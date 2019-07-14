Идея нарисовалась - страница 2
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Вот такую картинку надо виртуальной торговли индикатора,
Максим, скинемся бедолаге на галоперидол? )) Начало месяца, видно, лимиты исчерпаны...
Вроде не понедельник вчера был .. Что не понятного)?
Вот такую картинку надо виртуальной торговли индикатора,
)) зато идеи просто брызжут!
ну а что касаемо если сделать , то у меня и фрилансеров целый огород
Я тут можно сказать для вас же стараюсь ..... чтоб животных не мучили , бананы с галоперидолом подсовываете
ну а что касаемо если сделать , то у меня и фрилансеров целый огород
10$ и нет проблем?, это не те которые за бананы пишут ?
Ну а что 10$ , 10$ тоже деньги,
У каждого свои расценки ... у моего соседа допустим свой тариф , индикатор от 20 , советник от 50 - и свои интересные цели .......
10$ и нет проблем?, это не те которые за бананы пишут ?
Кодер , если это взял на грудь за 20$ , извини меня , вам покажется явно не профи?
задача на первый взгляд кажется тривиальной
На базе готового алгоритма советника мт4 нужно:
1 просто загнать сову в индюк и сэмулировать торговлю
2 дописать отрисовку уровней по условию совершения сделок в примере точек (1) и (2)
Я бы не хотел заострять внимание на сумме гонорара .........это последнее о чем можно трендеть
Интересует техническая сторона ................
Юра, если не сложно, в общих чертах можете изложить предстоящие причины сложности
желательно всех возможных подводных камней , проблем близко напоминающая алгоритм тестера
Интересует техническая сторона ................
Кодер , если это взял на грудь за 20$ , извини меня , вам покажется явно не профи?
задача на первый взгляд кажется тривиальной
На базе готового алгоритма советника мт4 нужно:
1 просто загнать сову в индюк и сэмулировать торговлю
2 дописать отрисовку уровней по условию совершения сделок в примере точек (1) и (2)
Я бы не хотел заострять внимание на сумме гонорара .........это последнее о чем можно трендеть
Интересует техническая сторона ................
Юра, если не сложно, в общих чертах можете изложить предстоящие причины сложности
желательно всех возможных подводных камней , проблем близко напоминающая алгоритм тестера
Тут очень зависит сильно от того - взялся он проект понимая , что будет писать с нуля - или у него есть готовый шаблон , в котором надо поправить пару тройку строк кода!
И если с нуля - то это вариант - писать за еду. Качественно реализовать это с нуля за 2 дня - далеко не каждому дано.
Это без-индикаторый советник с применением мартингейла и хеджа. Т.е. сигналов по сути нет. Если я правильно понимаю задачу, нужно просто иметь возможность видеть на истории по сути то же самое , что можно получить на той же истории в тестере. При этом видимо иметь возможность меняя параметры и быстро находить оптимальные значения. В таком варианте основная сложность в том , что по сути в индикаторе нужно реализовать свойства тестера. Но мне кажется лучше подбирать в тестере.
Тут очень зависит сильно от того - взялся он проект понимая , что будет писать с нуля - или у него есть готовый шаблон , в котором надо поправить пару тройку строк кода!
И если с нуля - то это вариант - писать за еду. Качественно реализовать это с нуля за 2 дня - далеко не каждому дано.
Это без-индикаторый советник с применением мартингейла и хеджа. Т.е. сигналов по сути нет. Если я правильно понимаю задачу, нужно просто иметь возможность видеть на истории по сути то же самое , что можно получить на той же истории в тестере. При этом видимо иметь возможность меняя параметры и быстро находить оптимальные значения. В таком варианте основная сложность в том , что по сути в индикаторе нужно реализовать свойства тестера. Но мне кажется лучше подбирать в тестере.