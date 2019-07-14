Идея нарисовалась - страница 3

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Alexey Kozitsyn:
Да, только вместо ордеров - графика. Еще было бы прикольно запилить интерфейс к индюку и на ходу менять значения с повторным анализом всей истории:) И за 20$!

Ну , потому меня сильно удивляет кодер - готовый реализовать это за 20$ и за каких то 2 дня. Надо понимать, что реально никто не пишет в режиме NO - STOP в течении 48 часов.

Вот потому принять на грудь целых 20$ за такую работу - внушает реальное большое уважение, хотя бы за попытку.

[Удален]  
Yuriy Zaytsev:

Ну , потому меня сильно удивляет кодер - готовый реализовать это за 20$ и за каких то 2 дня. Надо понимать, что реально никто не пишет в режиме NO - STOP в течении 48 часов.

Вот потому принять на грудь целых 20$ за такую работу - внушает реальное большое уважение, хотя бы за попытку.

Ну что вы  прицепились  время 2дня  , 2 дня ..................это - юмор ,  я же не предлагаю  за семь дней бесплатно  забацать вселенную  ... а всего за два  дня  за 20$  ))

ну а если без шуток, реально этим заняться может только профи и мастер своего дела

 
Alexander Antoshkin:

Ну что вы  прицепились  время 2дня  , 2 дня ..................это - юмор ,  я же не предлагаю  за семь дней  забацать вселенную  ... а всего за два  дня  за 20$  ))

ну а если без шуток, реально этим заняться может только профи и мастер своего дела

 Вы правы, но Вселенная была сделана за 7 дней.

А настоящий профи , конечно, напишет какой то пустяковый индикатор всего за 2 дня , и это с перерывами на сон ,еду , футбол , и прочими бытовыми трудностями и другими удовольствиями в  жизни.

А вообще по меркам вселенной , надо было дать на реализацию несколько наносекунд. Я совсем не цепляюсь, просто выходной и светит солнце.

[Удален]  
Yuriy Zaytsev:

При этом видимо иметь возможность меняя параметры и быстро находить оптимальные значения.  В таком варианте основная сложность в том , что по сути в индикаторе нужно реализовать свойства тестера. Но мне кажется  лучше подбирать в тестере.

да  подбирать лучше в тестере..... я тоже об этом думал..

ну и как бы была мысля в будущем  загнать в код самооптимизацию по условию ..........

 это  шаг 2.. день второй))

на данном  этапе это пока не требуется  ,текущий вариант, индикатор внутри себя эмулирует торговлю на хеджинговом счёте, и содержит минимально-правленый код оригинального советника
и соотв. отображает результат.

так как в отличии от терминала ограничений ни на кол-во ордеров, ни на объём, ни на лоты нет, то в коде ориг.советника переполняется какой-то счётчик или неверно срабатывает арифметика с большими числами - дней 5 ловлю это чёртовую ошибку :-(

Файлы:
cm-rollback45-indicator.mq4  52 kb
 
Я когда то делал как минимум 3 советника в индикаторе. Виртуальных. С виртуальной торговлей. С виртуальным исполнением. Первый заказ был за неделю. Потом дня за 3. Была даже идея создать на базе этого виртуальный блок и гонять в нем экспертов. Не помню, когда это делал и кому. Среди тысяч заказов уже и не найду..... Но вполне все реально. На граф объектах. И глоб переменных можно. 
[Удален]  
образно получается такая картина: при старте считает всё правильно, но как приходит очень длительное снижение например (много-много-много открытых ордеров buy), перестаёт правильно рассчитывать уровни на которых рисует метки и начинается расхождение с советником.
[Удален]  
Alexander Antoshkin:
Нужно сделать  индикатор  который воспроизводил бы  , как в тестере ,  алгоритм торговли советника  за  N  дней или недель  и оставлял бы за собой  историю сделок на графике .........

и далее  виртуально торговал  следуя тому же  алгоритму оставляя за собой следы торговли!

Господа программисты  скажите это не из области фонтастики?

Я тебе не господин. Контра недобитая.

 
geratdc:

Я тебе не господин. Контра недобитая.

:-))) , думаю классовые разногласия на техническом форуме  - посвященном финансам - будут не столь уместны.

если в Вас говорит классовая -  идеологичская  составляющая  - то правильней и разумней  будет покинуть форум  - беспринципных и идеологически не выдержанных финансовых негодяев!

 ну тут же - все алчные , тут стремление к наживе - в первооснове ...

это явно ВСЕ не вяжется  с призывами 1917 года!



[Удален]  
geratdc:

Я тебе не господин. Контра недобитая.


А нарисуй мне корову!
Я член академии художеств,а не умею рисовать корову.


 
geratdc:

Я тебе не господин. Контра недобитая.


:)))))))) Ну так, судя по Вашим постам и темам на форуме, Вы и не программист. Тогда получается, что обращение топикстартера явно было не к Вам ))))).
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