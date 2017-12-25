Нужна помощь с МТ5 и Ubuntu - страница 4

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kofesutra:
Тогда и смысла нет: если достаточно 32-битного МТ5, то и ставить его на 32-префикс. И он нормально переживёт обновление. Мне же нужен МТ5_х64 :(
Смысл в любом случае есть. Это как переход с 8 битной Денди к PS.

По делу - тут еще зависит от битности самой системы. К примеру я естественно устанавливаю amd64, поэтому Вино из коробки компилируется именно под эту архитектуру. Для того, чтобы добавить еще и x32 приходится слегка потанцевать с бубном, собрать тулчейн и скомпилировать x32. Времени и места на диске на это дело уходит немало, потому собственно и не экспериментирую - оставил это дело на ваш(ваш и остальных читателей ветки) откуп. Но тема интересна - вдруг тоже придется столкнуться...
 
m-drey:
Простите мое невежество, но не могли бы Вы просветить меня в чем разница между МТ5х32 и МТ5х64?) Благодарю)
Из того что я знаю - у 64-х битной версии компилятор кода для экспертов ушёл далеко вперёд, скорость работы кода экспертов сопоставима с c++. И 64-х битные версии программ могут при необходимости использовать более 4 гигов оперативки.
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Хотите быстродействия - пишите на Асме  Что до 64 бит, то мне сложно представить объем данных, который не поместится в 4 гектара оперативы  Точнее необходимость оного. Тем более на уровне отсутствия БД. Маразм чистой воды!!! Тем не менее прогресс не остановить. Вот только во благо ли он этот прогресс? Но это всё не по теме ветки
 
m-drey:
Простите мое невежество, но не могли бы Вы просветить меня в чем разница между МТ5х32 и МТ5х64?) Благодарю)
64-битная версия позволяет работать тестеру с Local Network Farm (если у Вас в доступе есть ещё компы, то их можно тоже использовать для прогонов в тестере, то есть количество параллельных потоков возрастает) и MQL5 Cloud Network (облачная сеть от разработчиков с тысячами компов).
 
kofesutra:
64-битная версия позволяет работать тестеру с Local Network Farm (если у Вас в доступе есть ещё компы, то их можно тоже использовать для прогонов в тестере, то есть количество параллельных потоков возрастает) и MQL5 Cloud Network (облачная сеть от разработчиков с тысячами компов).
Dr.Trader:
Из того что я знаю - у 64-х битной версии компилятор кода для экспертов ушёл далеко вперёд, скорость работы кода экспертов сопоставима с c++. И 64-х битные версии программ могут при необходимости использовать более 4 гигов оперативки.
mmmoguschiy-new:
Смысл в любом случае есть. Это как переход с 8 битной Денди к PS.

По делу - тут еще зависит от битности самой системы. К примеру я естественно устанавливаю amd64, поэтому Вино из коробки компилируется именно под эту архитектуру. Для того, чтобы добавить еще и x32 приходится слегка потанцевать с бубном, собрать тулчейн и скомпилировать x32. Времени и места на диске на это дело уходит немало, потому собственно и не экспериментирую - оставил это дело на ваш(ваш и остальных читателей ветки) откуп. Но тема интересна - вдруг тоже придется столкнуться...
Спасибо за ликбез. Действительно, надо как то решать проблему.
 

Pessoal, enfrento o mesmo problema. Fiz os passos mencionados nesse tópico do fórum, no entanto não resolvi meu problema. Utilizo Ubuntu 16.04 e wine 2.3.

Mesmos com os passos indicados por vocês eu não consegui colocar o mt5 para funcionar! :(

‌Desculpa-me por estar escrevendo em português enquanto o tópico está em Russo.

 
Danne Pereira:

Pessoal, enfrento o mesmo problema. Fiz os passos mencionados nesse tópico do fórum, no entanto não resolvi meu problema. Utilizo Ubuntu 16.04 e wine 2.3.

Mesmos com os passos indicados por vocês eu não consegui colocar o mt5 para funcionar! :(

‌Desculpa-me por estar escrevendo em português enquanto o tópico está em Russo.

Consegui instalar com a instrução do tópico usando o mesmo sistema que vc.

Sorry people, I don't know russian! I did install mt5 with this procedure.

Thaks =)

 
Aliel:

Sorry people, I don't know russian! I did install mt5 with this procedure.

Thaks =)


You are welcome! On english is much better :)

 
kofesutra:

Дорогие наши разработчики! Посмотрите, пожалуйста, что за грабли произошли в обновлении связки 64-битного WINEPREFIX и 64-битного терминала MT5!


Коллеги и разработчики, дорогие!

Есть ли хорошие новости по починке MT5х64 под Wine?

 
kofesutra:

Коллеги и разработчики, дорогие!

Есть ли хорошие новости по починке MT5х64 под Wine?


Тот же вопрос.

И еще один: как устанавливать ТОЛЬКО 64-битную версию, не используя 32-битный ассистент?

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