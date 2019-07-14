Идея нарисовалась - страница 5

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[Удален]  
Yuriy Zaytsev:
вот когда он будет работать, тогда и будем писать на MQL5

 для тех целей куда они его пытаются впихнуть (фьючи,акции) он нафик не нужен - там есть на чём работать  вследствии чего его нужность для биржевой торговли под вопросом. Была конечно какая-то информация про подключение Plaza, но пока не пройдёт хотя-бы три билда без критических ошибок торговать MT5 очень стрёмно :-) А для форекс с небольшими бюджетами - MT4 заглаза.
Но это так художественно-лирическое отступление :)

пока укладываю что могу  понять

написал бенчамарк - странные и неоднозначные результаты
с одной стороны динамические структуры использовать можно, но с оговорками, потому как
Тест №3 получается провальным по скорости (чуть не вдвое), то есть операция "получить объёкт по указателю, аналог С-шной "* pointer_to_object" она дико, эпически тормозная

это скрипт

Файлы:
BenchArraysVsPointers.mq4  9 kb
 
Renat Akhtyamov:


Это легко и просто. Господа программисты  напишут такое, только платно. Обратите внимание на фриланс.

Настолько ли верна примета, как считается в народе? В немецком языке двойники именуются допельгангерами. Это может быть мистическая сущность либо случайное повторение наборов ген. Но в большинстве случаев допельгангер – темная половина человека, создание, чем-то напоминающее оборотня. В спокойном состоянии он представляет собой тень, которая по собственному желанию способна принять облик определенного человека.

Купил игрушку у китайцев вот такую


хочу залить в контролер ваш граль и продавать на алиэкспрессе  таких вот торговых роботов 

ну как идея?

 
Продавать надо свое
 
Renat Akhtyamov:
Продавать надо свое
 Вы здесь давно как я понял откуда лучше взять котировку?
Где живёт голова формулЕ?
 
Aлександр Антошкин:
 Вы здесь давно как я понял откуда лучше взять котировку?
Где живёт голова формулЕ?

Запятую хотя-бы одну поставьте. 

 
Алексей Тарабанов:

Запятую хотя-бы одну поставьте. 

Нет запятых
нет даже точек
Всё кратко и предельно точно
Язык у телеграммы без прикрас
Ситуация подразумевает хотя бы вторичную котировку  времени 
Вот где ее проще  уцепить на халяву для проекта торговой руки? 
 
Renat Akhtyamov:
Продавать надо свое
действительно зарабатывающая система не нуждается в капитале более $10, 
 
Aлександр Антошкин:
действительно зарабатывающая система не нуждается в капитале более $10, 

Согласен, на центовике разогнать до $1000, потом перейти в том же ДЦ на более выгодный нормальный счет

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