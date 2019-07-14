Идея нарисовалась - страница 2

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Вроде не понедельник вчера был .. Что не понятного)?

Вот такую картинку надо виртуальной торговли  индикатора,

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Alexey Volchanskiy:

Максим, скинемся бедолаге на галоперидол? )) Начало месяца, видно, лимиты исчерпаны...

Крутая  у вас торговля я смотрю .... на таблетки складчину  организовываете
 
Alexander Antoshkin:
Вроде не понедельник вчера был .. Что не понятного)?

Вот такую картинку надо виртуальной торговли  индикатора,

Ну дык, так и делают :-)

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Alexey Volchanskiy:
)) зато идеи просто брызжут!
Я тут можно сказать для вас же стараюсь ..... чтоб животных не мучили , бананы с галоперидолом подсовываете

ну а что касаемо  если сделать , то у меня и фрилансеров  целый огород
 
Alexander Antoshkin:
Я тут можно сказать для вас же стараюсь ..... чтоб животных не мучили , бананы с галоперидолом подсовываете

ну а что касаемо  если сделать , то у меня и фрилансеров  целый огород
10$ и нет проблем?,   это не те которые за бананы    пишут ?
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Yuriy Zaytsev:
10$ и нет проблем?,   это не те которые за бананы    пишут ?
Не, не те , те из Гринписа надо полагать.)

Ну а что 10$ ,  10$ тоже деньги,

У каждого свои расценки ...  у моего соседа  допустим свой тариф , индикатор от 20 ,  советник от 50 - и свои интересные цели .......
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Yuriy Zaytsev:
10$ и нет проблем?,   это не те которые за бананы    пишут ?

Кодер , если это взял на грудь  за 20$ , извини меня , вам покажется явно не профи?

задача на первый взгляд кажется тривиальной

На базе готового алгоритма советника мт4  нужно:

1 просто загнать сову в индюк и сэмулировать торговлю

2 дописать отрисовку уровней по условию совершения сделок  в примере  точек (1) и (2)


 Я бы не хотел заострять внимание на  сумме гонорара .........это последнее о чем  можно трендеть

Интересует  техническая сторона ................

Юра,  если не сложно, в общих чертах можете изложить  предстоящие причины сложности

желательно всех возможных  подводных  камней , проблем  близко напоминающая алгоритм тестера

Файлы:
cm-rollback45.mq4  16 kb
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Alexander Antoshkin:

Интересует  техническая сторона ................

Пока в глаза бросается идентификация ордеров сетки (МТ4, да?). Т.е., логично, что OrderSelect() работать не будет, так что нужно в граф. объекты зашить идентификаторы текущих рыночных ордеров. Кстати... да... из этого следует, что логику эксперта нужно будет переписывать, т.к. эксперт, скорее всего, как раз работает с ордерами. А у нас не будет ордеров - только графика. И графику нужно будет разделить на "текущую рыночную" и "историю". В общем - это работа не на 20$ :) ИМХО, конечно.
 
Alexander Antoshkin:

Кодер , если это взял на грудь  за 20$ , извини меня , вам покажется явно не профи?

задача на первый взгляд кажется тривиальной

На базе готового алгоритма советника мт4  нужно:

1 просто загнать сову в индюк и сэмулировать торговлю

2 дописать отрисовку уровней по условию совершения сделок  в примере  точек (1) и (2)


 Я бы не хотел заострять внимание на  сумме гонорара .........это последнее о чем  можно трендеть

Интересует  техническая сторона ................

Юра,  если не сложно, в общих чертах можете изложить  предстоящие причины сложности

желательно всех возможных  подводных  камней , проблем  близко напоминающая алгоритм тестера

Тут очень зависит сильно от того - взялся он  проект понимая , что будет писать с нуля - или у него есть готовый шаблон , в котором надо поправить пару тройку строк кода!

И если с нуля - то это вариант - писать за еду. Качественно реализовать это с нуля за 2 дня  - далеко не каждому дано.

Это без-индикаторый советник с применением мартингейла и хеджа.  Т.е.  сигналов  по сути нет. Если я правильно понимаю задачу, нужно просто иметь возможность видеть на истории по сути то же самое , что можно получить на той же истории в тестере.  При этом видимо иметь возможность меняя параметры и быстро находить оптимальные значения.  В таком варианте основная сложность в том , что по сути в индикаторе нужно реализовать свойства тестера. Но мне кажется  лучше подбирать в тестере.


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Yuriy Zaytsev:

Тут очень зависит сильно от того - взялся он  проект понимая , что будет писать с нуля - или у него есть готовый шаблон , в котором надо поправить пару тройку строк кода!

И если с нуля - то это вариант - писать за еду. Качественно реализовать это с нуля за 2 дня  - далеко не каждому дано.

Это без-индикаторый советник с применением мартингейла и хеджа.  Т.е.  сигналов  по сути нет. Если я правильно понимаю задачу, нужно просто иметь возможность видеть на истории по сути то же самое , что можно получить на той же истории в тестере.  При этом видимо иметь возможность меняя параметры и быстро находить оптимальные значения.  В таком варианте основная сложность в том , что по сути в индикаторе нужно реализовать свойства тестера. Но мне кажется  лучше подбирать в тестере.


Да, только вместо ордеров - графика. Еще было бы прикольно запилить интерфейс к индюку и на ходу менять значения с повторным анализом всей истории:) И за 20$!
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