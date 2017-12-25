Нужна помощь с МТ5 и Ubuntu - страница 3

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Да, все здорово. Поставил префикс на х32 и все сразу забегало!) Спасибо Всем большое!)

Если кому нужно русскоязычная версия. Вот ссылка https://habrahabr.ru/post/124202/
Основы работы с Wine для начинающих
Основы работы с Wine для начинающих
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Andy-D:
Спасибо огромное!!!!!!!!!!
С проделанными выше операциями, МТ5 запустился!!!!!!)))))))
Теперь вопросец дилетанта: Как со старого МТ5 перебросить все настройки на новый?
Попробуй файлы профайла и шаблонов перекинуть из старого на новый в те же папки)))
 
Andy-D:
С проделанными выше операциями, МТ5 запустился!!!!!!)))))))

Так какой запустился? 32 или 64-битный?

PS Понял, запустился 32 :( 

 

Дорогие наши разработчики! Посмотрите, пожалуйста, что за грабли произошли в обновлении связки 64-битного WINEPREFIX и 64-битного терминала MT5!

А пока дам условно вредный совет коллегам по несчастью:

если есть бэкапы вайна (или PlayOnLinux) с рабочим терминалом - надо их развернуть вместо обновлённого терминала.

Если бэкапов нет, возможно (я не пробовал, у меня бэкап от сентября нашёлся), надо заново установить старую версию МТ5 (должно сработать, по идее).

После запуска старого терминала ждём когда закачаются обновления, нажимаем "позже", но не закрываем терминал, и идём в свой wineprefix в папку /home/ваш_юзер/.wine/drive_c/users/ваш_юзер/Application Data/MetaQuotes/ 

где убиваем всё, что там есть. После этого обновления не накатываются при следующем запуске.

Но при каждом запуске терминала обновления всё-таки будут закачиваться.

Чтобы этого не происходило надо каталогу /home/ваш_юзер/.wine/drive_c/users/ваш_юзер/Application Data/MetaQuotes дать права "только чтение".

Тогда терминал не сможет скачать обновления и, как следствие, не обновится до НЕработающей версии.

PS Прошу не банить меня за такие советы, дорогие админы! Предлагаю всё вышеизложенное как временные меры в надежде, что разработчики пофиксят проблему. 

 
Maxim Dmitrievsky:
У меня такое впечатление, что основная непреложная задача линуксоида это бороться с линуксом ) 

Не совсем верно: проблема не из-за линукса, а из-за хитрого обновления, которое нормально срабатывает на 32-битных терминалах, но убивает 64-битные.

Напомню, что разработчики ничего не имеют против использования МТ в линуксе из-под вайна. И даже пишут это в документации https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/start_advanced/install_linux 

[Удален]  
kofesutra:

Так какой запустился? 32 или 64-битный?

PS Понял, запустился 32 :( 

Не смотрел, с какими опциями собран стандартный вайн под Ubuntu, но есть подозрение, что он собран с опциями debug и trace. Потому и ругается на дебаггер. Как вариант можно попытаться скомпилировать вино из исходников и отключить данные опции так, как по ссылке m-drey. Версию соответственно выбрать более свежую. Но сразу предупрежу - дело это не быстрое и не тривиальное  Тем более если делать связку из 32 и 64 бит
 
mmmoguschiy-new:
Тем более если делать связку из 32 и 64 бит
Тогда и смысла нет: если достаточно 32-битного МТ5, то и ставить его на 32-префикс. И он нормально переживёт обновление. Мне же нужен МТ5_х64 :(
 

Пока проблема не решена, старый бекап засунул, и запретил изменять файлы. Тоесть MT себя обновить не может.

Но версия раньше 64 бита была, и все работало! Как я запускать буду 32 бита...

Думаю разработчики могли бы и поправить ошибку, и выпустить обновления, думаю им то виднее в чем причина.



Я откатился на 1495 bild от 9 декабря 16 года. Ну и запретил менять файл (права тока на чтение, и выполнение) всяким там...  кроме меня конечно ;)

Как починят, разрешу чтобы mt сам себя или еще ктото кроме меня его менял.

Кому надо билд 1495 http://forex.tiven.ru/MT5.zip     64 бита.

 
sfinexer:

Думаю разработчики могли бы и поправить ошибку, и выпустить обновления, думаю им то виднее в чем причина.


SupportTeam через сервисдеск сказали вчера, что уже работают над проблемой, но по срокам не могут обещать.
 
kofesutra:
Тогда и смысла нет: если достаточно 32-битного МТ5, то и ставить его на 32-префикс. И он нормально переживёт обновление. Мне же нужен МТ5_х64 :(
Простите мое невежество, но не могли бы Вы просветить меня в чем разница между МТ5х32 и МТ5х64?) Благодарю)
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