Идея нарисовалась - страница 5
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вот когда он будет работать, тогда и будем писать на MQL5
для тех целей куда они его пытаются впихнуть (фьючи,акции) он нафик не нужен - там есть на чём работать вследствии чего его нужность для биржевой торговли под вопросом. Была конечно какая-то информация про подключение Plaza, но пока не пройдёт хотя-бы три билда без критических ошибок торговать MT5 очень стрёмно :-) А для форекс с небольшими бюджетами - MT4 заглаза.
Но это так художественно-лирическое отступление :)
пока укладываю что могу понять
написал бенчамарк - странные и неоднозначные результаты
с одной стороны динамические структуры использовать можно, но с оговорками, потому как
Тест №3 получается провальным по скорости (чуть не вдвое), то есть операция "получить объёкт по указателю, аналог С-шной "* pointer_to_object" она дико, эпически тормозная
это скрипт
Настолько ли верна примета, как считается в народе? В немецком языке двойники именуются допельгангерами. Это может быть мистическая сущность либо случайное повторение наборов ген. Но в большинстве случаев допельгангер – темная половина человека, создание, чем-то напоминающее оборотня. В спокойном состоянии он представляет собой тень, которая по собственному желанию способна принять облик определенного человека.
Купил игрушку у китайцев вот такую
хочу залить в контролер ваш граль и продавать на алиэкспрессе таких вот торговых роботов
ну как идея?
Продавать надо свое
Вы здесь давно как я понял откуда лучше взять котировку?
Запятую хотя-бы одну поставьте.
Запятую хотя-бы одну поставьте.
Всё кратко и предельно точно
Язык у телеграммы без прикрас
Продавать надо свое
действительно зарабатывающая система не нуждается в капитале более $10,
Согласен, на центовике разогнать до $1000, потом перейти в том же ДЦ на более выгодный нормальный счет