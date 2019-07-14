Идея нарисовалась - страница 4

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Alexander Antoshkin:

ЭТО САМЫЙ ПРЕКРАСНЫЙ ОТВЕТ НА ПРИЗЫВЫ ВЛАСТЕЙ!

проблема в том - что потом простые мальчишки лежат в земле и гниют  с червями во рту...

, а генералы и депутаты потом пожимают профит на  своих дачах  и  личных яхтах

так а не не пошло бы оно все на ...

 
Alexander Antoshkin:

А нарисуй мне корову!
Я член академии художеств,я не умею рисовать корову.

Скажите, мне Киса как художник художнику вы рисовать умеете ?


епрст  -  да Ваша корова это шедевр!

 
geratdc:

Я тебе не господин. Контра недобитая.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Идея нарисовалась

Alexander Antoshkin, 2017.02.01 18:57

Нужно сделать  индикатор  который воспроизводил бы  , как в тестере ,  алгоритм торговли советника  за  N  дней или недель  и оставлял бы за собой  историю сделок на графике .........

и далее  виртуально торговал  следуя тому же  алгоритму оставляя за собой следы торговли!

Господа программисты  скажите это не из области фонтастики?

Это легко и просто. Господа программисты  напишут такое, только платно. Обратите внимание на фриланс.
[Удален]  
Renat Akhtyamov:


Это легко и просто. Господа программисты  напишут такое, только платно. Обратите внимание на фриланс.

с фрилансом это понятно............, здесь уже дело принципа найти эту долбаную ошибку

https://c.mql5.com/3/125/cm-rollback45-indicator.mq4

 
Alexander Antoshkin:
с фрилансом это понятно..........., здесь уже дело принципа найти эту долбаную ошибку.
конкретней плиз - как звучит ошибка, если дословно?
[Удален]  
Renat Akhtyamov:
конкретней плиз - как звучит ошибка, если дословно?
 получается такая картина: при старте считает всё правильно, но как приходит  очень длительное снижение например (много-много-много открытых ордеров buy), перестаёт правильно рассчитывать уровни на которых рисует метки и начинается расхождение с советником. я на предыдущей  странице   описывал  в 24-26 посте
[Удален]  
Renat Akhtyamov:
конкретней плиз - как звучит ошибка, если дословно?
Смотрели?

Я полагаю, не предусмотрен запрет торговли из-за слишком большого увеличения лота. В реальной торговле данную функцию "фильтра" выполняет брокер, в индикаторе ничего подобного нет. Торговля расходится тогда, когда советник начинает выводить ошибки в лог.....

 А вы какой  увидели недостаток зелеными глазами?

[Удален]  
Yuriy Zaytsev:

Скажите, мне Киса как художник художнику вы рисовать умеете ?


епрст  -  да Ваша корова это шедевр!

сейчас ещё бенч-марк сделаю, у меня появилось подозрение что MT сильно тормозит с дин.структурами, тогда надо будет всё на массивы переписать
и забить болт на оригинальный код советника - а просто реализовать его логику без кучи вложенных циклов и постоянных переопросов (она там довольно простая)


 
Alexander Antoshkin:

сейчас ещё бенч-марк сделаю, у меня появилось подозрение что MT сильно тормозит с дин.структурами, тогда надо будет всё на массивы переписать
и забить болт на оригинальный код советника - а просто реализовать его логику без кучи вложенных циклов и постоянных переопросов (она там довольно простая)


Ой, массивы это плохо, особенно если их много.

оптимизация - это правильно!

лучше бы писать ориентируясь на  события  и еще лучше на MQL5



 

 
Alexander Antoshkin:
вот когда он будет работать, тогда и будем писать на MQL5

Ексель!!! Александр , ну  не пугайте уже ,   он же работает с 09.09.2009  уже 8 лет как прекрасно пашет.

а  может Вы даже не знали об этом ?

Он же очень похож на МТ4,  А Вы посмотрите ABOUT !!!

может у вас такая картинка ?,  а Вы просто не заметили  :-))) 




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