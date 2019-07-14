Идея нарисовалась - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ЭТО САМЫЙ ПРЕКРАСНЫЙ ОТВЕТ НА ПРИЗЫВЫ ВЛАСТЕЙ!
проблема в том - что потом простые мальчишки лежат в земле и гниют с червями во рту...
, а генералы и депутаты потом пожимают профит на своих дачах и личных яхтах
так а не не пошло бы оно все на ...
А нарисуй мне корову!
Я член академии художеств,я не умею рисовать корову.
Скажите, мне Киса как художник художнику вы рисовать умеете ?
епрст - да Ваша корова это шедевр!
Я тебе не господин. Контра недобитая.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Идея нарисовалась
Alexander Antoshkin, 2017.02.01 18:57Нужно сделать индикатор который воспроизводил бы , как в тестере , алгоритм торговли советника за N дней или недель и оставлял бы за собой историю сделок на графике .........
и далее виртуально торговал следуя тому же алгоритму оставляя за собой следы торговли!
Господа программисты скажите это не из области фонтастики?
с фрилансом это понятно............, здесь уже дело принципа найти эту долбаную ошибку
https://c.mql5.com/3/125/cm-rollback45-indicator.mq4
с фрилансом это понятно..........., здесь уже дело принципа найти эту долбаную ошибку.
конкретней плиз - как звучит ошибка, если дословно?
конкретней плиз - как звучит ошибка, если дословно?
Я полагаю, не предусмотрен запрет торговли из-за слишком большого увеличения лота. В реальной торговле данную функцию "фильтра" выполняет брокер, в индикаторе ничего подобного нет. Торговля расходится тогда, когда советник начинает выводить ошибки в лог.....
А вы какой увидели недостаток зелеными глазами?
Скажите, мне Киса как художник художнику вы рисовать умеете ?
епрст - да Ваша корова это шедевр!
сейчас ещё бенч-марк сделаю, у меня появилось подозрение что MT сильно тормозит с дин.структурами, тогда надо будет всё на массивы переписать
и забить болт на оригинальный код советника - а просто реализовать его логику без кучи вложенных циклов и постоянных переопросов (она там довольно простая)
сейчас ещё бенч-марк сделаю, у меня появилось подозрение что MT сильно тормозит с дин.структурами, тогда надо будет всё на массивы переписать
и забить болт на оригинальный код советника - а просто реализовать его логику без кучи вложенных циклов и постоянных переопросов (она там довольно простая)
Ой, массивы это плохо, особенно если их много.
оптимизация - это правильно!
лучше бы писать ориентируясь на события и еще лучше на MQL5
вот когда он будет работать, тогда и будем писать на MQL5
Ексель!!! Александр , ну не пугайте уже , он же работает с 09.09.2009 уже 8 лет как прекрасно пашет.
а может Вы даже не знали об этом ?
Он же очень похож на МТ4, А Вы посмотрите ABOUT !!!
может у вас такая картинка ?, а Вы просто не заметили :-)))