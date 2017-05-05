MQL5 Простая инфо панель - как? - страница 2

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Vladimir Karputov:

Спасибо. А что именно получилось? Можно полюбопытствовать на результаты титанической деятельности по перелопачиванию кучи информации форума и документации? :)


Если Вы меня титаном назвали, то напрасно: я, скорее, титаник :)

Вот результат, цвет и прозрачность подберу попозже, главное - работает!


 
kofesutra:


Если Вы меня титаном назвали, то напрасно: я, скорее, титаник :)

Вот результат, цвет и прозрачность подберу попозже, главное - работает!



Здорово получилось.

В курсе, что можно разными шрифтами рисовать, а не только по-умолчанию? Я обычно подбираю шрифт так: в Word'e набираю сообщение, которое должно быть на панели. Затем там же, в Word'e, меняю шрифты и смотрю на степень красивости (просто менять шрифты в Word'e привычно и быстро виден визуальный эффект).

 
Vladimir Karputov:


Здорово получилось.

В курсе, что можно разными шрифтами рисовать, а не только по-умолчанию? 


Ага, я в Ваших примерах подсмотрел уже ;) Благодарю!
 

Оставлю здесь, мало ли кому пригодится.

Вот код для моего прямоугольника:

#include <Canvas\Canvas.mqh>
CCanvas m_canvas;

//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Создаём панель
//+------------------------------------------------------------------+ 
bool fCreatePanel()

{
//--- сбросим значение ошибки 
   ResetLastError(); 

//--- Панель с прозрачностью ---
/*
   bool  CreateBitmapLabel( 
   const string       name,                                 // имя 
   const int          x,                                    // координата X 
   const int          y,                                    // координата Y 
   const int          width,                                // ширина 
   const int          height,                               // высота 
   ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA      // формат 
   );
*/
if(!m_canvas.CreateBitmapLabel("Alpha_Fon",40,21,170,190,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE))
        {
         Print("Error creating canvas: ",GetLastError());
         return(false);
        }
        
m_canvas.Erase(ColorToARGB(clrSilver,220)); // (цвет панели, прозрачность) 
m_canvas.Update();
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