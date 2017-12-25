Нужна помощь с МТ5 и Ubuntu - страница 4
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Тогда и смысла нет: если достаточно 32-битного МТ5, то и ставить его на 32-префикс. И он нормально переживёт обновление. Мне же нужен МТ5_х64 :(
По делу - тут еще зависит от битности самой системы. К примеру я естественно устанавливаю amd64, поэтому Вино из коробки компилируется именно под эту архитектуру. Для того, чтобы добавить еще и x32 приходится слегка потанцевать с бубном, собрать тулчейн и скомпилировать x32. Времени и места на диске на это дело уходит немало, потому собственно и не экспериментирую - оставил это дело на ваш(ваш и остальных читателей ветки) откуп. Но тема интересна - вдруг тоже придется столкнуться...
Простите мое невежество, но не могли бы Вы просветить меня в чем разница между МТ5х32 и МТ5х64?) Благодарю)
Простите мое невежество, но не могли бы Вы просветить меня в чем разница между МТ5х32 и МТ5х64?) Благодарю)
64-битная версия позволяет работать тестеру с Local Network Farm (если у Вас в доступе есть ещё компы, то их можно тоже использовать для прогонов в тестере, то есть количество параллельных потоков возрастает) и MQL5 Cloud Network (облачная сеть от разработчиков с тысячами компов).
Из того что я знаю - у 64-х битной версии компилятор кода для экспертов ушёл далеко вперёд, скорость работы кода экспертов сопоставима с c++. И 64-х битные версии программ могут при необходимости использовать более 4 гигов оперативки.
Смысл в любом случае есть. Это как переход с 8 битной Денди к PS.
По делу - тут еще зависит от битности самой системы. К примеру я естественно устанавливаю amd64, поэтому Вино из коробки компилируется именно под эту архитектуру. Для того, чтобы добавить еще и x32 приходится слегка потанцевать с бубном, собрать тулчейн и скомпилировать x32. Времени и места на диске на это дело уходит немало, потому собственно и не экспериментирую - оставил это дело на ваш(ваш и остальных читателей ветки) откуп. Но тема интересна - вдруг тоже придется столкнуться...
Pessoal, enfrento o mesmo problema. Fiz os passos mencionados nesse tópico do fórum, no entanto não resolvi meu problema. Utilizo Ubuntu 16.04 e wine 2.3.
Mesmos com os passos indicados por vocês eu não consegui colocar o mt5 para funcionar! :(
Desculpa-me por estar escrevendo em português enquanto o tópico está em Russo.
Pessoal, enfrento o mesmo problema. Fiz os passos mencionados nesse tópico do fórum, no entanto não resolvi meu problema. Utilizo Ubuntu 16.04 e wine 2.3.
Mesmos com os passos indicados por vocês eu não consegui colocar o mt5 para funcionar! :(
Desculpa-me por estar escrevendo em português enquanto o tópico está em Russo.
Consegui instalar com a instrução do tópico usando o mesmo sistema que vc.
Sorry people, I don't know russian! I did install mt5 with this procedure.
Thaks =)
Sorry people, I don't know russian! I did install mt5 with this procedure.
Thaks =)
You are welcome! On english is much better :)
Дорогие наши разработчики! Посмотрите, пожалуйста, что за грабли произошли в обновлении связки 64-битного WINEPREFIX и 64-битного терминала MT5!
Коллеги и разработчики, дорогие!
Есть ли хорошие новости по починке MT5х64 под Wine?
Коллеги и разработчики, дорогие!
Есть ли хорошие новости по починке MT5х64 под Wine?
Тот же вопрос.
И еще один: как устанавливать ТОЛЬКО 64-битную версию, не используя 32-битный ассистент?