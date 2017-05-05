MQL5 Простая инфо панель - как? - страница 2
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Спасибо. А что именно получилось? Можно полюбопытствовать на результаты титанической деятельности по перелопачиванию кучи информации форума и документации? :)
Если Вы меня титаном назвали, то напрасно: я, скорее, титаник :)
Вот результат, цвет и прозрачность подберу попозже, главное - работает!
Если Вы меня титаном назвали, то напрасно: я, скорее, титаник :)
Вот результат, цвет и прозрачность подберу попозже, главное - работает!
Здорово получилось.
В курсе, что можно разными шрифтами рисовать, а не только по-умолчанию? Я обычно подбираю шрифт так: в Word'e набираю сообщение, которое должно быть на панели. Затем там же, в Word'e, меняю шрифты и смотрю на степень красивости (просто менять шрифты в Word'e привычно и быстро виден визуальный эффект).
Здорово получилось.
В курсе, что можно разными шрифтами рисовать, а не только по-умолчанию?
Ага, я в Ваших примерах подсмотрел уже ;) Благодарю!
Оставлю здесь, мало ли кому пригодится.
Вот код для моего прямоугольника: