из OBJ_RECTANGLE_LABEL). Вот как это выглядит:
зато графическому объекту можно задать свойство "рисовать на заднем плане"
Владимир, спасибо!
Это не подходит, так как поверх прямоугольника пишутся мои всякие буквы.
Владимир, спасибо!
Это не подходит, так как поверх прямоугольника пишутся мои всякие буквы.
В таком случае рисуйте на канвасе (CCanvas) - там можно делать и фон с прозрачностью и шрифт с прозрачностью и всякие графические загогулины с прозрачностью. Мои примеры:
В таком случае рисуйте на канвасе (CCanvas) - там можно делать и фон с прозрачностью и шрифт с прозрачностью и всякие графические загогулины с прозрачностью. Мои примеры:
Владимир, Вы как всегда здорово помогли! Спасибо огромное! Всё получилось.
Владимир, Вы как всегда здорово помогли! Спасибо огромное! Всё получилось.
Спасибо. А что именно получилось? Можно полюбопытствовать на результаты титанической деятельности по перелопачиванию кучи информации форума и документации? :)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Здравствуйте все!
Такое дело: я при тестировании советников использую выводы Comment через функцию fComments() куда подставляю самые разные значения, которые нужно отследить.
Но выглядит это всё на экране плохо читаемо :(
Подскажите, как можно сделать в коде советника простейшую инфопанель в виде прямоугольника с фоном и в него выводить значения из функции fComments()?
void fComment()
{
Comment(
"Сделка: "+DirString+"\n"+
"Направление тренда: "+TrendString+"\n"+
(string)fWorkTime()
// и прочие, которые меняются в зависимости от цели тестирования
}