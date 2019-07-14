Идея нарисовалась - страница 3
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Да, только вместо ордеров - графика. Еще было бы прикольно запилить интерфейс к индюку и на ходу менять значения с повторным анализом всей истории:) И за 20$!
Ну , потому меня сильно удивляет кодер - готовый реализовать это за 20$ и за каких то 2 дня. Надо понимать, что реально никто не пишет в режиме NO - STOP в течении 48 часов.
Вот потому принять на грудь целых 20$ за такую работу - внушает реальное большое уважение, хотя бы за попытку.
Ну , потому меня сильно удивляет кодер - готовый реализовать это за 20$ и за каких то 2 дня. Надо понимать, что реально никто не пишет в режиме NO - STOP в течении 48 часов.
Вот потому принять на грудь целых 20$ за такую работу - внушает реальное большое уважение, хотя бы за попытку.
Ну что вы прицепились время 2дня , 2 дня ..................это - юмор , я же не предлагаю за семь дней бесплатно забацать вселенную ... а всего за два дня за 20$ ))
ну а если без шуток, реально этим заняться может только профи и мастер своего дела
Ну что вы прицепились время 2дня , 2 дня ..................это - юмор , я же не предлагаю за семь дней забацать вселенную ... а всего за два дня за 20$ ))
ну а если без шуток, реально этим заняться может только профи и мастер своего дела
Вы правы, но Вселенная была сделана за 7 дней.
А настоящий профи , конечно, напишет какой то пустяковый индикатор всего за 2 дня , и это с перерывами на сон ,еду , футбол , и прочими бытовыми трудностями и другими удовольствиями в жизни.
А вообще по меркам вселенной , надо было дать на реализацию несколько наносекунд. Я совсем не цепляюсь, просто выходной и светит солнце.
да подбирать лучше в тестере..... я тоже об этом думал..
ну и как бы была мысля в будущем загнать в код самооптимизацию по условию ..........
это шаг 2.. день второй))
на данном этапе это пока не требуется ,текущий вариант, индикатор внутри себя эмулирует торговлю на хеджинговом счёте, и содержит минимально-правленый код оригинального советника
и соотв. отображает результат.
так как в отличии от терминала ограничений ни на кол-во ордеров, ни на объём, ни на лоты нет, то в коде ориг.советника переполняется какой-то счётчик или неверно срабатывает арифметика с большими числами - дней 5 ловлю это чёртовую ошибку :-(
Нужно сделать индикатор который воспроизводил бы , как в тестере , алгоритм торговли советника за N дней или недель и оставлял бы за собой историю сделок на графике .........
и далее виртуально торговал следуя тому же алгоритму оставляя за собой следы торговли!
Господа программисты скажите это не из области фонтастики?
Я тебе не господин. Контра недобитая.
Я тебе не господин. Контра недобитая.
:-))) , думаю классовые разногласия на техническом форуме - посвященном финансам - будут не столь уместны.
если в Вас говорит классовая - идеологичская составляющая - то правильней и разумней будет покинуть форум - беспринципных и идеологически не выдержанных финансовых негодяев!
ну тут же - все алчные , тут стремление к наживе - в первооснове ...
это явно ВСЕ не вяжется с призывами 1917 года!
Я тебе не господин. Контра недобитая.
А нарисуй мне корову!
Я член академии художеств,а не умею рисовать корову.
Я тебе не господин. Контра недобитая.
:)))))))) Ну так, судя по Вашим постам и темам на форуме, Вы и не программист. Тогда получается, что обращение топикстартера явно было не к Вам ))))).